/Vidhan Parishad Election: पार्थ पवारांच्या बालपणीच्या मित्राला पुण्यातून NCP ची उमेदवारी; भाजपा कनेक्शन चर्चेत

Vidhan Parishad Election 2026 MLC Full List of NCP Candidates: विधान परिषद निवडणुकीच्या जागावाटपाच्या वाटाघाटीमध्ये अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने पुण्याची जागा मिळवली आहे. असं असतानाच आज अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी उमेदवार जाहीर केला आहे. पुण्याची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसने अखेर विक्रम काकडेंना देण्यात आली आहे. शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी विक्रम काकडेंसोबतच इतर इच्छुकांसोबत चर्चा केली होती. त्यामुळेच कोणाला उमेदवारी जाहीर होणार याकडे लक्ष लागलं होतं. राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीने काकडेंना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला. काकडे याआधी विधान परिषद आणि राज्यसभेसाठी इच्छुक होते पण यंदा अखेर त्यांना संधी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अनेक अनुभवी नेत्यांऐवजी बांधकाम व्यवसायिक असलेल्या विक्रम काकडेंची वर्णी लागण्यामागे खासदार पार्थ पवार असल्याचं समजतं.
पुण्याची जागा राष्ट्रवादीसाठी सुटल्याचं जाहीर झाल्यानंतर रात्री उशीरापर्यंत सुनेत्रा पवारांच्या 'जिजाई' या निवासस्थानी इच्छुकांच्या मुलाखती झाल्या. यामध्ये विक्रम काकडेंबरोबरच वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी आमदार सुनील टिंगरे, माजी उपमहापौर दीपक मानकर आणि भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे पहिले आमदार विलास लांडे यांचाही समावेश होता. शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत सुनेत्रा पवार यांनी या सर्व इच्छुक उमेदवारांसोबत सविस्तर चर्चा केली. त्यामुळे उमेदवारीची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं होतं.
या सर्वांमध्ये भाजपचे माजी राज्यसभा खासदार आणि प्रसिद्ध उद्योगपती संजय काकडे यांचे चिरंजीव असलेल्या विक्रम काकडेंनी बाजी मारली. तरुण राजकीय चेहरा म्हणून ओळख असलेले विक्रम काकडे हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि खासदार पार्थ पवार यांचे बालपणीचे मित्र आणि अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. विक्रम काकडे पुण्यात 'काकडे ग्रुप' अंतर्गत बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचे संचालक म्हणून काम पाहतात. विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीसाठी पार्थ पवार आग्रही होते. विक्रम काकडेच पार्थ यांची पहिली पसंत होते. त्यामुळे विक्रम काकडेंची निवड होणे हे राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीने पार्थ यांनी दिलेल्या पर्यायावर शिक्कामोर्तब करण्यासारखं आहे. अनुभवी नेत्यांऐवजी पार्थ पवारांच्या बालपणीच्या मित्राला राष्ट्रवादीने सांधी दिली असल्याने प्रत्यक्षात निवडणुकीत काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
रायगडमधून अनिकेत तटकरेंना राष्ट्रवादीकडून विधान परिषदेची उमेदवारी मिळणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनिकेत तटकरेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचीही भेट घेतली. रायगड रत्नागिरीची परिषदेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सुटल्याने त्या बदल्यात शिवसेनेकडे रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद राहणार आहे. त्यामुळेच शिंदे सेनेचे मंत्री भरत गोगावले रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री होणार हे निश्चित मानलं जात आहे.