'आमचे उमेदवार विकले गेले'; महाराष्ट्रातील बड्या पक्षाच्या नेत्याने दिली जाहीर कबुली

विधानपरिषदेच्या निवडणुकीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. मविआच्या उमेदवारांच्या माघारीनंतर विरोधकांनी सत्ताधा-यांवर घोडेबाजाराचा आरोप केला आहे, तर दुसरीकडे विजय वडेट्टीवारांनी काँग्रेसच्याच उमेदवारांवर गंभीर आरोप केला आहे.
विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत घोडेबाजार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय, विजय वडेट्टीवारांनी तर त्यांचे उमेदवार विकले गेल्याचा थेट आरोप केला आहे. अनेक मतदारसंघातून काँग्रेसच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्यानं विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. तसंच सत्ताधा-यांवर देखील त्यांनी यावेळी हल्लाबोल केलाय, विधानपरिषदेचं राजकारण लाजवणारं असून पैसे देणारे आणि घेणा-यांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केलीय.
विजय वडेट्टीवारांनी केलेल्या विधानाचा सत्ताधा-यांनी चांगलाच समाचार घेतलाय. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांवरून मुनगंटीवारांनी वडेट्टीवारांना टोला लगावलाय. तर संजय शिरसाट यांनी देखील वडेट्टीवार यांच्यावर खोचक टीका केली आहे.
भाजप नेते नवनाथ बन यांनी देखील वडेट्टीवार यांच्यावर टीकेचा भडीमार केला आहे. वडेट्टीवारांनी त्यांच्याच कार्यकर्त्यांचा अपमान केल्याचं म्हणत नवनाथ बन यांनीही वडेट्टीवार यांच्यावर हल्लाबोल केला आहे.
विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी काँग्रेसच्या उमेदवारांनी माघार घेतल्यानं विजय वडेट्टीवार आक्रमक झाले आहेत, काँग्रेसच्या 9 पैकी 5 उमेदवारांनी माघार घेतली आहे.
चंद्रपूर, गडचिरोलीत शैलेग अग्रवाल यांची माघार
भंडारा-गोंदियात दिलीप बनसोड
यवतमाळमध्ये साहेबराव कांबळे, अहिल्यानगरमध्ये करण सासणे,
नांदेडमध्ये रामदास पाटील सुखटणकर यांनी माघार घेतली आहे.
राजकारणात घोडेबाजारासारखे उद्योग बंद झाले पाहिजे, उमेदवारांच्या माघारीवरून सुप्रिया सुळेंनी हा संताप व्यक्त केला आहे.. एवढंच नव्हे तर हा घोडेबाजार रोखण्यासाठी लोकसभेत विधेयक मांडणार असल्याची घोषणा देखील सुप्रिया सुळेंनी केली आहे, दरम्यान यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सुळेंना प्रत्युत्तर दिलंय.
विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत घोडेबाजाराचा आरोप विरोधकांनी केला आहे, काँग्रेसच्या 5 उमेदवारांनी निवडणुकीतून माघार घेतली आहे, तर पुण्यातही पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या उमेदवारानं माघार घेतली, दरम्यान यावरून मविआच्या नेत्यांनी थेट सत्ताधा-यांवर आरोप केलाय, तर विजय वडेट्टीवारांनी त्यांच्याच नेत्यांवर आरोप केलाय, दरम्यान यानंतर सत्ताधारी नेत्यांनी देखील मविआवर पलटवार केला.