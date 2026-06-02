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विधान परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारीवरुन सुरु असलेल्या वादात आता रामदास आठवलेंची एन्ट्री; भाजपकडं केली मोठी मागणी

 विधान परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारीवरुन महायुतीत अंतर्गत वाद सुरु असतानाच आता रामदास आठवलेंनी नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपकडं त्यांनी  मोठी मागणी केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 03, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:00 AM IST
विधान परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारीवरुन सुरु असलेल्या वादात आता रामदास आठवलेंची एन्ट्री; भाजपकडं केली मोठी मागणी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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विधान परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारीवरुन सुरु असलेल्या वादात रामदास आठवलेंची एन्ट्री
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