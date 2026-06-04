/Explained : विधानपरिषदेच्या 17 पैकी 12 जागांवर महायुती आणि मविआ आमने - सामने; तुमच्या मतदारसंघातील उमेदवार कोण?

Vidhan Parishad Election 2026 : महाराष्ट्रात विधानपरिषदेच्या 17 जागांसाठी 18 जून 2026 रोजी मतदान होणार आहे. त्यापूर्वी निवडणुकीचे अर्ज भरताना अनेक मोठ्या राजकीय घडामोडी पाहिला मिळाल्यात. अनेक बंडखोरांनी अचानक माघार घेतल्यामुळे अनेक मतदारसंघातील चित्र आता स्पष्ट झालं आहे. विधानपरिषदेच्या 17 पैकी 5 जागांवर बिनविरोध निवडणूक होणार असून इथे महायुती गुलाल उधळणार आहे, हे जवळपास निश्चित झालं आहे. त्यामुळे आता कोणत्या मतदारसंघात बिनविरोध आणि कुठे कोणाची लढती होणार आहे, याची सविस्तर माहिती जाणून घ्या.
1. सोलापूर : राजेंद्र राऊत (भाजप) विरुद्ध वसंतराव देशमुख (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार)
2. अहिल्यानगर -प्राजक्त तनपुरे (भाजप) विरुद्ध दत्तात्रय पानसरे (अपक्ष)
3. जळगाव : नंदकिशोर महाजन (भाजप) विरुद्ध शरद तायडे (ठाकरेंची शिवसेना) विरुद्ध रेश्मा काळे (शिंदेंची शिवसेना बंडखोर)
4. सांगली-सातारा : धैर्यशील कदम (भाजप) विरुद्ध अभयसिंह जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार ) विरुद्ध किशोर धुमाळ (अपक्ष)
5. नांदेड : अमर राजूरकर (भाजप) विरुद्ध रामदास पाटील (काँग्रेस)
6. भंडारा-गोंदिया : नरेश ईश्वरकर (काँग्रेस पाठिंबा) विरुद्ध अविनाश ब्राह्मणकर (भाजप)
7. नाशिक : गोकुळ गीते (अपक्ष) विरुद्ध नरेंद्र दराडे (शिवसेना)
8. अमरावती : हर्षदीप देशमुख (काँग्रेस) विरुद्ध प्रवीण पोटे (भाजप) विरुद्ध निलेश विश्वकर्मा (वंचित )
9. धाराशिव-लातूर-बीड : बसवराज पाटील (भाजप) विरुद्ध महेश देशमुख (काँग्रेस)
10.परभणी-हिंगोली : सईद खान (शिवसेना) विरुद्ध डॉ. विवेक नावंदर (ठाकरेंची शिवसेना) विरुद्ध सुशील देशमुख (अपक्ष)
11. छत्रपती संभाजीनगर-जालना : सुहास शिरसाट (भाजप) विरुद्ध गणेश लोखंडे (ठाकरेंची शिवसेना)
12. नागपूर (पोटनिवडणूक) : डॉ. राजीव पोतदार (भाजप) विरुद्ध अतुल लोंढे (काँग्रेस)