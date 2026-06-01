महाराष्ट्रातील 5 मतदारसंघात हायव्होल्टेज लढत; महायुतीसमोर मित्रपक्षाचेच बंडखोर

Vidhan Parishad Election 2026 : महाराष्ट्रात विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी राजकीय रणधुमाळी पहायला मिळत आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून उमेदवारांनी अर्ज भरले आहेत. पण, त्याचवेळी अनेक ठिकाणी उमेदवारीवरून गोंधळ सुरू झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. जवळपास 5 मतदारसंघात महायुती विरुद्ध महायुती असं चित्र पाहायला मिळत आहे. महायुतीतल्या मित्रपक्षाच्य़ा बंडखोरांनीच आव्हान उभं केल्याचं चित्र आहे.
विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ही निवडणूक महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी असेल असं अनेकांना वाटत होतं... प्रत्यक्षात उमेदवारी अर्ज भरण्यावेळी मात्र चित्र वेगळंच दिसू लागलंय. पुण्यात राष्ट्रवादीकडून नुकतेच पक्षात दाखल झालेल्या विक्रम काकडेंना उमेदवारी दिली. त्यानंतर आता माजी आमदार टिंगरेंनीही अर्ज दाखल करत संभ्रम निर्माण केलाय. तिकडे मराठवाड्यात अब्दुल सत्तारांचे चिरंजिव समीर सत्तार यांनी अर्ज भरत बंडखोरीचं निशाण फडकवलंय. तिकडे नाशिकमध्येही महायुतीत बंडखोरी दिसतेय..
नाशिक, छ. संभाजीनगर, रायगड-रत्नागिरी, पुणे अमरावती या चार मतदारसंघात महायुतीत बंडखोरी झाली आहे. विधान परिषदेच्या जागावाटपाच्या फॉर्म्युल्यावर शेवटपर्यंत रस्सीखेच पाहायला मिळाली. जागावाटप झाल्यानंतरही नाराजी मिटेल असं वाटत होतं पण तेही झालं नाही.
सुहास शिरसाट, भाजपा
समीर सत्तार, बंडखोर शिवसेना
शिवसेना नरेंद्र दराडे
गणेश गीते, भाजपा बंडखोर
गोकुळ गीते, अपक्ष
विक्रम काकडे, राष्ट्रवादी
सुनील टिंगरे, बंडखोर राष्ट्रवादी
अनिकेत तटकरे, राष्ट्रवादी
जुईली दळवी, शिवसेना बंडखोर
प्रवीण पोटे, भाजप
विप्लव बाजोरिया, शिवसेना बंडखोर
महायुतीतला कोणताही नेता बंडखोरीबाबत जाहीर बोलताना दिसत नाही. उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याची 4 जून शेवटची तारीख आहे. एकनाथ शिंदे हे नाराजांची समजूत काढू याबाबत प्रचंड आशावादी असल्याचं पाहायला मिळालं.
महायुतीतल्या बंडोबांना थंड करण्यासाठी एव्हाना काही नेते कामालाही लागले असतील. पण, ही माघार काहीतरी पदरात पाडून घेतल्याशिवाय घेतली जाणार नाही हे जगजाहीर आहे. पण प्रत्येक निवडणुकीत महायुतीतल्या मित्रपक्षात प्रचंड ओढाताण होते. त्यामुळं 2029पर्यंत महायुती एकदिलानं निवडणुका लढेल का याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.