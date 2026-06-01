Vidhan Parishad Election 2026: रात्री 12.40 AM ला भाजपाने जाहीर केली उमेदवार यादी! 'ते' 11 शिलेदार कोण?

Vidhan Parishad Election 2026 MLC Full List of BJP Candidates: भारतीय जनता पार्टीने 31 मे रोजी रात्री उशीरा विधान परिषदेच्या 11 जागांसाठीच्या उमेदवारांची यादी जाहीर केली आहे. जागावाटपावरुन मागील अनेक दिवसांपासून चर्चा आणि बैठका सुरु असतानाच मध्यरात्रीनंतर उमेदवारी यादी जाहीर करत भाजपानेच महायुतीमध्ये 17 जागांसाठी 11-4-2 हा फॉर्म्युला निश्चित झाल्याच्या वृत्तावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केलं आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीसाठी दिल्लीत असताना दिल्लीमधूनच ही यादी जाहीर झाली आहे.
फडणवीस यांनी मध्यरात्रीनंतर 12.40 वाजता आपल्या अधिकृत सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन ही यादी शेअर केली आहे. "महाराष्ट्र विधान परिषद द्वैवार्षिक निवडणूक 2026 तसेच नागपूर पोटनिवडणुकीसाठी अरुण लखानीजी, अविनाश ब्राह्मणकरजी, प्रविण पोटे पाटील, धैर्यशील कदम, राजेंद्र राऊतजी, प्राजक्त तनपुरे, सुहास शिरसाटजी, अमर राजूरकर, बसवराज पाटीलजी, नंदकिशोर महाजन आणि डॉ. राजीव पोतदारजी यांना उमेदवारी जाहीर झाल्याबद्दल मनःपूर्वक अभिनंदन व हार्दिक शुभेच्छा!" असं म्हणत फडणवीसांनी सोबत कोणत्या मतदारसंघातून कोणाला उमेदवारी देण्यात आली आहे हे सुद्धा जाहीर केलं आहे.
अहिल्यानगर – प्राजक्त तनपुरे
वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली – अरुण लखानी
भंडारा-गोंदिया – अविनाश ब्राह्मणकर
अमरावती – प्रविण पोटे पाटील
सांगली-सातारा – धैर्यशील कदम
सोलापूर – राजेंद्र राऊत
छत्रपती संभाजीनगर-जालना – सुहास शिरसाट
नांदेड – अमर राजूरकर
धाराशिव-लातूर-बीड – बसवराज पाटील
जळगाव – नंदकिशोर महाजन
नागपूर विधान परिषधेच्या जागेसाठी पोटनिवडणूक पार पडत असून इथून भाजपाने डॉ. राजीव पोतदार यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे.
विधान परिषदेची निवडणूक 18 जून 2026 पार पडणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा आजचा म्हणजे 1 जूनचा शेवटचा दिवस आहे. मतमोजणी 22 जून रोजी होणार आहे.
सुनेत्रा पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही दोन जागा मिळवण्यात यश मिळावलं आहे. राष्ट्रवादीकडून रायगडमधून सुनील तटकरेंचे पुत्र अनिकेत तटकरेंना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. या मोबदल्यात जिल्ह्यामधील पालकमंत्रीपदावरील दावा तटकरेंकडून सोडला जाईल असं सांगितलं जात आहे. दुसरीकडे अजित पवारांचे कार्यक्षेत्र म्हणून भाजपाने भावनिक साद देत राष्ट्रवादीला दिलेल्या पुण्याच्या जागेवरुन भाजपाचे माजी खासदार अंकुश काकडेंचे पुत्र तसेच बांधकाम व्यवसायिक विक्रम काकडेंना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. सर्वच उमेदवार आज अर्ज दाखल करणार आहेत. अर्ज दाखल करण्याचा आज दुपारी तीन वाजेपर्यंतचा वेळ आहे.