/Vidhan Parishad Election: महाराष्ट्राच्या राजकारणात एका दिवसात 150 कोटी खर्च; दाव्याने खळबळ; बाळ मानेंनी 25 कोटी घेतले?

कोकणातील अर्ज माघारीवरून संजय राऊत, विनायक राऊत आणि बाळ मानेंमध्ये जुंपली आहे.
मविआचे उमेदवार बाळ मानेंची अर्थपूर्ण माघार असल्याचा आरोप होऊ लागलाय. बाळ मानेंनी तब्बल 25 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय. तर राऊतांनी आरोप सिद्ध करुन दाखवावेत असं प्रतिआव्हान बाळ मानेंनी दिलंय. हकालपट्टी झाल्यानंतर बाळ माने आता भाजप प्रवेशाकडं डोळे लावून बसलेत.
विधान परिषदेच्या रायगड-रत्नागिरी मतदारसंघातील मविआचे उमेदवार बाळ मानेंची अर्थपूर्ण माघार असल्याचा आरोप होऊ लागलाय. बाळ मानेंनी माघार घेण्यासाठी 25 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केलाय. यातले पंधरा कोटी रुपये मुंबईच्या एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये घेतल्याचा आरोप करण्यात आलाय. हे आरोप बाळ मानेंनी फेटाळून लावलेत.
रायगड-रत्नागिरी मतदारसंघात विजय मिळेल अशी परिस्थिती नव्हती त्यामुळं आपण वरिष्ठांना सांगून आपण माघार घेतल्याचा दावा बाळ मानेंनी केलाय. पण हे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांना मान्य नाही. विनायक राऊतांनी बाळ मानेंवर बोचरी टीका केलीय. तर मानेंनीही विनायक राऊतांवर पलटवार केलाय.
बाळ मानेंनी भाजपमध्ये जाण्याचे संकेत दिलेत. पण बाळ मानेंचं भाजपमध्येही जल्लोषात स्वागत होईल अशी परिस्थिती नाही. नारायण राणेंनी बाळ मानेंवर थेट फिक्सिंगचे आरोप केलेत. बाळ माने मात्र सगळं काही देवाभाऊच्या भरवशावर आहे असं सांगून भाजपप्रवेशाची वाट पाहू लागलेत.
विरोधक म्हणून निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला आव्हान द्यायचं.. सत्ताधा-यांशी तडजोड करुन माघार घ्यायची... नंतर सत्ताधारी पक्षांच्या वळचणीला उभं राहायचं.. हा नवा पॅटर्न महाराष्ट्रात रुजू लागलाय. या पॅटर्नमुळं निवडणुकीत उमेदवारी द्यायची तर ती कुणाला द्यायची आणि दिली तरी तो उमेदवार पक्षात राहिल का याची हमी राहिलेली नाही.
राज्यात विधान परिषदेच्या 17 जागांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. यात उमेदवारी अर्ज माघारीच्या शेवटच्या दिवशी अंत्यत नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. या माघार नाट्यानंतर 17 पैकी 6 जागांवर महायुतीचा बिनविरोध विजय झाला असून 11 जागांवर आता प्रत्यक्ष लढत होणार आहे... दरम्यान या संपूर्ण माघार नाट्यावरून शिवसेना UBTचे खासदार संजय राऊतांनी सत्ताधाऱ्यांवर पैशांच्या गैरवापराचा गंभीर आरोप केलाय...माघार नाट्याच्या एका दिवसात 150 कोटी रुपये खर्च झाल्याचा दावा राऊतांनी केलाय...राऊतांच्या या आरोपाला भाजपने जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय...
अति गेली पोथी गेली त्यांना बडबड करण्यापेक्षा दुसरा उद्योग राहिलेला नाही असं गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे. तर सुधीर मुनगंटीवार यांनी - नाव संजय आहे म्हणून महाभारतातील संजयला समजतं तसं त्यांना समजत असल्याचा अभास होत असावा असा टोला लगावला आहे.