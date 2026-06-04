/भाजपा बंडखोरांची समजूत घालण्यात व्यस्त असतानाच शिंदेंनी बालेकिल्ला जिंकलाही! मतदानाआधीच मारली बाजी

Vidhan Parishad Election 2026 Eknath Shinde First Win: नाशिकबरोबरच अनेक ठिकाणी बंडखोरांमुळे महायुतीमध्ये गोंधळ असतानाच दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी आपलं होम ग्राऊंड असलेल्या ठाण्यामध्ये निवडणुकीआधीच विजयी पताका फडकावली आहे. शिंदेंचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यामधून ठाणे विधानपरिषदेच्या जागेवर शिवसेना उमेदवाराचा बिनविरोध विजय झाला आहे. आघाडीच्या उमेदवाराने माघार घेतल्याने या मतदारसंघामध्ये केवळ शिंदेंच्या शिवसेनेचा उमेदवार रिंगणात असल्याने त्यांचा बिनविरोध विजय झाला आहे.
शिंदेंच्या पक्षाचे आमदार रवींद्र फाटक हे आघाडीच्या उमेदवाराने माघार घेतल्याने बिनविरोध विजयी झाले आहेत. फाटक यांचा हा विजय म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी राजकीय खेळी असल्याचं मानलं जात आहे. याच मतदारसंघातून पूर्वी ज्याप्रकारे भाजपचे वसंत डावखरे यांचा विजय झाला होता तसाच हा विरोध आहे. शिवसेनेने वसंत डावखरे यांना त्यावेळी मदत केली होती तश्याच प्रकारे माझा विजय झाला आहे, असं रवींद्र फाटक म्हणाले.
"ज्यावेळेस मी उमेदवारी अर्ज दाखल करायला गेलो होतो त्यावेळेस भाजपच्या इतर नेत्यांना कामे असल्यामुळे ते उपस्थित नव्हते. त्या सर्वांनी प्रचाराला देखील सुरुवात केली होती. भाजपामध्ये कुठेही नाराजी नव्हती," असं फाटक यांनी म्हटलं आहे. "आघाडीने जो उमेदवार दिला होता त्यामध्ये विजय हा आमचाच होता हे आकडेवारीनुसार सर्वांना दिसत होते," असे यावेळी आमदार रविंद्र फाटक म्हणाले.
महाविकास आघाडीमधील जागावाटपानुसार हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटासाठी सुटला. इथून अभिजीत पवार यांना उमेदवारी जाहीर झाली होती. मात्र आज उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अचानक अभिजीत पवारांनी माघार घेतली. ठाणे-पालघर मतदारसंघात महायुतीचे विशेषतः भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेचं मजबूत संख्याबळ आहे. महाविकास आघाडीने फक्त औपचारिकता म्हणून उमेदवार दिला असल्याचे चित्र दिसत होते. त्यामुळेच मतदानापूर्वीच अभिजीत पवारांनी माघार घेतली आहे.
दरम्यान, दुसरीकडे यवतमाळ विधान परिषद निवडणुकीतून महाविकास आघाडीचे काँग्रेस उमेदवार साहेबराव कांबळे यांनी नाट्यमय रीत्या उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर काँग्रेस अलर्ट मोडवर आली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत ही निवडणूक बिनविरोध होऊ नये या दृष्टीने काँग्रेस नेत्यांनी हालचाली सुरू केल्या असून सध्या निवडणूक रिंगणात अपक्ष उमेदवारी दाखल केलेले फारुक सय्यद यांना पुरस्कृत उमेदवार करण्याची काँग्रेसची तयारी आहे. यवतमाळमध्ये शिंदेंनी दुष्यंत चतुर्वेदीसारखा तगडा उमेदवार दिला आहे. त्यामुळे आता काँग्रेसच्या उमेदवाराने माघार घेतल्याने दुष्यंत चतुर्वेदी निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.