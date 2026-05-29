महाविकास आघाडी 17 जागा लढवणार, कोण किती जागा लढणार, सगळ ठरलं, जागावाटप फायनल

महाविकास आघाडीला विधान परिषद निवडणुकीच्या जागावाटपाचा तिढा सोडवण्यात यश मिळालंय. मविआ 17 जागा लढणार आहे. काँग्रेसने 8, उद्धव ठाकरेंचा पक्ष 6, तर शरद पवारांचा पक्ष 3 जागांवर लढणार आहे.
Maharashtra Politics : विधानपरिषदेच्या जागांवरून एकीकडे महायुतीत ओढाताणी सुरू आहे. तर, दुसरीकडे महाविकास आघाडीने मात्र, जागावाटप जाहीर करून टाकलंय. विधानपरिषदेच्या सर्व 17 जागा महविकास आघाडी लढणार आहे. मुंबईत झालेल्या महाविकास आघाडीच्या बैठकीत समन्वयानं हे जागावाटप करण्यात आलं आहे. महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षातील नेत्यांनी एकमतानं जागांवर निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस 8 जागांवर लढणार आहे, ठाकरेंची शिवसेना 6 आणि पवारांची राष्ट्रवादी ही 3 जागांवर उमेदवार देणार आहेत.
सोलापूरची जागा काँग्रेस लढवणार, अहिल्यानगर काँग्रेस, यवतमाळ काँग्रेस, भंडारा-गोंदिया काँग्रेस, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती काँग्रेस, धाराशिव-लातूर-बीड काँग्रेस, नागपूर काँग्रेस तर ठाकरेंची शिवसेना जळगाव, नांदेड, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, नाशिक, परभणी-हिंगोली, संभाजीनगर तर राष्ट्रवादी ठाणे, सांगली-सातारा, आणि पुण्याची जागा लढवणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत महायुती मविआवर भारी पडलीय. त्यामुळे महायुतीकडे संख्याबळ जास्त आहे, तुलनेत मविआ पिछाडीवर असली तरी त्यांनी 17ही जागांवर उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतलाय.
लोकशाही वाचवण्यासाठी विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत उतरल्याचं हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटलं. 'भाजपच्या घोडेबाजाराला न जुमानता लोकशाही वाचवण्यासाठी मैदानामध्ये आल्याचे म्हंटले आहे. विधानपरिषद निवडणुकीपूर्वीच संजय राऊतांनी शस्त्र टाकलीत. सपकाळांनी जागावाटपाची घोषणा करण्याआधी राऊतांनी एक विधान केलं होतं, काँग्रेसला
खुमखुमी असेल तर त्यांनी लढावं, आम्ही देखील कार्यकर्त्यांच्या मागणीनंतर काही जागा लढणार आहोत असं वक्तव्य राऊतांनी केलं होतं, दरम्यान राऊतांच्या या विधानानंतर नवनाथ बन यांनी निशाणा साधला आहे.
काँग्रेसची खुमखुमी आणि सेनेची खुमखुमीही जिरली. परिषदेवरून राऊतांचा काँग्रेसवरच निशाणा साधला आहे. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत महायुती विरूद्ध मविआ असा थेट सामना होणार आहे. मविआनं 17 जागांवर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, विजयाची त्यांच्याच नेत्यांना आशा दिसत नाहीये. मात्र तरीही मविआनं निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याचा निर्णय घेतला असून महायुतीला कडवी झुंज देण्याचा मानस त्यांचा आहे.