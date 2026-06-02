पुण्यात राष्ट्रवादीचा गोंधळ सुरु असतानाच शरद पवारांची एन्ट्री! काकडेंचा पत्ता कट? 'त्या' पत्राने खळबळ

Vidhan Parishad Election 2026: विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी पुण्याची जागा मिळाल्यापासून अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये सुरु असलेला गोंधळ संपता संपण्याचं नाव घेत नाहीये. विक्रम काकडे आणि सुनील टिंगरे अशा दोन उमेदवारांनी अर्ज दाखल केल्याने कोण माघार घेणार यावरुन संभ्रम असतानाच आता या वादामध्ये थेट शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने उडी घेतली आहे. विशेष म्हणजे शरद पवारांच्या पक्षाने केलेली मागणी मान्य करण्यात आली तर काकडेंना निवडणूक लढण्यात अडचणी येऊ शकतील अशी चर्चा आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधान परिषदेचे उमेदवार विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीला शरदचंद्र पवार पक्षाने आक्षेप घेतला आहे. विक्रम काकडे यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात सरकारी थकबाकी लपवल्यामुळे त्यांची उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी शरद पवारांच्या पक्षाकडून करण्यात आली आहे. काकडे यांनी पुणे महानगरपालिकेकडे असलेला कर भरलेला नाही आणि याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या शपथपत्रात केलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी भरलेला अर्ज बाद ठरवण्यात यावा, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. हा अर्ज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष - शरदचंद्र पवार गटाचे उमेदवार श्रीकांत पाटील यांनी पुणे स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे आज सादर केला आहे.
या पत्रामध्ये उमेदवाराने पुणे महानगरपालिकेची 'इन्कम टॅक्स' उत्पन्न कर/मालमत्ता कर स्वरूपातील थकबाकी भरलेली नाही आणि ही माहिती प्रतिज्ञापत्रात (फॉर्म 26) जाहीर न करता लपवून ठेवली आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. निवडणूक आयोगाच्या 1961 चा नियम 4A, आणि लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 33A व 36(2) नुसार प्रतिज्ञापत्रात माहिती लपवणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे, ज्याच्या आधारे उमेदवारी अर्ज बाद केला जाऊ शकतो.
ज्या प्रॉपर्टी टॅक्सबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आला आहे ती प्रॉपर्टी चार वर्षापूर्वी विक्रम काकडे यांच्याकडून विकण्यात आली आहे. सदर प्रॉपर्टी खरेदी खत हे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे जमा करण्यात आली आहे, अशी माहिती विक्रम काकडे यांच्या कार्यालयाने दिली आहे.
विक्रम काकडे आज पुन्हा पार्थ पवार यांच्या भेटीला जिजाईवर पोहोचले आहेत. आज अर्ज छानणी होणार आहे. त्याआधी विक्रम काकडे पार्थ पवार यांना भेटायला गेले. सूत्रांच्या माहितीनुसार एबी फॉर्म हा फक्त विक्रम काकडे यांनाच देण्यात आला आहे. त्यामुळे छाणणीमध्ये सुनील टिंगरे यांचा अर्ज कदाचित बाद. होऊ शकतो की अपक्ष म्हणून ठेवतात ते दुपारनंतरच स्पष्ट होईल.
पुणे स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी शरद पवार गट हाय कोर्टात याचिका करणार आहे. आक्षेप फेटाळून लावल्यावर शरद पवार गट कोर्टात जाणार आहे. विक्रम काकडे यांनी मिळकत कर भरला नसल्याच्या आरोप करण्यात आला आहे. ही मिळकत आज ही विक्रम काकडे यांच्या नावावर महापालिका वेबसाईटवर दिसत आहे, असं शरद पवार गटाचं म्हणणं आहे.