/राणेंनी कोकणात गेम केला! ठाकरेंचा घात, ज्याच्यावर विश्वास ठेवला त्यानेच...; संतापून ठाकरेंनी...

Vidhan Parishad Election 2026 Kokan: विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या आधीच कोकणात माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंबरोबरच महाविकास आघाडीला मोठा धक्का देण्यात महायुतीला यश आलं आहे. विशेष म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे नेते नितेश राणेंच्या पुढाकारामधून ठाकरेंच्या उमेदवाराने माघार घेतली असल्याने रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघामध्ये बिनविरोध निवडणूक होणार असं स्पष्ट झालं आहे. सुरेंद्रनाथ बाळासाहेब माने म्हणजेच बाळ माने यांनी अचानक नितेश राणेंसोेबत जाऊन आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. ही माघार घेतल्याने या मतदारसंघातून उभे असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार अनिकेत तटकरेंच्या निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
बाळ माने यांनी 1 जून 2026 रोजी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्याविरोधात राष्ट्रवादीचे नेते सुनील तटकरेंचे पुत्र अनिकेत तटकरे उभे असून या दोघांमध्ये जोरदार टक्कर होईल असं मानलं जात असतानाच अचानक बाळ मानेंनी माघार घेतल्याने महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. नितेश राणेंसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी शेवटचे दोन तास उरलेले असतानाच बाळ माने निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर पडले. या मतदारसंघामध्ये भाजपाबरोबरच ठाकरेंच्या शिवसेना, शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा जोर असल्याने निवडणूक चुरशीची होण्याची शक्यता होती. पण आता ही निवडणूक बिनविरोध होणार हे जवळपास निश्चित मानलं जात आहे.
बाळ मानेंनी घात केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी संतापून त्यांची पक्षातून हकालपट्टी केली आहे. खासदार संजय राऊत यांनी ही माहिती एक्सवरुन दिली आहे. "बाळ माने यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे, पक्षविरोधी कारवायात सहभागी झाल्या बद्दल शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ही कारवाई केली आहे," अशी पोस्ट राऊत यांनी केली आहे.
बाळ माने यांची शिवसेनेतून हकालपट्टी करण्यात आली आहे,— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 4, 2026
पक्षविरोधी कारवायात सहभागी झाल्या बद्दल शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ही कारवाई केली आहे!
यवतमाळ विधान परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार साजिद सय्यद व अपक्ष उमेदवार फारुक सय्यद या दोघांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतले आहेत. त्यामुळे आता फारुक यांना काँग्रेस पुरस्कृत उमेदवार करण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले आहे. अद्यापही शिवसेनेचे दुष्यंत चतुर्वेदी यांचे सहीत भाजपचे नितीन भुतडा यांचा उमेदवारी अर्ज कायम आहे. भुतडा देखील आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शक्यता असल्याने यवतमाळ विधान परिषदेची निवडणूक बिनविरोध होईल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दुसरीकडे ठाणे-पालघर या आपल्या बालेकिल्ल्यामध्येही शिंदेंचा उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिंदेंच्या पक्षाचे आमदार रवींद्र फाटक हे आघाडीच्या उमेदवाराने माघार घेतल्याने बिनविरोध विजयी झाले आहेत. महाविकास आघाडीमधील जागावाटपानुसार हा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटासाठी सुटला. इथून अभिजीत पवार यांना उमेदवारी जाहीर झाली होती. मात्र आज उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी अचानक अभिजीत पवारांनी माघार घेतली.