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'माझा अर्ज बाद करण्यासाठी कटकारस्थान'; विधानपरिषदेच्या निवडणुकीआधी महायुतीच्या नेत्यांचा गंभीर आरोप

Vidhan Parishad Election : विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत सध्या विदर्भानं साऱ्या राज्याचं लक्ष वेधलं असून, इथं घडणाऱ्या राजकीय घडामोडी अनेक चर्चांना वाव देत आहेत. 

Written ByAniruddha Dawale
Published: Jun 03, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 12:37 PM IST
'माझा अर्ज बाद करण्यासाठी कटकारस्थान'; विधानपरिषदेच्या निवडणुकीआधी महायुतीच्या नेत्यांचा गंभीर आरोप

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Aniruddha Dawale

Aniruddha Dawale

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