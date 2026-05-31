/पक्ष बदलला आणि 24 तासात उमेदवारी मिळाली, विधान परिषदेसाठी भाजपकडून 11 उमेदवारांची यादी जाहीर

Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या रणांगणात अखेर महायुतीचा फॉर्म्युला ठरला आहे. यानंतर विधान परिषदेसाठी भाजपकडून 11 उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. शरद पवार गटाला धक्का देत हातात कमळ घेणाऱ्या प्राजक्त तनपुरे यांना 24 तासांत उमेदवारी मिळाली आहे. सुप्रिया सुळेंचे व्याही अरुण लखाणी यांना विधान परिषदेची उमेदवारी मिळाली आहे.
संभाजीनगर-जालना देखील भाजपच्या वाट्याला आले आहे. संभाजीनगर-जालनातील कार्यकर्त्यांचा या जागेसाठी आग्रह होता. भाजपचे संभाजीनगरचे जिल्हाधक्ष सुहास शिरसाट यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. सुप्रिया सुळेंचे व्याही अरुण लखाणी यांना देखील भाजपने विधान परिषदेची उमेदवारी दिली आहे.
अनेक दिवसांच्या चर्चाा बैठका आणि रस्सीखेचीनंतर अखेर 17 जागांसाठी महायुतीतील तिन्ही पक्षांत एकमत झालंय.
वर्धाः अरूण लखानी
भंडारा गोंदियाः अविनाश ब्राम्हणकर
अमरावतीः प्रवीण पाटील
सांगली - सातारा - धैर्यशील कदम
सोलापूरः राजेंद्र राऊत
अहिल्यानगर - प्राजक्त तनपुरे
संभाजीनगर - सुहास शिरसाट
नांदेडः अमर राजूरकर
धाराशीव लातूर बीड - बसवराज पाटील
जळगांव - नंदकिशोर महाजन
विधान परिषद पोट निवडणूक
नागपूर - डॅा राजीव पोतदार
भाजपने जाहीर केलेल्या या यादीत सर्वाधिक चर्चा आहे ती प्राजक्त तनपुरे यांच्या नावाची. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी 30 मे 2026 रोजी दुपारी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मुंबईतील भाजप कार्यालयामध्ये हा प्रवेश सोहळा पार पडला. भाजपन नेते रवींद्र चव्हाण यांनी तनपुरेंचं भाजपमध्ये स्वागत केलं. यांनतर 24 तासांत त्यांना विधान परिषदेची उमेदवारी मिळाली आहे.
महायुतीतील जागावाटपाचा तिढा अखेर सुटलाय. विधान परिषद निवडणुकीसाठी 17 जागांवर अंतिम शिक्कामोर्तब झाले. अंतिम वाटपात भाजप सर्वाधिक 11 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला 4 जागा आल्या आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन जागांवर उमेदवार उभे करणार आहे. प्रदेशातील आणि दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांच्या चर्चेनंतर हा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. शिवसेना सुरुवातीला 7 जागांवर ठाम होती. मागील निवडणुकीतील 5 जागा कायम ठेवण्यासह 2 अतिरिक्त जागांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, अखेरीस शिवसेनेला 4 जागांवर समाधान मानावं लागलं. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने अतिरिक्त एक जागा आपल्या पदरात पाडून घेतल्याची चर्चा आहे.