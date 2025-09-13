English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

10 ऑक्टोबरला ओबीसींचा एल्गार, नागपुरात भव्य-दिव्य मोर्चाची हाक

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर आता ओबीसी आरक्षण बचावाची लढाई तीव्र झाली. 10 ऑक्टोबरला नागपुरात ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवारांनी महामोर्चाची हाक दिलीये

पूजा पवार | Updated: Sep 13, 2025, 09:02 PM IST
10 ऑक्टोबरला ओबीसींचा एल्गार, नागपुरात भव्य-दिव्य मोर्चाची हाक
(Photo Credit : Social Media)

OBC Morcha : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) जीआर काढल्यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 10 ऑक्टोबरला नागपुरात (Nagpur) भव्य-दिव्य मोर्चाची हाक देण्यात आलीय. ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवारांनी (Vijay Wadettiwar) या मोर्चाची घोषणा केली आहे. तसंच सर्व ओबीसी नेत्यांना या मोर्चात सहभागी होण्याचंही आवाहन वडेट्टीवारांनी केलंय. एवढंच नव्हे तर मराठा आरक्षणाच्या जीआरचा पुनर्विचार करावा असंही यावेळी वडेट्टीवारांनी म्हटलं आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर आता ओबीसी आरक्षण बचावाची लढाई तीव्र झाली. 10 ऑक्टोबरला नागपुरात ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवारांनी महामोर्चाची हाक दिलीये. या ओबीसी आरक्षणासाठी हा मोर्चा असल्यानं सर्व ओबीसी नेत्यांनी यामध्ये सहभागी व्हावं असं आवाहन देखील विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून करण्यात आलंय. नागपूरच्या यशवंत स्टेडियमपासून संविधान चौकापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. 

हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना विजय वडेट्टीवारांनी व्यक्त केलीय. तसंच भरत कराडच्या आत्महत्येवरून देखील विजय वडेट्टीवारांनी सरकारवर निशाणा साधलाय. तर ओबीसींचं आरक्षण कमी होणार नसून कोणीही टोकाचं पाऊस उचलू नये असं आवाहन उदय सामंत यांनी केलं आहे. 

तर तिकडे छगन भुजबळांनी देखील मराठा आरक्षणावरून जरांगेंवर नाव न घेता टीका केलीय. काही लोकांच्या दादागिरीला मराठे नेते घाबरतात त्यामुळे ते आरक्षणावर बोलत नाही. तर राजकारण एक राजकारण एवढंच छगन भुजबळांना सूचत असं म्हणत जरांगेंनी देखील पलटवार केला आहे. 

हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर लवकरच नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटण्यात येणार आहे. दरम्यान सरकारच्या याच निर्णयाविरोधात आता ओबीसी नेते मैदानात उतरले आहेत. विजय वडेट्टीवारांनी मोर्चाची हाक दिली असून सर्वांना मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन केलंय तर दुसरीकडे छगन भुजबळ देखील कोर्टात जाणार आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरून सुरू झालेलं राजकारण आगामी दिवसातही चांगलंच तापण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा : महाराष्ट्रातील छोट्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळणार

 

FAQ : 

ओबीसी मोर्चा कधी आणि कुठे काढला जाणार आहे?
उत्तर: ओबीसी आरक्षण बचावासाठी भव्य मोर्चा 10 ऑक्टोबर 2025 रोजी नागपुरात काढला जाणार आहे. हा मोर्चा यशवंत स्टेडियमपासून संविधान चौकापर्यंत निघेल.

 विजय वडेट्टीवार यांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर काय टीका केली?
उत्तर: वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, मराठा समाजाला ओबीसीतून सरसकट आरक्षण देणारा जीआर मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याचा ओबीसी आरक्षणावर गंभीर परिणाम होईल आणि याचा पुनर्विचार व्हावा. तसेच, २७% आरक्षणात १३% कापले गेले असून उरलेल्या १९% मध्ये मराठ्यांचा समावेश अन्यायकारक आहे.

भरत कराडच्या आत्महत्येवर विजय वडेट्टीवार काय म्हणाले?
उत्तर: ओबीसी कार्यकर्ता भरत कराड यांच्या आत्महत्येवर वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला. या घटनेमुळे ओबीसी समाजातील असंतोष वाढला असल्याचे सांगत सरकारला जबाबदार धरले.

About the Author
Tags:
OBCmarathi newsnagpurOBC Morcha

इतर बातम्या

महाराष्ट्रातील छोट्या पक्षाला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता...

महाराष्ट्र बातम्या