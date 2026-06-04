विधानपरिषद मतदानाआधीच महायुतीचा 'या' जागांवर गुलाल कन्फर्म! 17 जागांपैकी किती ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक?

Vidhan Parishad Election 2026 : राज्यातील 17 विधानपरिषदेच्या जागांसाठी रणधुमाळी सुरु आहे. 18 जून 2026 ला मतदान होणार असून 21 जून 2026 ला मतमोजणी होणार आहे. अर्ज भरण्यासठी महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या गोटात जोरदार रस्सीखेंच चित्र दिसून आलेत. नाराज नेत्यांसोबत बंडखोर नेत्यांची मनधरणी करण्यामागे पक्षाला मोठं प्रयत्न करावे लागले. महायुती आणि महाघाडीतील काही नेत्यांची नाराजी आणि बंडखोरी रोखण्यात यश आलं. गेल्या काही दिवसांपासून रंगलेल्या या राजकीय परिस्थितीमुळे महाराष्ट्राचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागलंय. अनेक उमेदवाऱ्यांनी अचानक निवडणुकीतून माघार घेतल्यामुळे राजकीय रंगत पाहिला मिळाली. अनेक ठिकाणी पक्षाने अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी महाविकास आघाडीला मोठा धक्का दिला. यामुळे 17 विधानपरिषदेच्या जागांपैकी काही जागांवर बिनविरोध निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे काही जागांवर मतमदानापूर्वीच महायुतीने गुलाल उधळला आहे. विधान परिषद निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट झालंय. राज्यातील 17 पैकी 5 जागा बिनविरोध झाल्यायत. यात राष्ट्रवादीच्या वाटेच्या दोन्ही म्हणजे, कोकण आणि पुण्याचे उमेदवार बिनविरोध झालेयेत.. तर शिवसेनेची ठाणे आणि यवतमाळची जागा बिनविरोध झालीय. भाजपचे चंद्रपूर-गडचिरोली जागा बिनविरोध झालीय.
ठाणे - अभिजीत पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस माघार
पुणे : सुनील टिंगरे राष्ट्रवादी काँग्रेस माघार
पुणे - भाजप बंडखोर प्रदीप कंद
कोकण : बाळ माने, ठाकरेंची शिवसेना माघार
कोकण :अरविंद म्हात्रे , शेकाप
छत्रपती संभाजीनगर : देवयानी डोनगावकरांची ऐनवेळी माघार
नाशिक : गणेश गीते अपक्ष- भाजप माघार घेणार
अहिल्यानगर : करण ससाणे, अपक्ष-काँग्रेस माघार
अहिल्यानगर - कमलेश हस्तमल गांधी यांनी देखील घेतली माघार
नागपूर- सुरेंद्र लोही, शेकाप
यवतमाळ : सय्यद फारूक, अपक्ष-मविआ
नांदेड : प्रवीण पाटील चिखलीकर
सांगली सातारा - तानाजी पाटील यांचा अपक्ष उमेदवारी अर्ज मागे
सोलापूर - ठाकरे गटचे धनंजय डिकोळे अर्ज माघार, शिंदे गटाचे नेते, अपक्ष उमेदवार महेश साठे अर्ज माघार
परभणी - भाजपचे बंडखोर विश्वजीत बुधवंत यांचाही अर्ज मागे
ठाणे, पुणे आणि कोकणमध्ये बंडखोरांनी माघार घेतल्यानं इथली निवडणूक बिनविरोध झालीय. कोकण विभागात मोठी राजकीय घडामोड घडली. रायगड-रत्नागिरी मतदारसंघातील महाविकास आघाडीचे उमेदवार बाळ माने यांनी अचानक उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने संपूर्ण निवडणुकीचं चित्र बदललं. तर नाशिकमध्ये राजकीय ट्विस्ट पाहायला मिळाला. गणेश गीते यांनी माघार घेतली. मात्र, त्यांचे बंधू गोकुळ गीते यांनी माघार न घेतल्यानं नाशिकमध्ये चुरस पायला मिळणारेय. पुण्यातून सुनील टिंगरे, प्रदीप कंद यांनी माघार घेतली. अमरावतीच्या विप्लव बाजोरीया आणि सोलापूरच्या आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद झाल्यानं याठिकाणी महायुतीसाठी ही निवडणूक सोपी झालीय. त्याचबरोबर सातारा-सांगली आणि यवतमाळच्या उमेदवारांनीदेखील निवडणूकीतून माघार घेतलीय.
ठाणे,पालघर
रविंद्र फाटक
शिवसेना
--
रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग
अनिकेत तटकरे
राष्ट्रवादी
--
पुणे
विक्रम काकडे
राष्ट्रवादी
--
यवतमाळ
दुष्यंत चतुर्वेदी
शिवसेना
--
चंद्रपूर,गडचिरोली
(Image)
अरुण लाखाणी
भाजप
नाशिकमध्ये महायुतीतील बंडखोरी शमविण्यासाठी महायुतीला अपयश आलंय. कारण, भाजपचे बंडखोर गोकुळ गितेंची माघार न घेतला, शिवसेनेच्या नरेंद्र दराडेंना आव्हान दिलंय.. भाजपाचे संकटमोचक आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीही अपयशी ठरली. गोकुळ गीतेंचे भाऊ, गणेश गिते हे निवडणुकीतून माघार घेतली.. पण, गोकुळ गीतेंनी मात्र अपक्ष निवडणूक लढण्यावर ठाम राहिल्यानं, शिवसेनेची कोंडी झालीय. आपला बाप काढल्यामुळं माघार घेणार नाही, अशी भूमिका गोकुळ गितेंनी घेतलीय.