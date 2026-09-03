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BREAKING NEWS: पुण्यातील गणेशोत्सवात DJ ला विरोध करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला

पुणे महानगरपालिकेमध्ये झालेल्या गणेशोत्सवासंदर्भातील सभेपासून चर्चेत असलेल्या विद्यानंद बापट यांच्यावर पुण्यात हल्ला करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला असून ते प्रसारमाध्यमांशी बोलताना हा प्रकार घडला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 03, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 12:33 PM IST
BREAKING NEWS: पुण्यातील गणेशोत्सवात DJ ला विरोध करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला
Image Credit: पुण्यात घडला हा सारा प्रकार

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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