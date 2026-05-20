भाजप-शिवसेनेत अंतर्गत संघर्ष? संभाजीनगर, जालना विधान परिषदेची जागा कुणाला?

भाजप-शिवसेनेत अंतर्गत संघर्ष शिगेला पोहचला आहे. संभाजीनगर, जालना विधान परिषदेची जागा कुणाला मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Vidhan Parishad election 2026 : विधान परिषदेच्या छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीवरून महायुतीमध्ये अंतर्गत संघर्षाची मोठी ठिणगी पडण्याची शक्यता निर्माण झालीय. ही जागा नेमकी कुणाची? यावरून शिवसेना आणि भाजप आमनेसामने आले आहेत. परंपरा विरुद्ध सद्यस्थितीतील ताकद असा हा थेट संघर्ष पाहायला मिळतोय.
छत्रपती संभाजीनगर-जालना स्थानिक स्वराज्य संस्था विधानपरिषद निवडणुकीचं बिगुल वाजण्यापूर्वीच महायुतीत जागावाटपावरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे. विधानपरिषदेची जागा स्वत:कडे ठेवण्यासाठी शिवसेनेनं कंबर कसली आहे, तर भाजपनं देखील या जागेवर दावा ठोकला आहे. त्यामुळे महायुतीमधील जागावाटपाचा तिढा वाढण्याची चिन्हं आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत मिळालेलं यश आणि ताकदीच्या जोरावर भाजप या जागेवर दावा करत आहेत. तर दुसरीकडे शिवसेनेनं देखील विधान परिषदेच्या जागेवर दावा सांगितलाय. भाजपकडे संख्याबळ जास्त आहे, मात्र इतरही पक्ष या निवडणुकीत मतदान करत असल्याचं शिवसेनेनं भाजपच्या लक्षात आणून दिलं आहे. तसंच ही जागा आतापर्यंत शिवसेनेची राहिली आहे, त्यामुळे ही जागा आम्हीच लढवणार असा ठाम निर्धार शिवसेनेकडून करण्यात आला आहे.
ठाकरेंची शिवसेनाही या निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे, दोन्ही शिवसेना एकत्र असताना अंबादास दानवेंची विधान परिषदेवर वर्णी लागली होती, दरम्यान त्यामुळे पारंपरिक ही जागा मूळ शिवसेनेची असल्यानं त्यांनीही निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे.
तिन्ही पक्षांच्या दाव्यामुळे संभाजीनगर-जालना विधान परिषदेच्या निवडणुकीला रंगत येणार आहे. दोन्ही शिवसेना मूळ जागा त्यांचीच असल्याचं सांगतेय, तर दुसरीकडे भाजप मात्र संख्याबळाच्या जोरावर या जागांवर दावा करतंय.. त्यामुळे महायुती हा वाद कसा मिटवणार याकडे आता लक्ष लागलंय.