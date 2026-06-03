नाशिकमधील सर्वात श्रीमंत उमेदवार; 24 महिन्यात संपत्तीत 102 कोटींची वाढ

Vidhan Parishad Election 2026 Nashik Rich Candidate : नाशिकच्या विधानपरिषद रणांगणात सध्या मतांपेक्षा एक वेगळीच चर्चा जास्त रंगली. ही निवडणूक आता विचारांची कमी आणि आर्थिक ताकदीची जास्त वाटू लागली आहे. कोट्यधीश उमेदवारांच्या या लढाईत कोणाची ताकद जास्त? कोणाचा प्रभाव मोठा? याचीच चर्चा रंगली आहे.
नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणूक आता पैशांच्या जुगलबंदीची निवडणूक ठरताना दिसत आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांची एकूण संपत्ती सुमारे 25 कोटी रुपये आहे. मात्र त्यांच्यासमोर उभे ठाकलेले अपक्ष उमेदवार संपत्तीच्या बाबतीत अनेक पटींनी पुढे आहेत.
गणेश गिते यांची संपत्ती तब्बल 177 कोटी रुपये आहे. परवेझ कोकणी यांची संपत्ती 149 कोटी रुपये तर गोकुळ गिते यांची संपत्ती 109 कोटी रुपये आहे. म्हणजेच 25 कोटींच्या दराडेंसमोर शंभर कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती असलेलं तगडं आव्हान उभं आहे. विशेष म्हणजे गणेश गिते यांच्या संपत्तीत अवघ्या दोन वर्षांत 102 कोटी रुपयांहून अधिक वाढ झाली आहे.
2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत 75 कोटींच्या घरात असलेली गिते कुटुंबाची संपत्ती अवघ्या दीड ते दोन वर्षांत तब्बल 102 कोटी 50 लाखांनी वाढून आता 177 कोटी 88 लाखांवर पोहोचली आहे. प्रतिज्ञापत्रातील आकड्यांनीच आता राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. या निवडणुकीचं गणितही वेगळं आहे. मतदार मर्यादित आहेत. पक्षाचा व्हीप लागू होत नाही आणि निवडणुकीचा खर्चही उमेदवारांकडून केला जात नाही. त्यामुळे प्रत्येक मताचं महत्त्व वाढलं आहे. याच कारणामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
राजकीय ताकदीसोबत आर्थिक ताकदीचं प्रदर्शनही इथे पाहायला मिळतंय. पण ही निवडणूक केवळ संपत्तीची नाही. तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचीही चर्चा इथे रंगली आहे. नरेंद्र दराडे यांच्यावर सर्वाधिक 5 गुन्हे दाखल आहेत. परवेझ कोकणी यांच्यावर 3, गणेश गिते यांच्यावर 2 तर गोकुळ गिते यांच्यावर 1 प्रकरण प्रलंबित आहे. यामुळेच संपत्ती आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी दोन्ही मुद्दे मतदारांसमोर आहेत.
नाशिकच्या या निवडणुकीतकोट्यवधींची मालमत्ता असलेले उमेदवार रिंगणात आहेत. एकीकडे पैशांची ताकद दुसरीकडे राजकीय गणित आणि तिसरीकडे मतदारांना प्रभावित करण्याची शर्यत. या सगळ्यात खरी परीक्षा आहे ती मतदारांची.
कारण अंतिम निर्णय त्यांच्या हातात आहे. संपत्तीचे आकडे मोठे असले तरी मतपेटीत मोजलं जाणार आहे ते विश्वासाचं मूल्य. नोटांची ताकद जास्त ठरणार की राजकीय निष्ठा जिंकणार याचा फैसला येत्या काही दिवसांत होईल. नाशिकच्या राजकारणात कोणाच्या गळ्यात विजयाची माळ पडते याकडे आता संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागल आहे.