शिवसेनेच्या बंडखोर उमेदवार रेश्मा काळे यांची माघार; जळगावचा तिढा सुटला

Vidhan Parishad Election 2026 : जळगावच्या शिवसेनेच्या बंडखोर उमेदवार रेश्मा काळे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची भेट घेतली आहे. जळगावात रेश्मा काळे यांनी बंडखोरी केल्यानं तिढा निर्माण झाला होता, मात्र शिंदेंच्या भेटीनंतर हा तिढा सुटल्याची माहिती खुद्द एकनाथ शिंदेंनी दिली आहे. जळगाव विधानपरिषदेसंदर्भात काळे यांच्याशी चर्चा केली, तसंच गुलाबराव पाटलांशी देखील बोलणं झाल्याचं शिंदे म्हणाले, महायुती म्हणून निवडणूक लढण्याचे निर्देश दिल्याचंही शिंदे यांनी सांगितलं.
आठवड्याभर मनधरणी, बैठकांचं सत्र, चर्चा, आरोप-प्रत्यारोपांनंतर नाशिकचा तिढा सोडण्यात महायुतीच्या नेत्यांना यश आले. पण, नाशिकचा तिढा सुटला असला, तरी जळगावचा पेच मात्र शुक्रवारीही कायम होता. शिवसेनेच्या बंडखोर अपक्ष उमेदवार रेश्मा काळे शुक्रवारी सकाळी अचानक नॉट रिचेबल झाल्या. पण, गिरीश महाजनांसह महायुतीचे नेते मात्र हा तिढा सुटणार असल्याचं सांगतायते.. त्यामुळं महायुतीत जळगावची कोंडी अद्याप तरी कायम असल्याचं चित्र आहे.
राज्याचे जलसंधारण मंत्री गिरीश महाजन यांना नाशिकचा तिढा सुटल्यानंतर केलेलं हे विधान.. पण, नाशिकचा तिढा सुटून दीड दिसत उलटल्यानंतरही जळगाव विधान परिषदेवर कोणताच तोडगा निघू शकलेला नाही.. नाशिकनंतर जळगावचं बघू म्हणणाऱ्या शिवसेनेच्या बंडखोर अपक्ष उमेदवार रेश्मा काळे शुक्रवारी सकाळी नॉट रिचेबल झाल्या.. पण, त्यांच्यासोबत असलेल्या शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या जिल्हाप्रमुख सरिता माळी कोल्हे यांनी मात्र अद्याप माघारीबाबत कुठलही निरोप नसल्याचं सांगत, काळे भेटीगाठी घेत असल्याचं स्पष्ट केलं.
नाशिकचा तिढा सुटूनही जळगावचा पेच कायम असल्यानं, शुक्रवारी गिरीश महाजन जळगावात दाखल झाले. शिवसेना बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत महायुतीची तातडीची बैठक झाली. पण, बंडखोर रेश्मा काळेंच्या माघारी संदर्भातला कुठलही निर्णय झालाच नाहीच. शिवसेनेचे मंत्री गुलाबराव पाटील जळगावात नसल्यानं, निर्णय लांबणीवर पडला. गुलाबराव जळगावमध्ये आल्यानंतर त्यांच्या उपस्थितीत शिवसेना आमदार व पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणारेय. या बैठकीत चर्चेनंतरच महायुतीचा उमेदवाराला पाठिंबा संदर्भात निर्णय होणार असल्याची माहिती आमदार किशोर पाटील यांनी दिली.
दुसरीकडे गिरीश महाजनांनी मात्र रेश्मा काळे शनिवारी पाठिंबा जाहीर करणार असल्याचं सांगितलं. एकनाथ शिंदे यांनी देखील माघार घेणार असल्याचं आश्वासन दिल्यामुळं रेश्मा काळे उद्या माघार घेतील,असा दावा महाजनांनी केला. त्याचवेळी राज्यातील महायुतीच्या नेत्यांनीही जळगावचा तिढा सुटण्याचा विश्वास व्यक्त केलाय.
नाशिक तिढा गुरुवारी सुटला असला, तरी जळगावचा पेच मात्र शुक्रवारीही कायम राहिला. महाजनांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत रेश्मा काळेंच्या बंडखोरीवर केवळ चर्चा झाली. भेटीनंतर हा तिढा सुटल्याची माहिती खुद्द एकनाथ शिंदेंनी दिली आहे.