पुण्यात राष्ट्रवादीला पाहिला धक्का! संजय काकडेंच्या मुलाला विधानपरिषद तिकिट दिल्याने पहिला राजीनामा, 'गद्दारांना...'

Ramdas Gade Resignation from NCP: पुणे विधान परिषदेवरुन राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये नाराजीनाट्य पाहायला मिळत आहे. पर्वती मतदारसंघाचे अध्यक्ष रामदास गाडे यांनी राजीनामा दिला आहे. संजय काकडेंच्या मुलाला तिकिट दिल्याने त्यांनी राजीनामा दिला आहे. दिपक मानकर, सुनील टिंगरे यांना तिकिट द्या, गद्दारांना नको अशी मागणी त्यांनी केली आहे. संजय काकडे यांनीच त्यावेळी पक्षाचे नगरसेवक फोडले होते मग तरीही त्यांना प्रवेश का? असा खडा सवाल त्यांनी पक्ष नेतृत्वाला विचारला आहे.
पुण्यातील जिजाई निवासस्थानी भाजपाचे माजी खासदार संजय काकडे आणि त्यांचे चिरंजीव विक्रम काकडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. पार्थ पवार आणि जय पवार यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये विक्रम काकडेंच्या उमेदवारीवरून गोंधळ सुरु आहे. विक्रम काकडेंचा अर्ज दाखल झाला असून, सुनील टिंगरे अर्ज भरणार आहेत. आयात व्यक्तीला उमेदवारी दिल्याने निष्ठावंत कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. त्यांनी जिजाईवरील बैठकीत आपली नाराजीही बोलून दाखवली. मात्र त्याचा कुठलाही परिणाम झाला नाही. पक्षश्रेष्ठी विक्रम काकडेंच्या पाठिशी राहिल आहे. त्यासाठी काकडे पिता-पित्राचा घाईघाईत पक्षप्रवेश देण्यात आला. यानंतर सुनील टिंगरे यांनीही अर्ज भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महायुतीचं विधान परिषद निवडणुकीसाठी 17 जागांवर अंतिम शिक्कामोर्तब अखेर झालं असून, प्रदेशातील आणि दिल्लीतील वरिष्ठ नेत्यांच्या चर्चेनंतर हा फॉर्म्युला निश्चित करण्यात आला. अंतिम वाटपात भाजप सर्वाधिक 11 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला 4 जागा आल्या आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन जागांवर उमेदवार उभे करणार आहे.
या वाटपामागे मोठी राजकीय रस्सीखेच पाहायला मिळाली...
शिवसेना सुरुवातीला 7 जागांवर ठाम होती. मागील निवडणुकीतील 5 जागा कायम ठेवण्यासह 2 अतिरिक्त जागांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र अखेरीस शिवसेनेला 4 जागांवर समाधान मानावं लागलं. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने अतिरिक्त एक जागा आपल्या पदरात पाडून घेतल्याची चर्चा आहे. यामुळे महायुतीतील अंतर्गत राजकीय गणितांचीही चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
भाजप
संभाजीनगर-जालना
सोलापूर
अहिल्यानगर
जळगाव
सांगली-सातारा
नांदेड
भंडारा-गोंदिया
अमरावती
धाराशिव-लातूर-बीड
नागपूर
वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली
शिवसेना
ठाणे
नाशिक
यवतमाळ
परभणी
राष्ट्रवादी काँग्रेस
रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग
पुणे
महायुतीत सर्वाधिक वाटा भाजपच्या खात्यात गेलाय..मराठवाड्यापासून विदर्भापर्यंत..पश्चिम महाराष्ट्रापासून उत्तर महाराष्ट्रापर्यंत..भाजपने राज्यातील महत्त्वाच्या बहुतांश जागांवर दावा कायम ठेवलाय.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वाट्याला 4 जागा आल्या आहेत. ठाणे आणि नाशिकसारखे बालेकिल्ले कायम राखण्यात शिवसेनेला यश आलंय. तर यवतमाळ आणि परभणी या जागांवरही पक्ष आपली ताकद आजमावणार आहे.
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी. महायुतीतील तिन्ही पक्षांच्या सहमतीने जागावाटप झाल्याचं स्पष्ट केलंय. दिल्लीतील नेतृत्वही या प्रक्रियेत सहभागी असल्याचं त्यांनी सांगितलं. आणि महायुती एकजुटीने निवडणुकीला सामोरी जाईल, असा विश्वासही तटकरेंनी व्यक्त केलाय.
दरम्यान शिवसेनेकडून 7 जागांची मागणी करण्यात आली होती. मात्र राजकारणात देवाणघेवाण आणि समीकरणं असतात. भविष्यात इतर संधी मिळतील असं सूचक विधान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केलंय.
महायुतीतील मतभेदांच्या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचाही प्रयत्न आता सुरू आहे. भाजप नेते प्रसाद लाड यांनी महायुतीतील सर्व घटक पक्षांचा सन्मान राखून एकत्रित काम केलं जाईल असं म्हटलंय.