/पुण्यात विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीमागे अर्थकारण? पार्थ पवारांच्या हट्टामुळे मिळाली उमेदवारी? राष्ट्रवादीत वादाचा भडका

Vidhan Parishad Election 2026 : पुण्यातील विधान परिषदेच्या उमेदवारीवरुन सुरू झालेलं नाराजीनाट्य थांबता थांबेना. राष्ट्रवादीकडून विक्रम काकडे यांना उमेदवारी देण्यात आली. मात्र, यावरून पार्थ पवारांच्या नेतृत्वावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय. येवढचं नव्हे तर उमेदवारी देण्याबाबत अर्थिक देवाण-घेवाण झाल्याचाही आरोप होऊ लागला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पुण्यात विधानपरिषद उमेदवारी ऐनवेळी पक्षात आलेल्या विक्रम काकडेंना देण्यात आली. काकडे पिता पुत्र पक्षात आले आणि काही वेळातच त्यांना उमेदवारीही मिळाली. पण यामुळेच उमेदवारीसाठी इच्छुक असलेले विलास लांडे प्रचंड नाराज झाले. पार्थ पवारांनी सर्वांचा विरोध डावलून काकडेंना उमेदवारी देण्यामागे अर्थकारण असल्याचा आरोप लांडेंनी केलाय. तर रोहित पवारांनी पार्थ पवारांचं नाव घेत याला दुजोरा दिलाय.
कालपर्यंत उमेदवारी न मिळाल्याने नाराज असलेले सुनील टिंगरे मात्र पार्थ पवारांच्या भेटीनंतर शांत झाल्याचे बघायला मिळालं. पक्षाने आपल्याला आपला सन्मान राखला जाईल असा शब्द दिल्याचं टिंगरेंनी म्हटलंय. विक्रम काकडेंनी उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर त्यावर पवार गटाने आक्षेप घेतला होता पण निवडणुक अधइकाऱ्यांनी तो फेटाळून लावला . पण काकडेंना ऐनवेळी उमेदवारी दिल्याने राष्ट्रावादीतले काही पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते दुखावल्याचं बोललं जातंय. पार्थ पवारांनी या आधीच्याही निवडणुकीत काकडेंना उमेदवारी देण्याचा प्रयत्न केला होता पण वरिष्ठांनी विोरध केल्याने ते शक्य झालं नव्हतं असं बोललं जातंय. पण यावेळेस सर्वांचा विरोध डावलून पार्थ पवारांनी काकडेंना उमेदवारी दिलीये. त्यामुळे आता पार्थ पवारांवरच पक्षातून आणि पक्षाचा्या बाहेरुन सुद्धा प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
विधान परिषद निवडणुकीत महायुतीच्या डोक्याला बंडखोरांचा ताप कायम आहे. पाच मतदारसंघांपैकी तीन मतदारसंघात बंडखोर अजूनही रिंगणात आहेत. संभाजीनगर मतदारसंघात समीर सत्तार नाशिकमध्ये भाजपचे गणेश गिते आणि रायगडात जुईली दळवी या रिंगणात कायम आहेत. या तीनही मतदारसंघातील बंडखोरांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरुच आहेत. अब्दुल सत्तार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीसाठी संभाजीनगरहून ठाण्याकडं निघाले पण ते ठाण्यात रात्रीपर्यंत पोहचले नव्हते. दुसरीकडं दळवीही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. पुण्यात राष्ट्रवादीच्या सुनील टिंगरेंच्या बंडोबाचा थंडोबा झालाय. तर अमरावतीत शिवसेना बंडखोर विप्लव बाजोरियांचा अर्ज बाद झालाय.