महायुतीची मोठी घोषणा! विधान परिषद निवडणुकी जिंकण्यासाठी रणनीती जाहीर

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आता राजकीय तापमान चांगलंच वाढलं आहे. एका बाजूला सत्ताधारी महायुतीचा आत्मविश्वास. तर दुसऱ्या बाजूला बंडखोरांची वाढती डोकेदुखी. याच पार्श्वभूमीवर महायुतीने थेट पत्रकार परिषद घेत बंडोबांच्या थंडोबासाठी महामंडळ देण्याची रणनीती जाहीर केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकांमध्ये बंडखोरीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. काही ठिकाणी बंडखोरांनी माघार घेतली आहे. मात्र, काही मतदारसंघात बंडखोरांचं आव्हान अजूनही कायम आहे. यामुळे महायुतीची डोकेदुखी वाढल्याचं चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुतीने मोठी पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये 17 अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात आली आणि बंडखोरांना स्पष्ट संदेश देण्यात आला.
अर्ज मागे घ्या आणि पक्षासोबत राहा. असा थेट आवाहन महायुतीकडून करण्यात आलं. यावेळी नेत्यांनी बंडखोरांना समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. अर्ज मागे घेणाऱ्यांचा भविष्यात सन्मान केला जाईल. तसंच त्यांचा महामंडळासाठी विचार केला जाईल अशी ग्वाही देण्यात आली. महायुतीला 100 टक्के विजय मिळेल. असा आत्मविश्वासही यावेळी व्यक्त करण्यात आला. ज्यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आहे त्यांच्याशी चर्चा सुरू असल्याचंही सांगण्यात आलं. बंडखोरी लवकरच संपेल असा दावा महायुतीने केला आहे.
महायुतीच्या या पत्रकार परिषदेत इतर नेत्यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. महाविकास आघाडीवरही निशाणा साधण्यात आला. काही ठिकाणी उमेदवारच मिळाले नाहीत असा आरोप करण्यात आला. तर महायुतीचे सर्व 17 उमेदवार विजयी होतील असा ठाम दावा करण्यात आला.. अधिकृत उमेदवारांच्या पाठीशी पक्ष ठामपणे उभा आहे असंही स्पष्ट करण्यात आलं. निवडणुकीच्या या रंगमंचावर एकीकडे अधिकृत उमेदवारांचा आत्मविश्वास तर दुसरीकडे बंडखोरांची भूमिका. यामुळे राजकीय समीकरणं दिवसेंदिवस बदलताना दिसतेय. महायुतीचा दावा ठाम आहे. 17 पैकी 17 जागांवर विजयाचा संकल्प. पण खरी लढाई मतपेटीतच ठरणार आहे. तोपर्यंत राजकारणाच्या या रंगभूमीवर नवा अंक सुरूच राहणार आहे.