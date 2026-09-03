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'...म्हणून माझ्यावर हल्ला झाला', विद्यानंद बापट यांनी DJ चा उल्लेखही न करता सांगितलं खरं कारण; 'झॉम्बीसोबत...'

पुण्यामधील गणेशोत्सवामध्ये डीजेला विरोध करणाऱ्या विद्यानंद बापट यांच्यावर टिळक रोडवर एका अज्ञात इसमाने हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर बापट यांनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 03, 2026, 01:03 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 01:03 PM IST
'...म्हणून माझ्यावर हल्ला झाला', विद्यानंद बापट यांनी DJ चा उल्लेखही न करता सांगितलं खरं कारण; 'झॉम्बीसोबत...'
Image Credit: बापट यांनी नोंदवली पहिली प्रतिक्रिया

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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