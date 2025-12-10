‘या’ आमदारानं 10 वर्षांपूर्वीच दिलेल्या बिबट संकटाचा इशारा; नाईलाजानं बिबट्याचाच वेश धारण करत स्पष्टच म्हणाले...

Junnar Leopard Attack : राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच सध्या नागरिकांपासून ते थेट राजकीय पटलापर्यंत एकाच विषयानं चिंता वाढली आहे. हा विषय म्हणजे, राज्यात वाढलेले बिबट्याचे हल्ले. जुन्नर, अहिल्यानगर, नागपूर आणि आता तर थेट अलिबागमध्येही बिबट्यानं हल्ला केल्यामुळं परिस्थिती अतिशय गंभीर असून, सरकारनं त्यावर तातडीनं उपाययोजना कराव्यात अशा मागणीसह जुन्नरचे आमदार शरद सोनावणे यांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान साऱ्या राज्याचं लक्ष वेधलं. हा मुद्दा किती गंभीर आहे, हे दाखवून देत त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी ते बिबट्याच्याच वेशात अधिवेशनस्थळी पोहोचले.
बिबट्याच्या दहशतीविषयी बोलताना, ‘अंगणाच्या बाजुला सौर कंपाऊंड लाऊन आम्ही आत आलो आहोत. आमची मुलंबाळं आता रस्त्यावर, अंगणात नाहीत, बिबट्याच्या भीतीनं शाळेत जात नाहीत.. मला वाटतं की अनेक उपाययोजना करण्यापेक्षा मी वनमंत्र्यांना हात जोडून विनंती करतो की तीन महिन्यांच्या आत 2000 बिबटे राहतील असे रेस्क्यू सेंटर बनवा. 1 हजार माद्या आणि 1 हजार नर तिथं असतील जेणेकरून नसबंदीचाही विषय मिटेल’.
वन विभागानं हमी दिल्यानं हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी जुन्नर तालुक्यात एक आणि एक अहिल्यानगरमध्ये रेस्क्यू सेंटर बनवून बिबट्याला ट्रॅक करत त्याला बेशूद्ध करत ही मोहिम राबवावी, ही परिस्थिती पाहया यासाठी मायक्रो ऑपरेशनची गरज असल्याचं ते ठामपणे म्हणाले.
‘शेळ्या सोडून ही परिस्थिती सावरणारी नसून मुळात हे प्राणी आता जंगलात राहत नाहीत. हे ऊसात, आमच्या घराच्या जवळ राहत आहेत. त्यामुळं मंत्रीमहोदयांना सल्ले आहेत की आपण मुंबईत फ्लॅटमध्ये राहत असल्यानं तुम्हाला ग्रामीण भागातील परिस्थिती, जनतेची अडचण माहित नाही. महिला भगिनी शेती करताना बाळांवर हल्ले होत आहेत. बिबटचा विषय अतिशय भयंकर असून, ही राज्य आपत्ती घोषित करत मुख्यमंत्र्यांनी तातडीनं निर्णय दिलाच पाहिजे’, अशी मागणी सोनावणे यांनी केली.
बिबट्यांना जेरबंद करण्याची मोहिम राज्य शासनानं राबवली पाहिजे. इथून पुढं बिबट्यामुळं एकही बळी सामान्य जनतेला मान्य नाही आणि असा एकही बळी जात असेल तर त्याला आपण सगळे, सरकार जबाबदार आहे, असं त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं. ‘प्राणीही महत्त्वाचे आहेत, पण हा प्राणी आता आमच्या घरावर हल्ले करत आहे. हा प्राणी शेड्यूल 2 मध्ये असायला पाहिजे. प्रत्यक्षात हल्ल्यानंतर मृतांच्या नातेवाईकांना 25 लाख रुपये देण्यापेक्षा माणूस दगावणार नाही यासाठी निर्णय घ्या’, अशी मागणी सोनावणेंनी उचलून धरली. रेस्क्यू सेंटरच्या कामाला सुरुवात करा आणि 90 दिवसांच्या आत एकही बिबट्या मोकाट दिसणार नाही, मानवी वस्तीत दिसणार नाही यासाठी पावलं उचला अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी केली.
बिबट वस्तीच्या इथं भींत बांधण्याचा मार्ग फोल ठरला असल्याचं सांगत, ‘2014 ला मी इशारा दिला होता की बिबट वाढणार आहे. 10 वर्षापूर्वीसुद्धा कोणी हे मनावर घेतलं नाही. या प्राण्याच्या प्रजनन क्षमतेची कल्पना असल्यानं हा भविष्यासाठी धोका असल्याचं बोलूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. त्यावेळी तर बिबट सफारी मागितली होती.... आता ही संख्या वाढली असून, सामान्यांचं आयुष्य धोक्यात आली आहे. शेतात जायलाही शेतकरी घाबरत असून जीवाच्या भीतीनं कोण घराबाहेर पडत नाहीये. दिवसा, रात्री, पहाटे हल्ले होत आहेत, रेस्क्यू सेंटर हाएकच मार्ग त्यावर आहे’, या मतावर ते ठाम दिसले.