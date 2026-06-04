/विधानपरिषदेचा अजित पवार गटातील 12 वी पास उमेदवार, 153 कोटींहून अधिकची एकूण संपत्ती ; जय पवारांना दिलंय 10 कोटींचं कर्ज

चंद्रकांत फुंदे, झी मीडिया, पुणे : (Vidhan Parishad Election 2026) राज्याच्या राजकीय वर्तुळामध्ये अनेक घडामोडींना वेग आला असून, प्रामुख्यानं यात काही नावांची चर्चा तुलनेनं जास्त होत आहे. यातलं एक नाव आहे, पुण्यातील विधान परिषदेची उमेदवारी मिळालेले राष्ट्रवादीकडून निवडणुकीत उतरणारे विक्रम काकडे. त्यांच्या उमेदवारीवरून पार्थ पवारांच्या नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं असतानाच या उमेदवारीसमवेत काकडे यांची एकूण संपत्ती, आणि पवार बंधूंशी असणारा त्यांचा आर्थिक व्यवहार चर्चेता विषय ठरत आहे.
अजित पवार गटाचे विधान परिषद उमेदवार विक्रम काकडे यांच्याकडे 153 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता असल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रातून समोर आली आहे. त्यांच्या एकूण स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा आकडा 153 कोटी दोन लाख 75 हजार 253 रुपये इतका आहे. विक्रम काकडे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र जय पवार यांना 10 कोटी रुपये कर्ज दिल्याची बाब प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली आहे. तर इतकी संपत्ती असूनही त्यांच्या नावे 40 कोटी 94 लाख इतकं कर्ज थकित आहे. तर, 99 लाख 81 हजार 798 रुपयांचा प्राप्तीकर सुद्धा त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात जाहीर केला.
विक्रम काकडे बारावी उत्तीर्ण असून व्यवसायाने बांधकाम व्यावसायिक आहेत. विक्रम काकडे यांच्या नावावर कोट्यवधींची रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता असून, पुण्यासह विविध भागांत त्यांचे बंगले, मोकळे भूखंड आणि दुबईत साडेसात कोटींहून अधिक किमतीचा बंगलासुद्धा आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत मु्ंढवा येथे आठ कोटी 12 लाख 50 हजार रुपयांचां मोकळा भूखंड, पाषाण इथं चार हजार 444 चौरस फूटाची सदनिका, दुबईत 7 कोटी 66 लाख 66 हजार 725 रुपये किमतीचा 1550 चौरस फुटाचा बंगला विक्रम यांच्या नावे असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात दाखवण्यात आले आहे. त्यांनी पाषाण इथं सध्याच्या रेडीरेकनर दरानुसार नऊ कोटी 19 लाख 56 हजार रुपये किमतीचा बंगला पत्नीला बक्षिस स्वरुपात दिला असल्याचंही प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे.
चल मालमत्तेमध्ये बँक ठेवी, शेअर्स, बाँड्स, पोस्टल खाते आणि इतर गुंतवणुकींचा समावेश असून, इतर चल मालमत्तेनुसार तब्बल 78 कोटी 95 लाख 65 हजार 531 रुपयांची अधिकृत संपत्ती काकडे यांनी घोषित केली आहे. विक्रम हे बांधकाम व्यावसायिक आणि माजी खासदार संजय काकडे यांचे चिरंजीव आहेत. अर्ज दाखल करताना सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. त्यानुसार काकडे यांनी मालमत्तेचे विवरण करताना साडेसात लाख रुपये रोख रक्कम हातात असल्याचे म्हटले स्पष्ट केले. मात्र इथं चर्चेत राहिलेला मुद्दा म्हणजे त्यांचं थकित कर्ज आणि त्यांनी जय पवारांना दिलेलं 10 कोटींचं कर्ज.
दुसरीकडे महाविकास आघाडीचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी स्वतःकडे आणि कुटुंबाकडे 37 कोटी रुपयांची मालमत्ता असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद सांगितलं आहे.