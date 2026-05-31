/पुण्याची जागा तर मिळवली पण द्यायची कोणाला? सुनेत्रा पवारांसमोर मोठा प्रश्न; 4 नावं चर्चेत; पार्थ यांच्या बेस्ट फ्रेंडला झुकतं माप?

Vidhan Parishad Election 2026: राष्ट्रवादीने एक अतिरिक्त जागा मिळवण्यात जागावाटपाच्या वाटघाटीत यश मिळवल्यानंतर या जागेवरुन कोणाला उभं करायचं याबद्दलचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. या जागेवरुन कोणकोण इच्छुक आहे आणि कोणी कोणी सुनेत्रा पवारांची भेट घेतली ते पाहूयात...
Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या जागांसाठी सुरु असलेला महायुतीमधील घटक पक्षांमधील जागावाटपाचा तिढा मिटला असून या जागावाटपामध्ये राष्ट्रवादीच्या वाट्याला दोन जागा आल्या आहेत. रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्गबरोबरच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या पक्षाला पुण्याची जागा आपल्या पक्षासाठी मिळवण्यात यश आलं आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या निधानानंतरच्या विधान परिषदे निवडणुकीमध्ये ही जागा राष्ट्रवादीसाठी सोडण्याची भावनिक साद भाजपाने मान्य केली. त्यामुळेच रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्गबरोबर राष्ट्रवादीला पुण्याची जागाही मिळाली आहे. मात्र आता या जागेवरुन कोणाला उमेदवारी द्यायची याची चाचपणी सुरु झाली असून रात्री उशीरापर्यंत सुनेत्रा पवारांच्या 'जिजाई' या निवासस्थानी इच्छुकांच्या मुलाखती सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. या इच्छुकांमध्ये कोणकोण सुनेत्रांना भेटून गेलं त्यांची नावंही समोर आली आहेत.
रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्गमधून अनिकेत तटकरे लढणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. तर दुसरीकडे पुण्यात शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत 'जिजाई' निवासस्थानी सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार यांच्या उपस्थितीत पुण्याच्या जागेबाबत चर्चा सुरू होती. पुण्याच्या जागेसाठी इच्छुक असलेल्यांपैकी सुनील टिंगरे, दिपक मानकर, विक्रम काकडे, विलास लांडे यांच्याशी सुनेत्रा पवारांनी वन टू वन चर्चा केल्याची माहिती समोर येत आहे. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या बैठकीतून उमेदवारी कुणाला द्यावी याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे समजते. आज म्हणजेच रविवारी पुन्हा इच्छुक उमेदवारांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय सुनेत्रा पवार घेणार असल्याचे समजते.
सुनील टिंगरे - सुनील टिंगरे हे पुणे शहरातील वडगाव शेरी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे माजी आमदार आहेत. सध्या ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पुणे शहराध्यक्षपदाची (पूर्व विभाग) जबाबदारी सांभाळत आहेत. राजकीय क्षेत्रात येण्यापूर्वी ते व्यवसायाने इंजिनिअर होते.
दिपक मानकर - पुणे शहरातील एक वरिष्ठ राजकीय नेते आणि माजी उपमहापौर अशी दिपक मानकर यांची ओळख आहे. ते प्रदीर्घ काळापासून पुण्याच्या स्थानिक राजकारणात सक्रिय आहेत. जुलै 2023 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील फुटीनंतर त्यांनी अजित पवार गटात प्रवेश केला होता आणि पक्षाने त्यांची पुणे शहराध्यक्षपदी नियुक्ती केली होती.
विक्रम काकडे - भाजपचे माजी राज्यसभा खासदार आणि प्रसिद्ध उद्योगपती संजय काकडे यांचे चिरंजीव असलेल्या विक्रम काकडेंकडे तरुण राजकीय चेहरा म्हणून पाहिलं जातं. विक्रम काकडे हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र आणि तरुण नेते पार्थ पवार यांचे बालपणीचे मित्र आणि अत्यंत निकटवर्तीय मानले जातात. ते पुण्यात 'काकडे ग्रुप' अंतर्गत बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचे संचालक म्हणून काम पाहतात.
विलास लांडे - पिंपरी-चिंचवडमधील ज्येष्ठ आणि वजनदार राजकारणी अशी विलास लांडेंची ओळख आहे. ते भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे पहिले आमदार म्हणूनही ओळखले जातात. आमदार होण्यापूर्वी त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली असून, स्थानिक पातळीवर त्यांचे मोठे संघटन आहे.