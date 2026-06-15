/विधान परिषद निवडणूक भारी नगरसेवकांना मोफत आलिशान सहलीची वारी, नगरसेवकांच्या सहलिवरून रंगला कलगीतुरा

सतीश मोहिते, नांदेड, झी मीडिया : विधान परिषद निवडणूक म्हटलं की मतदार असलेल्या नगरसेवकांची पर्वणीच असते. आपापल्या मतदारांना सहलीवर पाठवून त्यांची शाही बडदास्त ठेवली जात असल्याचे चित्र काही नवीन नाही. नांदेड जिल्ह्यातील बहुतांश नगरसेवक आधीच सहलीवर रवाना झाले आहेत. या नगरसेवकांच्या सर्वाधिक पसंतीचे ठिकाण गोवा आहे. तर काही नगरसेवक कोकण आणि हैद्राबाद ला सहलीचा आनंद घेताहेत. अनेक नगरसेवक सहकुटुंब सहलीला गेले आहेत. नगरसेविकाना एकटे जाण्याची अडचण असल्याने त्यांना सर्व कुटुंबासोबत सहलीला पाठवण्यात आले आहे. यापूर्वी झालेल्या सहलिंचे फोटो व्हायरल झाले आणि माध्यमातून टीका झाल्याने नगरसेवक चतुर झाले आहेत. सहलीचा आनंद घेतानाचा फोटो सापडता सापडत नाही. पण बहुतांश नगरसेवक पर्यटनाला गेल्याचे काही लपून राहिलेले नाही. कोणाला कुठे जायचे ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे, सध्या शाळांना सुट्ट्या आहेत, कुटुंब बरोबर आहे, काही दिवस तर एन्जॉय करतील ना अशी प्रतिक्रिया यावर माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिली.
अशोक चव्हाण यांच्या या प्रतिक्रियेचा उद्धव ठाकरे सेनेचे नेते अंबादास दानवे यांनी समाचार घेतला. निवडणूक काळात मतदार नगरसेवकांना फिरायला नेण्यावर बंदी आहे मग निवडणूक अयोग झोपला का असा सवाल दानवे यांनी केला. दरवर्षी शाळांना सुट्टी असते मग तुमचे नगरसेवक दरवर्षी सहलीवर जातात का असा माझा अशोक चव्हाण यांना सवाल असल्याचे दानवे म्हणाले. तुम्हाला भीती असल्यामुळे घोडेबाजार सुरु केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
दरम्यान मतदार नगरसेवकांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता कुणीही भेटत नाही, त्यांचा संपर्क होत नाही. त्यांना अमिष दाखवून नेने, किंवा त्यांना डांबून ठेवणे हा आचार संहितेचा भंग असल्याची तक्रार वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार प्रशांत इंगोले यांनी निवडणूक निरीक्षकांकडे दाखल केली आहे.
विधान परिषद निवडणुकीत घोडेबाजार सुरु आहे, पैश्याशिवाय कुणीही मतदान करत नाही अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे आमदार हेमंत पाटील यांनी दिली होती. सत्ताधारी पक्षातील आमदाराने he वक्तव्य केल्याने या निवडणुकीत काय चालते हे वेगळे सांगायची गरज नाही. पण निवडणूक म्हणजे मतदारांची मौज हे चित्र लोकशाही साठी काही भूषणावह नाही. याचा विचार सर्वच पक्षातील नेतेमंडळीनी करणे गरजेचे आहे.
नांदेड जिल्हयातील देगलुर नगर परिषदेतील राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची सद्या गोव्यात मैजमजा सूरू आहे. गोव्याच्या बीचवर त्यांचा नाचतानाचे या नगरसेवकांचे व्हिडियो व्हायरल झाले. हे व्हिडीओ व्हायरल झाल्याने सोशल मिडियावर टीका सूरू झालीये. नांदेड विधान परिषदेच्या निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीचे नगरसेवक कुटुंबीयांसह सहलीला गेलेले आहेत. देगलूर नगर परिषदेतील राष्ट्रवादीचे नगरसेवक देखील गोव्याला गेले आहेत. देगलुर नगर परिषदेत राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. राष्ट्रवादीचे एकुण 15 नगरसेवक , नगरअध्यक्ष आणि तीन स्वीकृत सदस्य आहेत. तीन चार दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे 12 ते 13 नगरसेवक सहलीला गेले. महीला नगरसेविका , महीला नगराध्यक्ष आणि महीला नगरसेवीकांचे प्रतिनिधी सहलीला गेले आहेत. त्यापैकी काही महीला नगरसेविकांचे पती आणि नगरअध्यक्ष महिलेचे पती गोव्याच्या एका बीचवर मौजमजा करत आहेत. ते नाचतानाचे व्हिडिओ समाज माध्यमावर व्हायरल झाले आहेत.