विधानपरिषदेत नाशकात नरेंद्र दराडे यांना महायुतीमधूनच आव्हान; काय घडलं नेमकं?

VidhanParishad Nivdnuk: विधानपरिषदेत नरेंद्र दराडेंविरोधात गोकुळ गिते यांनी प्रचाराला सुरूवात केली आहे, नाशकात नरेंद्र दराडे यांना महायुतीमधूनच आव्हान मिळत असल्यानं महायुतीमधील अंतर्गत धुसफूस समोर आली आहे, दराडेंविरोधात गोकुळ गिते आणि प्रसाद हिरे यांनी शड्डू ठोकला आहे.
विधानपरिषदेत जागांवरून महायुतीत रस्सीखेच पाहायला मिळाली, मात्र जागावाटपानंतरही महायुतीमधली धुसफूस कायम आहे, शिवसेनेनं नरेंद्र दराडे यांना पुन्हा एकदा विधानपरिषदेसाठी उमेदवारी दिली, त्यामुळे नाशकात शिवसेनेची एक फळी नाराज असल्याची चर्चा आहे, तर दुसरीकडे गणेश गिते यांचे बंधू गोकुळ गिते हे निवडणूक लढवण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे बंडोबांना थंडोबा करण्यासाठी उदय सामंतच थेट मैदानात उतरलेत यावेळी बंडखोर उमेदवारांनी दराडे यांच्यावर आरोप केले आहेत.
दरम्यान नाशिक विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या दिग्गज नेत्यांनी दूरच राहणं पसंत केलं आहे का? अशी चर्चाही सुरू झालीय. माजी खासदार हेमंत गोडसे यांनी निवडणुकीपासून स्वताला दोन हात दूर ठेवलं आहे. तर दादा भुसेही मालेगावातच तळ ठोकू आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे, दराडे यांना केवळ त्यांच्या पक्षातच नव्हे, तर संपूर्ण महायुतीमध्ये कुठेही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याची चर्चा आहे, गोकुळ गिते यांनी देखील उमेदवारीवर ठाम राहत दराडे यांच्यावर
टीका केली आहे.
महायुतीचे अधिकृत उमेदवार दराडे स्वकीयांच्याच चक्रव्यूहात अडकले आहेत का?,असा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण गोडसेंची अलिप्तता, भुसेंचं मालेगावात राहणं आणि उदय सामंतांना मिळालेला थंड प्रतिसाद, त्यामुळे नाशिक विधानपरिषदेत मोठी उलथापालथ होणार का? अशाही
चर्चांना तोंड फुटलं आहे.
महाराष्ट्रात विधानपरिषदेच्या 17 जागांसाठी 18 जून 2026 रोजी मतदान होणार आहे. त्यापूर्वी निवडणुकीचे अर्ज भरताना अनेक मोठ्या राजकीय घडामोडी पाहिला मिळाल्यात. अनेक बंडखोरांनी अचानक माघार घेतल्यामुळे अनेक मतदारसंघातील चित्र आता स्पष्ट झालं आहे. विधानपरिषदेच्या 17 पैकी 5 जागांवर बिनविरोध निवडणूक होणार असून इथे महायुती गुलाल उधळणार आहे, हे जवळपास निश्चित झालं आहे.
1. सोलापूर : राजेंद्र राऊत (भाजप) विरुद्ध वसंतराव देशमुख (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार)
2. अहिल्यानगर -प्राजक्त तनपुरे (भाजप) विरुद्ध दत्तात्रय पानसरे (अपक्ष)
3. जळगाव : नंदकिशोर महाजन (भाजप) विरुद्ध शरद तायडे (ठाकरेंची शिवसेना) विरुद्ध रेश्मा काळे (शिंदेंची शिवसेना बंडखोर)
4. सांगली-सातारा : धैर्यशील कदम (भाजप) विरुद्ध अभयसिंह जगताप (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार ) विरुद्ध किशोर धुमाळ (अपक्ष)
5. नांदेड : अमर राजूरकर (भाजप) विरुद्ध रामदास पाटील (काँग्रेस)
6. भंडारा-गोंदिया : नरेश ईश्वरकर (काँग्रेस पाठिंबा) विरुद्ध अविनाश ब्राह्मणकर (भाजप)
7. नाशिक : गोकुळ गीते (अपक्ष) विरुद्ध नरेंद्र दराडे (शिवसेना)
8. अमरावती : हर्षदीप देशमुख (काँग्रेस) विरुद्ध प्रवीण पोटे (भाजप) विरुद्ध निलेश विश्वकर्मा (वंचित )
9. धाराशिव-लातूर-बीड : बसवराज पाटील (भाजप) विरुद्ध महेश देशमुख (काँग्रेस)
10.परभणी-हिंगोली : सईद खान (शिवसेना) विरुद्ध डॉ. विवेक नावंदर (ठाकरेंची शिवसेना) विरुद्ध सुशील देशमुख (अपक्ष)
11. छत्रपती संभाजीनगर-जालना : सुहास शिरसाट (भाजप) विरुद्ध गणेश लोखंडे (ठाकरेंची शिवसेना)
12. नागपूर (पोटनिवडणूक) : डॉ. राजीव पोतदार (भाजप) विरुद्ध अतुल लोंढे (काँग्रेस)