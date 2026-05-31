मोठी बातमी! रायगडचा पालकमंत्री कोण? दीड वर्षांनी मिळालं उत्तर; फडणवीसांनाही मागे घ्यावा लागलेला 'तो' निर्णय

Guardian Minister of Raigad: जानेवारी 2025 पासून हा वाद सुरु आहे. मात्र तब्बल दीड वर्षानंतर या वादावर तोडगा निघाला असून कोण रायगडच्या पालकमंत्रीपदी विराजमान होणार हे निश्चित झालं आहे.
Guardian Minister of Raigad: रायगड जिल्ह्याचा पालकमंत्री कोण होणार? या प्रश्नाचं उत्तर दीड वर्षांनंतर मिळालं असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या पक्षामधील हा वाद अखेर मिटला आहे. राजकीय तडजोडीच्या माध्यमातून रायगडाच्या पालकमंत्री पदाचा पेच अखेर सुटला आहे. जानेवारी 2025 पासून पालकमंत्री पदाचा वाद चर्चेत होता. विधान परिषदेसाठीच्या जागावाटपामध्ये यासंदर्भातील तडजोड झाली असून ती दोन्ही बाजूने मान्य करण्यात आल्याचे समजते.
शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री आणि महाडचे आमदार भरत गोगावले यांना सुरुवातीपासूनच रायगडच पालकमंत्री पद हवे आहे. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे खासदार सुनील तटकरे यांच्या कन्या तसेच राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री अदिती तटकरे यांनाही या पदावर दावा ठोकल्याने पेच निर्माण झाला. जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्व, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका आणि विकास निधी यावर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीकोनातून दोन्ही पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांकडून या पदावर दावा सांगण्यात आला. रायगड हा कोकणातील महत्त्वाचा जिल्हा असल्याने दोन्ही पक्षांनी हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अदिती तटकरे यांची नियुक्ती जाहीर केली. भरत गोगावले यांच्या माध्यमातून शिंदेंच्या शिवसेनेने तीव्र विरोध केला. हा वाद विकोपाला गेल्याने फडणवीसांकडून नियुक्ती स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर नाशिक जिल्ह्यासोबत हा तिढा कायम राहिला. 2025-26 मध्ये ध्वजारोहण, जिल्हा नियोजन बैठका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मुंबईत घेतल्या. यावरूनही वारंवार खडाजंगी उडाली. जानेवारी 2026, फेब्रुवारी 2026, एप्रिल 2026 मध्येही पुन्हा वाद उफाळला.
विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा शिवसेना पक्षाचे मुख्य नेते मा. एकनाथजी शिंदे साहेब यांची सदिच्छा भेट घेतली.— Aniket Tatkare (@ATatkare) May 30, 2026
यावेळी साहेबांचे मार्गदर्शन लाभले तसेच आगामी वाटचालीसाठी त्यांचे आशीर्वाद प्राप्त झाले. जनसेवा, संघटन बळकटीकरण आणि विकासाच्या… pic.twitter.com/bW98ejyc73
रायगड रत्नागिरीची परिषदेची जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला सुटल्याने त्या बदल्यात शिवसेनेकडे रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद राहणार आहे. त्यामुळेच शिंदे सेनेचे मंत्री भरत गोगावले रायगड जिल्ह्याचे पालकमंत्री होणार हे निश्चित झालं आहे. रायगडमधून अनिकेत तटकरेंना राष्ट्रवादीकडून विधान परिषदेची उमेदवारी मिळणार असल्याचं निश्चित झालं आहे. याच पार्श्वभूमीवर अनिकेत तटकरेंनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचीही भेट घेतली.
रायगडबरोबरच राष्ट्रवादीला पुण्याची जागाही मिळाली आहे. पुण्यात शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत 'जिजाई' निवासस्थानी सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार यांच्या उपस्थितीत पुण्याच्या जागेबाबत चर्चा सुरू होती. पुण्याच्या जागेसाठी इच्छुक असलेल्यांपैकी सुनील टिंगरे, दिपक मानकर, विक्रम काकडे, विलास लांडे यांच्याशी सुनेत्रा पवारांनी वन टू वन चर्चा केल्याची माहिती समोर येत आहे. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या बैठकीतून उमेदवारी कुणाला द्यावी याबाबत अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे समजते.