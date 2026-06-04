Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /भाजपा बंडखोरांची समजूत घालण्यात व्यस्त असतानाच शिंदेंनी बालेकिल्ला जिंकलाही! मतदानाआधीच मारली बाजी

भाजपा बंडखोरांची समजूत घालण्यात व्यस्त असतानाच शिंदेंनी बालेकिल्ला जिंकलाही! मतदानाआधीच मारली बाजी

Vidhan Parishad Election 2026 Eknath Shinde First Win: विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये भाजपाकडून बंडखोरांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला जात असतानाच दुसरीकडे शिंदेंनी पहिली जागा जिंकली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 04, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:29 PM IST
भाजपा बंडखोरांची समजूत घालण्यात व्यस्त असतानाच शिंदेंनी बालेकिल्ला जिंकलाही! मतदानाआधीच मारली बाजी

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आईच्या प्रियकराने 4 वर्षांच्या चिमुकल्याला संपवल, नाल्यात फेकला मुलाचा मृतदेह
Bhayandar Crime News4 min ago
2
Lalit Modi interview8 min ago
3
priya bapat39 min ago
4
IPL 202642 min ago
5
Vidhan Parishad Election 202644 min ago