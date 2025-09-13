10 ऑक्टोबरला ओबीसींचा एल्गार, नागपुरात भव्य-दिव्य मोर्चाची हाक

OBC Morcha : मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) जीआर काढल्यानंतर ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. 10 ऑक्टोबरला नागपुरात (Nagpur) भव्य-दिव्य मोर्चाची हाक देण्यात आलीय. ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवारांनी (Vijay Wadettiwar) या मोर्चाची घोषणा केली आहे. तसंच सर्व ओबीसी नेत्यांना या मोर्चात सहभागी होण्याचंही आवाहन वडेट्टीवारांनी केलंय. एवढंच नव्हे तर मराठा आरक्षणाच्या जीआरचा पुनर्विचार करावा असंही यावेळी वडेट्टीवारांनी म्हटलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर आता ओबीसी आरक्षण बचावाची लढाई तीव्र झाली. 10 ऑक्टोबरला नागपुरात ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवारांनी महामोर्चाची हाक दिलीये. या ओबीसी आरक्षणासाठी हा मोर्चा असल्यानं सर्व ओबीसी नेत्यांनी यामध्ये सहभागी व्हावं असं आवाहन देखील विजय वडेट्टीवार यांच्याकडून करण्यात आलंय. नागपूरच्या यशवंत स्टेडियमपासून संविधान चौकापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना विजय वडेट्टीवारांनी व्यक्त केलीय. तसंच भरत कराडच्या आत्महत्येवरून देखील विजय वडेट्टीवारांनी सरकारवर निशाणा साधलाय. तर ओबीसींचं आरक्षण कमी होणार नसून कोणीही टोकाचं पाऊस उचलू नये असं आवाहन उदय सामंत यांनी केलं आहे.
तर तिकडे छगन भुजबळांनी देखील मराठा आरक्षणावरून जरांगेंवर नाव न घेता टीका केलीय. काही लोकांच्या दादागिरीला मराठे नेते घाबरतात त्यामुळे ते आरक्षणावर बोलत नाही. तर राजकारण एक राजकारण एवढंच छगन भुजबळांना सूचत असं म्हणत जरांगेंनी देखील पलटवार केला आहे.
हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर लवकरच नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटण्यात येणार आहे. दरम्यान सरकारच्या याच निर्णयाविरोधात आता ओबीसी नेते मैदानात उतरले आहेत. विजय वडेट्टीवारांनी मोर्चाची हाक दिली असून सर्वांना मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन केलंय तर दुसरीकडे छगन भुजबळ देखील कोर्टात जाणार आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरून सुरू झालेलं राजकारण आगामी दिवसातही चांगलंच तापण्याची शक्यता आहे.
