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महाराष्ट्रातील हायव्होल्टेज राजकीय ड्रामा संपला! नाशिकमधील बंड थंड, गोकुळ गितेंची अखरे माघार

अखेर नाशिकमधील बंड शमवण्यात महायुतीच्या नेत्यांना यश आलंय. नाही, नाही म्हणणाऱ्या अपक्ष उमेदवार गोकुळ गितेंनी महायुतीच्या उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळं गेल्या आठवड्यापासून सुरू असलेल्या महायुतीत वादावर अखेर पडदा पडला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 11, 2026, 11:37 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:37 PM IST
महाराष्ट्रातील हायव्होल्टेज राजकीय ड्रामा संपला! नाशिकमधील बंड थंड, गोकुळ गितेंची अखरे माघार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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