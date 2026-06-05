Vidhan Parishad Election 2026: काँग्रेसची माघार पण खदखद कायम

Vidhan Parishad Election 2026: काँग्रेसच्या उमेदवाराला माघार घ्यायला लावल्यानं नांदेड काँग्रेसमध्ये असंतोष निर्माण झालाय. आयत्या वेळी सव्वाशे मतं असलेल्या काँग्रेस उमेदवाराला माघार घ्यायला लावली आणि अवघी 13 मते असलेल्या शिवसेना UBTच्या उमेदवाराला मविआनं पुरस्कृत केल्याचा राग काँग्रेस कार्यकर्त्यांत आहे. या असंतोषाचे पडसाद मतपेटीतून उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
उमेदवारी मागे घेण्यासाठी केवळ अर्धा तास शिल्लक असताना नांदेडमध्ये महाविकास आघाडीमध्ये मोठा उलटफेर पाहायला मिळाला. काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार रामदास पाटील सुमठाणकर यांना पक्षश्रेष्ठींनी माघार घ्यायला लावली. या माघारीनंतर रामदास पाटील यांनी सोशल मीडिया वरून परखड शब्दात आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली.
विधान परिषदेची उमेदवारी मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी नांदेडमध्ये मोठ्या घडामोडी घडल्या. महाविकास आघाडीच्या जागा वाटपात नांदेडची जागा काँग्रेसच्या वाट्याला आली होती. तर हिंगोलीचे शिवसेना यु बी टी चे खासदार नागेश पाटील अष्टीकर यांचे सुपुत्र कृष्ण अष्टीकर यांनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केली होती. महाविकास आघाडी तर्फे रामदास पाटील यांचा अर्ज कायम राहील आणि कृष्णा अष्टीकर माघार घेतील अशी चर्चा सुरू असतानाच मोठा उलटफेर झाला. उमेदवारी मागे घेण्याची वेळ तीन वाजताची असताना अडीच वाजता खासदार नागेश पाटील आष्टीकर काँग्रेसचे खासदार रवींद्र चव्हाण आणि काँग्रेसचे उमेदवार रामदास पाटील सुलतानकर जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. रामदास पाटील यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली. अंतिम समयी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आदेश दिल्याने उमेदवारी मागे घेतल्याची प्रतिक्रिया रामदास पाटील आणि खासदार रवींद्र चव्हाण यांनी दिली होती
उमेदवारी मागे घेतानाच रामदास पाटील यांच्या देहबोलीत अस्वस्थता जाणवत होती. सायंकाळी या अस्वस्थतेला रामदास पाटील यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मोकळी वाट करून दिली. काँग्रेसकडे 92+17 जागा असताना 13 जागा असणाऱ्याला जागा सोडणं कळलं नाही, केवळ अर्ध्या तासात जागा गेली, काय लॉजिक असेल अशी एक पोस्ट त्यांनी फेसबुकवर केली. त्यांनतर त्यांनी पुन्हा एक पोस्ट केली. ठेवलेला विश्वास आज परत घात झाला. ज्या जातीत जन्मलो ती माझी चूक नाही. शापित स्वयंपूर्ण नेतृत्व मी असा मजकूर पोस्टमध्ये होता. अचानक माघार घेतल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये उद्रेक होता त्यामुळे पोस्टच्या माध्यमातून भावना व्यक्त केल्याचे सुमठाणकर म्हणाले. यापूर्वीच्या तीन मोठ्या निवडणुकांमध्ये अशाच प्रकारे डावलण्यात आल्याने मला फॉलो करणाऱ्या समाजासाठी भावना व्यक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले
काँग्रेसकडे सर्वाधिक संख्याबळ असताना अल्पसंख्याबळ असणाऱ्या युबीटीला जागा सोडण्यात आल्याने नक्कीच कार्यकर्त्यांमध्ये प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. काँग्रेसने माघार का घेतली याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत