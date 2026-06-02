/विधान परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारीवरुन सुरु असलेल्या वादात आता रामदास आठवलेंची एन्ट्री; भाजपकडं केली मोठी मागणी

Vidhan Parishad Election 2026 : विधान परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारीवरुन महायुतीत अंतर्गत वाद सुरु आहे. यामुळे महायुतीत मोठ्या प्रमाणात बंडखोरी झाली आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या उमेदवारीवरुन सुरु असलेल्या वादात आता रामदास आठवलेंची एन्ट्री झाली आहे. "विधान परिषद नाही आता महामंडळे तरी द्या" अशी मागणी नाराज रामदास आठवलेंची भाजपकडं केली आहे. महायुतीत आरपीआयला गृहित धरल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
रामदास आठवलेंनी पुन्हा नाराजीचा सूर आळवलाय. विधान परिषद निवडणुकीत आरपीआयला जागा मिळाली नाही किमान आता महामंडळं तरी द्या अशी मागणी आठवलेंनी केलीय. गेल्या काही निवडणुकांपासून आरपीआयला जागावाटपात स्थान मिळत नसल्यानं आठवलेंनी आपल्या नाराजीला वाट करुन दिलीये. भविष्यात आरपीआयला सत्तेत वाटा मिळाला नाही तर आम्हाला गृहित धरु नये असा इशाराच त्यांनी दिलाय.
केंद्रीय सामाजिकन्याय राज्यमंत्री आणि आरपीआय आठवले गटाचे नेते रामदास आठवले महायुतीच्या नेत्यांवर नाराज झालेत. विधान परिषदेच्या जागावाटपात आरपीआयच्या वाट्याला काहीच आलं नसल्यानं रामदास आठवलेंचं मन खट्टू झालंय. विधान परिषदेत आरपीआयला एकही जागा मिळाली नाही किमान आता महामंडळांवरील नियुक्त्यांमध्ये तरी आरपीआयला प्राधान्य द्यावे अशी मागणी रामदास आठवलेंनी केलीये.
रामदास आठवलेंच्या आरपीआयला लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत एकही जागा सोडण्य़ात आली नव्हती... एवढंच नव्हे तर मुंबई महापालिका निवडणुकीतही आरपीआयचा विचार करण्यात आला नाही. अस्वस्थ झालेल्या रामदास आठवलेंनी आता आम्हाला गृहित धरु नये असे इशारे देण्यास सुरुवात केलीय.
विजय होवो अथवा पराभव,कार्यकर्ता निवडणूक लढला तर तो कायम सक्रिय राहतो... आठवलेंच्या आरपीआयचा कार्यकर्ता कित्येक निवडणुका लढलेला नाही... सुरुवातीला निवडणुका न लढता आठवलेंना आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सत्तेची पदं मिळाली. पण यापुढं आठवलेंच्या पक्षाच्या मागण्या पूर्ण होतील की नाही याबाबत साशंकता आहे.