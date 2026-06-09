/एक अट अन् नवनीत राणांची उमेदवारी गेली... राष्ट्रवादीसोबत पडद्यामागे काय चर्चा झालेली? रवी राणांचा गौप्यस्फोट

Vidhan Parishad Election 2026: राज्यसभेच्या जागेसाठी नवनीत राणा यांचं नाव चर्चेत असतानाच अचानक ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळांच्या नावाची चर्चा झाली आणि त्यानंतर त्यांचाही पत्ता कापला गेल्याने रजेंद्र जैन यांची वर्णी लागली. मात्र नवनीत राणा यांना राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी दिली जाणार होती की त्या भाजपाकडून लढणार होत्या? पडद्यामागे नेमक्या काय घडामोडी सुरु होत्या याबद्दल त्याचे पती आणि आमदार रवी राणा यांनी आता खुलासा केला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना रवी राणा यांनी या पडद्यामागील तडजोडींबद्दल काय चर्चा झालेली हे सांगितलं आहे.
"राज्यसभेची जागा सुनेत्रा पवार यांची होती. ती जागा भारतीय जनता पार्टीला मिळाली असती तर नक्कीच नवनीत राणा त्या ठिकाणी राज्यसभेवर जातील, अशा पद्धतीने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा निश्चित केलं होतं," असं रवी राणा म्हणाले. मात्र या साऱ्या चर्चेदरम्यान पार्थ पवारांनी घातलेली एक अट मान्य न झाल्याने चर्चा फिस्कटल्याचंही रवी राणा यांनी सांगितलं.
"सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार यांनी खऱ्या अर्थाने नवनीत राणा यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून फॉर्म भरला पाहिजे अशी अट टाकली. तेव्हा त्यावेळेस त्यांच्या भावना चांगल्या होत्या. त्यांच्या पक्षाने दृष्टीने चांगले लोक त्यांच्या पक्षामध्ये आले पाहिजे. राज्यसभा म्हणून नवनीत राणा राष्ट्रवादी पक्षातर्फे गेल्या पाहिजे असं सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवारांच्या मनामध्ये होतं. त्याबद्दल त्यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो," असं रवी राणांनी म्हटलं आहे.
समोरुन ऑफर असतानाच नवनीत राणा यांनी ही ऑफर का नाकारली याबद्दल बोलताना रवी राणांनी, "समोरुन विचारणा झालेली मात्र नवनीत राणा यांचे विचार हे भारतीय जनता पार्टीचे विचार आहेत. हिंदुत्वाचे विचार आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वामध्ये नवनीत राणा काम करतात आहेत. त्यांच्या नेतृत्वामध्ये शेवटपर्यंत मी काम करत राहील असा निर्धार नवनीत राणांनी केला होता," अशी आठवण करुन दिली.
"भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ता म्हणून सातत्याने त्या विचारावर काम करून जनतेची सेवा करेल. पदासाठी इकडे तिकडे उड्या मारण्यापेक्षा निष्ठेने आणि आपल्या विचाराने, विचारला धरून काम केलं पाहिजे हा उद्देश हा संकल्प नेहमी नवनीत राणा यांचा आहे," असंही रवी राणा म्हणाल्या. "त्यामुळे नवनीत राणा यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुनेत्रा पवार यांचे आभार मानले व मी शेवटपर्यंत भारतीय जनता पार्टीचे काम करत राहील असं सांगितलं," असं रवी राणा म्हणाले.
"नवनीत राणा यांना भारतीय जनता पक्षाकडून राज्यसभा मिळाली पाहिजे असं अनेकांना वाटत होतं, ती लोकांची इच्छा होती. ती जागा भारतीय जनता पक्षाला सुटावी ही देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा होती. नवनीत राणा यांची इच्छा होती. मी तसं सुनेत्रा पवार यांना सांगितलं होतं. भारतीय जनता पक्षाकडे ही जागा असेल तर निश्चित नवनीत राणा यांना संधी मिळू शकते. यासाठी देवेंद्र फडणवीस सुद्धा पॉझिटिव्ह होते, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेस कडून नवनीत राणा यांनी लढलं पाहिजे अशी अट त्यांनी टाकली होती, त्यामुळे त्यांनी दुसरा उमेदवार शोधला," असं रवी राणा म्हणाले.
मला एकनाथ शिंदे यांनी सुद्धा ऑफर दिली होती, असा दावा रवी राणांनी केला आहे. "एकनाथ शिंदे यांनी अनेकदा मला विदर्भाच्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून आणि त्यांच्या पक्षाच्या दृष्टीने संगितलं की शिवसेनेमध्ये या व काम करा. मी आधीच सांगितलं की, मी स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांचा एक निष्ठावान सैनिक म्हणून काम करत आहे. जोपर्यंत राजकारणामध्ये देवेंद्र फडणीस आहेत तोपर्यंत त्यांच्यासोबत मी ताकतीने काम करेन, मी कुठेही जाणार नाही. मी एकनाथजी शिंदे,बच्चू कडू यांचे आभार मानतो," असं रवी राणा म्हणाले.
"मला मंत्री बनवण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस घेतील. मला मंत्री बनवलं काय नाही बनवलं काय मला त्याची परवा नाही. एक सक्षम नेतृत्व म्हणून देवेंद्र फडणवीस काम करत आहेत. त्यांच्या नेतृत्वात आम्ही काम करतो, विदर्भाचा आमदार मुख्यमंत्री आहे त्याचा आम्हाला गर्व आहे. जनतेची इच्छा आहे रवी राणा मंत्री झाले पाहिजे. या जिल्ह्यामध्ये बच्चू कडू, यशोमती ठाकूर, अनिल बोंडे, प्रवीण पोटे हे मंत्री झाले. मात्र आता मुख्यमंत्री जो निर्णय घेईल तो मला मान्य राहील," असंही रवी राणा मंत्रीपदासंदर्भात म्हटलं.