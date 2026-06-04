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...म्हणून मी पार्थ पवारांना 10 कोटी रुपये दिलेत; 'ते कर्ज नाही' म्हणत विक्रम काकडेंनी स्वत: केला खुलासा

Vikram Kakade Gave 10 Crore Rs To Parth Pawar: पुण्यातील उमेदवारीवरुन वाद सुरु असतानाच आता या वादात अजून एक भर पडली आहे ती 10 कोटी रुपयांच्या व्यवहारासंदर्भातील. यावर स्वत: विक्रम काकडेंनी स्पष्टीकरण देताना काय म्हटलंय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 04, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:38 PM IST
...म्हणून मी पार्थ पवारांना 10 कोटी रुपये दिलेत; 'ते कर्ज नाही' म्हणत विक्रम काकडेंनी स्वत: केला खुलासा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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