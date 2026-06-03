/मतदानाआधीच महायुतीचा विजय! काँग्रेस उमेदवाराची अचानक माघार, स्वत: सांगितलं कारण; पडद्यामागचे सूत्रधार शिंदे?

MLC Election Maharashtra: यवतमाळ विधानपरिषद निवडणुकीत मोठी घडामोडी घडली असून काँग्रेस उमेदवार साहेबराव कांबळे यांनी आज अचानक आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेत निवडणुकीतून माघार घेतल्याने महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे या निर्णयामागे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना असल्याची चर्चा स्थानिक राजकीय वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरु आहे. कांबळे यांनीच उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यामागचं कारण सांगितलं आहे.
शिवसेना उबाठाचे खासदार, आमदार तसेच काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या उपस्थितीत कांबळे यांनी उमेदवारी अर्ज भरला होता, महायुतीच्या उमेदवारावर टीकास्त्र सोडून निवडणुकीत आपला विजय निश्चित असल्याचा दावा देखील कांबळे यांनी केला होता. मात्र अचानक त्यांनी नामांकन अर्ज मागे घेत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसह साऱ्यांनाच बुचकळ्यात टाकले.
"काँग्रेसने आपल्यासारख्या मागासवर्गीय उमेदवाराला तिकीट दिली त्यामुळे नेतृत्वाचे आभार मानतो. मात्र या निवडणुकीत अर्थकारण महत्त्वाचे आहे. परंतु महाविकास आघाडी जवळ पूर्वीचे संख्याबळ नसल्याने आपण उमेदवारी परत घेत आहे," असं साहेबराव कांबळे यांनी सांगितले. कांबळे यांची निवडणूक रिंगणातून माघार झाल्याने ही खेळी शिवसेनेची असल्याची चर्चा आहे. कांबळेंच्या माघारीमुळे निवडणूक रिंगणात कायम असलेल्या भाजप बंडखोर नितीन भुतडा यांची देखील चिंता वाढली आहे.
यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघामधून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायत सदस्य मतदान करणार आहेत. सुमारे 524 मतं या विधान परिषद मतदारसंघातून आहेत. मात्र प्रत्यक्ष मतदान करणारे अंदाजे 405 मतदार आहेत. मतदार कमी असण्याचं कारण काही जागा रिक्त आहेत. यवतमाळ हा पारंपरिक शिवसेनेचा मतदारसंघ मानला जातो. म्हणूनच महायुतीमध्ये ही जागा शिंदेंच्या शिवसेनेकडे राहिली आहे. महायुतीत या जागेसाठी भाजप-शिवसेनेची रस्सीखेच होती. पण शेवटी शिवसेनेला ही जागा गेली. माजी आमदार दुष्यंत चतुर्वेदी यांना शिवसेनेनं उमेदवारी जाहीर केली आहे. मात्र भाजपाकडून या ठिकाणी नितीन भुतडा, सुमीत बाजोरीया, मदन येरावार यांची नावे चर्चेत होती. महायुतीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांत बहुमत असल्याने त्यांचा विजय जवळपास निश्चित मानला जातो. मात्र, महाविकास आघाडीने चुरस निर्माण केली होती. पण आता काँग्रेसने उमेदवार मागे घेतल्याने दुष्यंत चतुर्वेदी यांचा विजय निश्चित मानला जात आहे.
दुष्यंत चतुर्वेदी हे नागपूरमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मंत्री आणि आमदार सतीश चतुर्वेदी यांचे पुत्र आहेत. सुरुवातीपासून ते काँग्रेस पक्षात सक्रिय होते. जून 2019 मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केला. 2020 मध्ये महाविकास आघाडीच्या उमेदवार म्हणून यवतमाळ स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर भाजपचे सुमीत बाजोरिया यांचा पराभव करुन निवडून गेले. ते 5 फेब्रुवारी 2020 ते 6 डिसेंबर 2022 पर्यंत विधान परिषद सदस्य होते. दुष्यंत चतुर्वेदी हे विदर्भातील शिवसेनेचा चेहरा म्हणून ओळखले जातात.