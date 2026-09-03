'...म्हणून माझ्यावर हल्ला झाला', विद्यानंद बापट यांनी DJ चा उल्लेखही न करता सांगितलं खरं कारण; 'झॉम्बीसोबत...'

पुण्यामध्ये गणेशोत्सवादरम्यान डीजेला विरोध करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. आज दुपारी 12 च्या सुमारास प्रसारमाध्यमांशी बोलत असतानाच अचानक बापट यांच्यावर एका व्यक्तीने हल्ला केला. पुण्यातील गणेशोत्सवासंदर्भात महानगरपालिकेत आयोजित बैठकीमध्ये सामान्य नागरिक म्हणून डीजेमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा मुद्दा उपस्थित करत डीजे लावण्यास विरोध करणाऱ्या आणि डीजेवर बंदी आणण्याची मागणी करणाऱ्या बापट यांच्यावर झालेल्या या भ्याड हल्ल्याचा सर्वच स्तरातून निषेध केला जात असताना यावर बापट यांनी स्वत: प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.
पुण्यातील टिळक रोडवर बापट प्रसारमाध्यमांशी बोलत असताना अचानक एका तरुणाने त्यांच्या कानावर फटका मारला. त्यानंतर बापट यांना धक्काही देण्यात आला. या हल्ल्यामधून बापट यांना प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींनी वाचवलं. अनेक स्थानिकही मध्ये पडल्याने या तरुणाला बापट यांच्यापासून दूर करण्यात आलं. या हल्ल्यानंतर बापट यांनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना 'घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात्...' या श्लोकाचा उल्लेख केला आहे.
"सवंग प्रसिद्धीसाठी माझ्यावर हल्ला करण्यात आला आहे. त्यांना चीप पब्लिसीटी हवी म्हणून ते काहीही करु शकतात," असं म्हटलं आहे. "घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद् रासभरोहणम्। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्॥" असाच हा प्रकार आहे," असंही बापट यांनी म्हटलं आहे. "मी निशस्र होतो म्हणून माझ्यावर हल्ला झाला. एका वेड्याने माझ्यावर हल्ला केला. मुद्द्याचे उत्तर मुद्द्याने द्याचे असते. झॉम्बीसोबत युक्तीवाद होतो का?" असा सवालही बापट यांनी विचारला आहे.
हिंदू महासभेचे आनंद दवे यांनी या हल्ल्यासंदर्भात बोलताना, ज्या पद्धतीने बापट मागील काही दिवसांपासून बोलत होते त्यावरुन त्यांच्यावर हल्ला होईल अशी भीती आम्हाला आधीपासूनच वाटत होती. डीजेपर्यंत विषय ठीक होता मात्र मिरवणूक रिंगरुटने काढावी वगैरेसारख्या गोष्टींच्या माध्यमातून बापट यांनी हिंदू सणांना विरोध केला, असा उच्चरही आनंद दवेंनी केला आहे.
या हल्ल्याचा निषेध करताना काँग्रेसचे पुणे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी, "विद्यानंद बापट हे पुणेकरांच्यावतीने बाजू मांडत आहेत. डीजे लावायच्या संस्कृतीविरुद्ध ते बोलत आहेत. सत्ताधाऱ्यांच्या पाठिंब्याने बापट यांना विरोध केला जातोय. सत्ताधारी भाजपाच्या मदतीने अशाप्रकारे मुस्कटदाबी करण्याचा हा प्रकार आहे," असं म्हटलंय. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी पुण्यातील गुंडगिरीचं हे उदाहरण असून या गुंडगिरीविरुद्ध आम्ही रस्त्यावर उतरणार असल्याचं सांगितलं आहे. पुणे पोलिसांनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून तपास सुरु असल्याचं म्हटलं आहे.