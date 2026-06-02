पुण्यात चाललंय काय? काकडेंच्या उमेदवारीवर NCP म्हणते, '..तर अंबानी, अदानींची मुलं...'; 'टिंगरेंना अगोदरच..'

Vidhan Parishad Election 2026: पुण्यातील विधान परिषदेसाठी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून खरा उमेदवार कोण हा संभ्रम दुसऱ्या दिवशीही कायम आहे. 1 जून रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या काही तासांमध्ये उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या 'जिजाई' बंगल्यावर नाट्यमय घडामोडी घडल्या. पक्षाचे सरचिटणीस पार्थ पवारांचे बाल मित्र तसेच भाजपचे माजी राज्यसभा खासदार आणि प्रसिद्ध उद्योगपती संजय काकडे यांचे चिरंजीव विक्रम काकडेंना पक्षाकडून एबी फॉर्म देण्यात आला. मात्र त्याचबरोबर वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी आमदार सुनील टिंगरेंनीही पक्षाने दिलेल्या बी फॉर्मच्या आधारे अर्ज दाखल केला. त्यामुळे पक्षाकडून दोन उमेदवारी अर्ज दाखल झाले असून कोण अर्ज मागे घेणार यावरुन संभ्रम अजूनही कायम आहे. अशातच आता राष्ट्रवादीने काकडेंना उमेदवारी देण्याचं समर्थन केलं आहे.
आज अर्जाची छाणणी केली जाणार आहे. त्यापूर्वीच सकाळी विक्रम काकडे पुन्हा पार्थ पवार यांच्या भेटीला 'जिजाई' बंगल्यावर पोहोचले. सूत्रांच्या माहितीनुसार एबी फॉर्म हा फक्त विक्रम काकडे यांनाच देण्यात आला आहे. त्यामुळे छाणणीमध्ये सुनील टिंगरे यांचा अर्ज कदाचित बाद. होऊ शकतो की अपक्ष म्हणून ठेवतात ते दुपारनंतरच स्पष्ट होणार आहे. पण विक्रम काकडेंना उमेदवारी दिल्याने पक्षातील काही नेते आणि कार्यकर्ते नाराज असल्याची चर्चा असतानाच यावर पक्षाचे प्रवक्ते उमेश पाटील यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
काकडेंना पैशांमुळे उमेदवारी देण्यात आल्याचे आरोप खोडून काढताना उमेश पाटील यांनी, "पैशाने उमेदवारी दिली असती तर अंबानी, अदानींची मुलं आमदार, खासदार झाली असती. पक्षाचे काही रणनीती असल्याने विक्रम काकडे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे," असं उत्तर दिलं. "संजय काकडे यांच्या बद्दल अजितदादांना काही अनुभव आले असतील. काही मतभेद झाले असतील. त्यावेळेस काही चुकीचे कानावर आलं असेल," असंही उमेश पाटील यांनी म्हटलं आहे.
"पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीतून गेलेले 90% नगरसेवक भाजपचे आहेत. त्यांना कोणी प्रश्न विचारत नाही. ज्या त्या पक्षाची रणनीतीचा भाग आहे," असं उमेश पाटलांनी पक्षाच्या निर्णयाचं समर्थन करताना म्हटलं आहे. सुनील टिंगरेंच्या उमेदवारीसंदर्भात बोलताना उमेश पाटील यांनी, "सुनील टिंगरे बैठकीला होते. त्यांना डमी उमेदवार म्हणूनच अगोदरच सांगण्यात आलेलं होतं. त्यांचा कोणी गेम केलेला नाही. पक्षाच्या उमेदवारीनंतर काही नेते नाराज होत असतात सर्वच पक्षात हे होते. पक्षाच्या कोर कमिटीमधील सगळ्या नेत्यांशी चर्चा करून उमेदवारी ठरवली आहे. सुनेत्रा पवार यांना जरी सगळे अधिकार होते तरीही सर्वांसोबत चर्चा केली जाते," असं उमेश पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
"प्राजक्त तनपुरे यांना कोणी प्रश्न विचारत नाही. तेही काल पक्षात जाऊन उमेदवारी मिळवली आहे राष्ट्रवादीला टार्गेट केलं जात आहे," अशी टीका उमेश पाटील यांनी केली.