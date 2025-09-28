विजय थलपतीच्या रॅलीत चेंगराचेंगरी, 39 जणांचा बळी, 70 हून अधिक जखमी

तामिळनाडूत अभिनेता विजय थलपतीच्या राजकीय रॅलीत चेंगराचेंगरी झाली. यात 39 जणांना जीव गमवावा लागला असून 70 हून अधिक लोक जखमी झालेत. अगदी जोशात सुरू झालेल्या रॅल काही मिनिटांत किंकाळ्यांनी भरून गेली. चेंगराचेंगरीनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत पाहू या
तामिळनाडूच्या करूर जिल्ह्यात शनिवारी अभिनेता विजय थलापतीच्या राजकीय रॅलीत चेंगराचेंगरी झाली. या दुर्घटनेत 39 जणांचा बळी गेला असून 70 हून अधिक लोक जखमी आहेत. मृतांमध्ये अनेक लहान मुलं आणि महिलांचाही समावेश आहे. आपल्या लाडक्या नेत्याला ऐकण्यासाठी लोकांनी प्रचंड जनसमुदाय लोटला होता. अगदी जोशात सुरू असलेल्या रॅलीत अचानक काही तरी घडलं आणि चेंगराचेंगरी सुरू झाली. त्यानंतर अवघ्या काही क्षणांत जोशाचं रुपांतर वेदना आणि किंकाळ्यांमध्ये झालं. चेंगराचेंगरी का झाली याची सध्या वेगवेगळी कारणं सांगितली जात आहेत.
करूरमधील विजयच्या सभेसाठी हजारो लोक जमले
30 हजार लोकांच्या उपस्थितीचा अंदाज, प्रत्यक्षात 60 हजारांहून अधिक लोक
गर्दी आणि उकाड्यामुळे अनेक जणांना त्रास,काही जण बेशुद्ध पडले
विजयच्या भाषणावेळी लोकांनी स्टेजकडे धाव घेतली आणि चेंगराचेंगरी झाली
प्रचंड गर्दीमुळे अॅम्ब्युलन्स घटनास्थळी पोहोचण्यात अडचणी
विजयने मदतीसाठी पोलिसांना आवाहन केलं पण गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेली
दरम्यान गर्दी नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचीही माहिती आहे. तामिळनाडू सरकारने मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी दहा लाखांची मदत केलीय. तर जखमींनाही एक लाखांची मदत दिली जाणार आहे. या अपघाताबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही दुःख व्यक्त केलं आहे. दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्रालयानेही चेंगराचेंगरीची दखल घेतली असून अपघाताची परिस्थिती आणि घटनास्थळी केलेल्या बचाव आणि मदत प्रयत्नांचा तपशीलवार अहवाल मागवला आहे.
रॅलीमध्ये चेंगराचेंगरीचं ठोस कारण अद्याप समोर आलेलं नाही
प्रत्यक्षदर्शीच्या दाव्यानुसार विजयने एक गाणं म्हटलं. त्यात बालाजी 10 रुपयांचा मंत्री असा उल्लेख होता.
विजय बोलत असताना अचानाक जनरेटरच्या फ्लडलाईट्स बंद झाल्या
याचवेळी एक महिला तिच्या मुलीला शोधू लागली आणि अचानक चेंगराचेंगरी झाली
पोलिसांनी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला, पण गर्दीपुढे पोलीस हतबल
तामिळनाडून सरकारने निवृत्त न्यायधीशांच्या अध्यक्षेतत समिती नेमली असून अहवालानंतरच कारण स्पष्ट होईल
करूरमध्ये झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेवरून अभिनेता विजय थलापतीने शोक व्यक्त केलाय. दुर्घटनेमुळे आपल्याला असह्य, अवर्णनीय वेदना आणि दुःख असल्याचं त्याने म्हटलंय. चेंगराचेंगरीच्या घटनेनंतर प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतंय. विजयला रॅलीसाठी आधी परवानगी नव्हती. मग नंतर परवानगी कशी मिळाली. पोलिसांना गर्दीचा अंदाज कसा आला नाही.