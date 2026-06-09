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एक अट अन् नवनीत राणांची उमेदवारी गेली... राष्ट्रवादीसोबत पडद्यामागे काय चर्चा झालेली? रवी राणांचा गौप्यस्फोट

Vidhan Parishad Election 2026: रवी राणा यांना राष्ट्रवादीकडून संधी दिली जाईल अशी जोरदार चर्चा होती. यासंदर्भात काही भेटीगाठीही झालेल्या. मात्र पुढे एका अटीमुळे नेमकं कसं हे गणित फिस्कटलं जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Published: Jun 09, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:37 PM IST
एक अट अन् नवनीत राणांची उमेदवारी गेली... राष्ट्रवादीसोबत पडद्यामागे काय चर्चा झालेली? रवी राणांचा गौप्यस्फोट

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