...म्हणून मी पार्थ पवारांना 10 कोटी रुपये दिलेत; 'ते कर्ज नाही' म्हणत विक्रम काकडेंनी स्वत: केला खुलासा

Vikram Kakade Gave 10 Crore Rs To Parth Pawar: विधान परिषदेच्या निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून पुण्याची जागा चांगलीच चर्चेत आहे. आधी या जागेवरुन भारतीय जनता पार्टी लढणार की अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस लढणार याबद्दल संभ्रम होता. जागावाटपाचा तिढा पार दिल्लीपर्यंत गेल्यानंतर अजित पवारांच्या निधानाच्या पार्वभूमीवर भावनिक साद लक्षात घेत भाजपाने जागा राष्ट्रवादीसाठी सोडली. त्यानंतर या जागेवरुन कोण लढणार याबद्दल बऱ्याच उलट सुलट चर्चा, मुलाखती आणि विचार विनिमयानंतर भाजपाचे माजी खासदार संजय काकडेंचे चिरंजीव आणि बांधकाम व्यवसायिक विक्रम काकडेंना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. मात्र विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीला पक्षातूनच विरोध होता. तरीही पार्थ पवार यांचे निकटवर्तीय आणि अगदी शालेय वयापासून मित्र असलेल्या विक्रम काकडेंनाच उमेवारी निश्चित करण्यात आली. मात्र आता विक्रम काकडेंना उमेदवारी देण्यात आल्यानंतर त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी पार्थ पवारांना 10 कोटी रुपये दिल्याचा उल्लेख आहे. यावरुनही नवीन वादाला तोंड फुटलेलं असतानाच या 10 कोटी रुपयांवरुन स्वत: विक्रम काकडेंनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
अजित पवारांच्या पक्षाने उमेदवारी देण्याआधी संजय काकडे आणि विक्रम काकडेंनी राष्ट्रवादीमध्ये जाहीर प्रवेश केला. त्यानंतर विक्रम काकाडेंनी दाखल केलेल्या उमेदवारी अर्जासोबतच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये आपल्या संपत्तीचं सविस्तर विवरण दिलं आहे. विक्रम काकडेंकडे 153 कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यांच्या एकूण स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा नेमका आकडा 153 कोटी दोन लाख 75 हजार 253 रुपये इतका आहे. विक्रम काकडेंनी दिवंगत नेते अजित पवारांचे पुत्र जय पवार यांना 10 कोटी रुपये कर्ज दिल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रातून दिली आहे. विक्रम काकडेंनी आपल्या नावावर 40 कोटी 94 लाख रुपयांचं कथित कर्ज असल्याचं सांगितलं आहे. तसेच आपण आयकर म्हणून 99 लाख 81 हजार 798 रुपये भरल्याचंही विक्रम काकडेंनी सांगितलं आहे.
विक्रम काकडेंच्या प्रतिज्ञापत्रानंतर त्यांनी पार्थ पवारांना दिलेल्या 10 कोटी रुपयांवरुन चर्चांना उधाण आल्यानंतर विक्रम काकडेंनीच यासंदर्भात सविस्तर स्पष्टीकरण दिलं आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "जय पवार यांना मी दिलेले पैसे हे कर्ज नसून अँडव्हास आहे. आमच्या शेजारच्या प्लॉट हा जय पवार यांच्या नावावर आहे. आम्हाला तो विकत हवाय, म्हणून आम्ही त्या प्लॉटच्या व्यवहारासाठी जय पवारांना अँडव्हास दिला आहे," असं विक्रम यांनी स्पष्ट केलं आहे.