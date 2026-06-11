/महाराष्ट्रातील हायव्होल्टेज राजकीय ड्रामा संपला! नाशिकमधील बंड थंड, गोकुळ गितेंची अखरे माघार

Vidhan Parishad Election 2026: महाराष्ट्रातील हायव्होल्टेज राजकीय ड्रामा संपला आहे. नाशिकमधील महायुतीमधील बंड अखेर पूर्णपणे थंड झाले. बंडखोर उमेदवार गोकुळ गीते यांनी निवडणुकीतून आपली माघार घेतली. संकटमोचक मानले जाणारे मंत्री गिरीश महाजन यांनी यासंदर्भात अधिकृत घोषणा केली. यामुळे आता कुठेही मतांचं विभाजन होणार नाही असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. दरम्यान माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना गोकुळ गीते म्हणाले की महायुतीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आणि सर्वांनी एकत्रितपणे मला समजावलं. तसंच माझ्यावर बंडखोर अशी बिरुदं लागल्याने आणि कौटुंबिक शांतता महत्त्वाची वाटल्याने मी माघार घेत नरेंद्र दराडे यांना पाठिंबा जाहीर करत आहे. असं गोकुळ गितेंनी म्हटलं. पण, गितेंच्या माघारीआधी झालेला राडा आणि त्याआधी समोर आलेलं पत्र यामुळं गितेंनी दराडेंना दिलेला पाठिंबा खरंच मनापासून असेल का? याची चर्चा सुरू झाली.
भाजपचे नेते आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन आणि शिवसेनेचे नेते उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत गोकुळ गितेंना दराडेंनी बाप काढल्याच्या मुद्द्यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे आणि त्यांचे पुत्र कुणाल दरांडेंवर संपप्त होत, गोकुळ गितेंना महाजन सामंतांसमोर नाराजी जाहीर केली. खरंतर शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे आणि अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते हे नातेवाईक आहेत. पण, यात नातलगांमध्येच विधान परिषदेवरून जुंपल्याचं पाहायला मिळालं होतं. भाजपचे कार्यकर्ते राहिलेल्या गोकुळ गितेंनी अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्यानंतर दरांडे आणि गितेंमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा फैरी सुरू झालेल्या. अखेर गुरुवारी महाजन-सामंतांच्या मनधरणीनंतर गोकुळ गितेंनी दोन पावल मागे जात नरेंद्र दराडेंना पाठिंबा जाहीर केला. गितेंच्या या पाठिंब्यानंतर महायुतीच्या नेत्यांनीही सुटकेचा निश्वास सोडला.
नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार गोकुळ गिते यांच्या माघारीच्या आधीच, एका पत्रानं माघारीसाठी दराडेंवर ‘दबाव तंत्र’ वापरले जात असल्याचा सवाल उपस्थित झालेला. महायुतीच्या नेत्यांकडून सुरू असलेली मनधरणी आणि दुसरीकडे गोकुळ गीते यांचे बंधू गणेश गीते यांच्या प्रकरणात झालेला पत्रव्यवहार यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं.
या चर्चेला कारण ठरलं ते राज्य सरकारच्या कायदेशीर सल्लागार सहसचिवांनी अतिरिक्त सरकारी वकील, उच्च न्यायालय यांना पाठवलेले एक पत्र. या पत्रामध्ये गोकुळ गीते यांचे बंधू गणेश गीते यांना नाशिकमधील म्हाडा प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या अटकपूर्व जामिनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
विशेष म्हणजे, गोकुळ गीते आणि गणेश गीते यांनी 1 जून रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. त्याच दिवशी राज्याच्या कायदेशीर सल्लागार सहसचिवांचे गणेश गीते यांच्या जामिनाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबतचे पत्र रिसीव्ह झाल्याचं समोर आलं.
यातील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे हे पत्र 7 मे 2026 रोजी तयार करण्यात आल्याचं सांगितले जात असले, तरी ते 1 जून रोजी प्राप्त झाल्यानं विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आलं होतं. तब्बल सहा दिवस मनधरणी केल्यानंतर गोकुळ गितेंनी त्यांचा बंडाची तलवार म्यान केली. पण, ज्या पद्धतीनं माघारीआधी झालेल्या बैठकीत राडा झाला, ऐनवेळी जे पत्र समोर आलं. त्यावरून गोकुळ गिते खरंच मनापासून दराडेंना पाठिंबा देणार का? हा सवाल आहे.. त्यामुळे पाठिंब्यानंतरही गिते, हिरेंच्या खात्यात काही मतं पडली तर आश्चर्य वाटायला नको.