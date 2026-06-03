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नाशिकमधील सर्वात श्रीमंत उमेदवार; 24 महिन्यात संपत्तीत 102 कोटींची वाढ

नाशिकमधील सर्वात श्रीमंत उमेदवाराची चर्चा रंगली आहे. गणेश गिते यांच्या संपत्तीत  24 महिन्यात  संपत्तीत 102 कोटींची वाढ झाली आहे. 

Published: Jun 03, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:26 PM IST
नाशिकमधील सर्वात श्रीमंत उमेदवार; 24 महिन्यात संपत्तीत 102 कोटींची वाढ

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