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पुण्यात विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीमागे अर्थकारण? पार्थ पवारांच्या हट्टामुळे मिळाली उमेदवारी? राष्ट्रवादीत वादाचा भडका

विधान परिषदेच्या उमेदवारीवरुन पुण्यात राजकारण तापले आहे. पुण्यात राष्ट्रवादीच्या दोन उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीमागे अर्थकारण झाल्याचा आरोप केला जात आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 02, 2026, 11:44 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 11:44 PM IST
पुण्यात विक्रम काकडे यांच्या उमेदवारीमागे अर्थकारण? पार्थ पवारांच्या हट्टामुळे मिळाली उमेदवारी? राष्ट्रवादीत वादाचा भडका

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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