/अहिल्यानगर निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! BJP समोर आव्हान असताना 4 अपक्ष उमेदवारांनी गेमच पालटला, प्राजक्त तनपुरे आता...

Ahilyanagar Vidhan Parishad Election: अहिल्यानगरमधील विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट आला आहे. भाजपचे प्राजक्त तनपुरे बिनविरोध निवडून येणार आहेत. मोठ्या हाय व्होल्टेज ड्रामानंतर प्राजक्त तनपुरे बिनविरोध जिंकणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. प्राजक्त तनपुरे यांच्या विरोधात चार अपक्ष उमेदवार रिंगणार होते. या उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार संग्राम जगताप यांची खेळी यशस्वी ठरली आहे.
अहिल्यानगरमध्ये अपक्ष उमेदवार दत्तात्रय पानसरे यांनी यांच्या उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यावरून मोठा गोंधळ झाला होता. राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाचे दत्तात्रय पानसरे यांनी बंडखोरी करत अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला होता. दत्तात्रय पानसरे यांचा उमेदवारी अर्ज नगरसेवक शहबज अहमद सय्यद यांनी मागे घेतला आहे. दत्तात्रय पानसरे यांनी सय्यद यांना प्राधिकृत केल्याने उमेदवारी अर्ज मागे घेतला.
प्राजक्त तनपुरे यांच्या विरोधात चार अपक्ष उमेदवार रिंगणात होते. सर्वांनी अर्ज मागे घेतल्याने अहिल्यानगर विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत भाजपच्या प्राजक्त तनपुरे यांची बिनविरोध निवड होणार आहे.
अहिल्यानगर विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील अपक्ष उमेदवार दत्तात्रय पानसरे यांच्या उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यावरून एकच गोंधळ उडाला होता. दत्तात्रय पानसरे यांच्या परस्पर त्यांचा अर्ज प्राधिकृत व्यक्तीने माघारी घेतल्याने पानसरे आक्रमक झाले होते. दरम्यान दत्तात्रय पानसरे यांनी आपल्या जीवाला धोका असल्याचे म्हटलं होतं. मी अर्ज माघारी घ्यावा यासाठी माझ्या घराला काही लोकांनी गराडा घातला होता, माझ्या गाडीच्या मागे काही गाड्या फिरत होत्या असा दावा पानसरे यांनी केला होता. दरम्यान माझ्यासोबत काही घातपात झाल्यास प्रक्रियेतील लोक जबाबदार राहतील असं पानसरे यांनी म्हटलं होतं. माझ्यावर दबाव येईल याची मला कल्पना होती, माझ्यावर दबाव येत आहे पण मी लोकशाही टिकवण्यासाठी हा दबाव सहन करेल असा दावा त्यांनी केला होता.
अपक्ष उमेदवार दत्तात्रय पानसरे यांनी ठिय्या आंदोलन केलं होतं. जिल्हाधिकारी यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या आंदोलन त्यांनी केलं होतं. जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत या ठिकाणावर उठणार नाही असं त्यांनी म्हटलं होतं.
सायंकाळी भाजप उमेदवार प्राजक्त तनपुरे जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले होते. त्यांनी दत्तात्रय पानसरे यांच्यासोबत बंद दाराआड चर्चा केली होती. मात्र ही चर्चा देखील निष्फळ ठरली होती. दत्तात्रय पानसरे यांनी आपण कुठल्याही प्रकारे अर्ज मागे घेणार नसल्याचं त्यावेळी म्हटलं होतं.