BREAKING NEWS: पुण्यातील गणेशोत्सवात DJ ला विरोध करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला

पुण्यात गणेशोत्सवादरम्यान डीजेला विरोध करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांना मारहाण झाली आहे. प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींशी बोलत असताना विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यानंतर काँग्रेसकडून तसेच वकील असीम सरोदेंनी या घटनेचा निषेध केला आहे. या हल्ल्यानंतर स्वत: विद्यानंद बापट यांनीही प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
विद्यानंद बापट माध्यमांशी बोलत असताना एका तरुणाने त्यांच्यावर हल्ला केला. या तरुणाने विद्यानंद यांना फटका मारला. मात्र इतरांनी मध्यस्थी केल्याने बापट यांना फारशी इजा झाली नाही. या हल्ल्यानंतर एकच गोंधळ उडाला. या हल्ल्यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "सवंग प्रसिद्धीसाठी माझ्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. त्यांना चीप पब्लिसीटी हवी म्हणून ते काहीही करु शकतात," असं म्हटलं आहे. "घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद् रासभरोहणम्। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्॥" असाच हा प्रकार आहे, असंही बापट यांनी म्हटलं आहे.
या हल्ल्याचा निषेध करताना काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी, "विद्यानंद बापट हे पुणेकरांच्यावतीने बाजू मांडत आहेत. डीजे लावायच्या संस्कृतीविरुद्ध ते बोलत आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या पाठिंब्याने बापट यांना विरोध केला जातोय. सत्ताधारी भाजपाच्या मदतीने अशाप्रकारे मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रकार आहे," असं म्हटलंय.
वकील असीम सरोदेंनी यांनी या प्रकरणावरुन थेट पोलिसांवर निशाणा साधला आहे. पोलिसांनी बापट यांना सुरक्षा देणं गरजेचं असल्याचं सरोदे यांनी म्हटलं आहे. "पुणे ही चांगुलपणाची प्रयोगशाळा आहे. काहींसाठी ही वाईटासाठी प्रयोगशाळा झाली आहे. कोणत्यातरी भामट्याने बापट यांच्यावर हल्ला केला आहे. आपल्यापेक्षा वेगळं मत असणाऱ्यांचं ऐकायचं नाही ही प्रवृत्ती चुकीची आहे. जागल्या म्हणून काम करणाऱ्या बापट यांच्यासारख्यांना हल्ला ट्रोलिंगचा सामना करावा लागतो. कधी मारही खावा लागतो. त्याने मोठा विषय हाती घेतला आहे. त्यासाठी आम्ही त्याच्या सोबत आहोत," असं सरोदेंनी म्हटलं आहे.
तसेच पुढे बोलताना, "अशाप्रकारे हल्ला करणे हा चुकीचा पायंडा आहे. मतस्वातंत्र्य दाबण्याचा हा प्रकार आहे. मताला विरोध करता येत नसेल तर मारुन टाकणं हा प्रकार आपण दाभोळकरांच्या बाबतीत पाहिला आहे. बापट यांना पोलीस संरक्षण दिलं पाहिजे. गणेशोत्सवानंतरही दहा दिवस सुरक्षा दिली पाहिजे," अशी मागणी सरोदे यांनी केली आहे.