चंद्रपूर काँग्रेसमध्ये यादवी, धानोरकर विरुद्ध वडेट्टीवार संघर्ष शिगेला; अंतर्गत संघर्षात महापालिकेची सत्ता हातची जाणार?

आशिष अंबाडे, झी 24 मिडिया, चंद्रपूर: चंद्रपूर महापालिकेत सर्वात मोठा पक्ष ठरलेल्या काँग्रेसमध्ये यादवी उफाळून आलीय. विजय वडेट्टीवार विरुद्ध प्रतिभा धानोरकर हा संघर्ष टीपेला पोहचलाय. चंद्रपूर महापालिकेत सत्तास्थापनेसाठी भाजप बेरजेचं राजकारण करत असताना काँग्रेसमध्ये वडेट्टीवार आणि धानोरकरांत जुंपलीये. दोघांच्या वादात काँग्रेस नगरसेवकांतही दुफळी पडल्याचं सांगण्यात येतंय. वडेट्टीवारांच्या नेतृत्वातला एक गट प्रतिभा धानोरकरांना जुमानत नसल्याची माहिती समोर आलीय. विजय वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूर शहरातल्या राजकारणात ढवळाढवळ करु नये असा सल्ला धानोरकरांनी दिलाय. तर वडेट्टीवारांनीही धानोरकर चंद्रपूरच्या मालक नाहीत असं सुनावलंय.
काँग्रेसमध्ये गटातटाचं राजकारण जोरात सुरु असल्याचा आरोप करत भविष्यात काँग्रेसच्या ठिकऱ्या उडतील असं भाकीत भाजपनं केलंय. सुधीर मुनगंटीवार यांनी तर मोठा बॉम्बगोळाच टाकलाय. काँग्रेसचा एक गट भाजपच्या संपर्कात असल्याचा दावा मुनगंटीवारांनी केलाय. भाजपच्या विकासावर काँग्रेसच्या नगरसेवकांचा विश्वास असल्याचा दावा मुनगंटीवारांनी केलाय. दुसरीकडं काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सुधीरभाऊंचा दावा फेटाळला असून भाजपचे काही नगरसेवक काँग्रेसच्या संपर्कात असल्याचा प्रतिदावा केलाय.
चंद्रपुरात सत्तास्थापनेची सर्वात मोठी संधी काँग्रेसला आहे. पण काँग्रेसी धाटणीच्या गटातटाच्या राजकारणात चंद्रपुरातील सत्तेची संधी काँग्रेसच्या हातून निसटण्याची दाट शक्यता निर्माण झालीय. असं झाल्यास काँग्रेस नेत्यांचा करंटेपणा म्हणावा लागेल.
दरम्यान, खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी काँग्रेसच्या 13 नगरसेवकांना यवतमाळ मधील एका हॉटेलमध्ये लॉकअप मध्ये ठेवले होते. जर प्रदेशाध्यक्षांनी एक-एक करून नगरसेवकांना त्यांचं मत विचारलं तर धानोरकरांच्या ताब्यात असलेले नगरसेवक देखील वडेट्टीवार यांच्यासोबत असल्याचं दिसेल असा खळबळजनक दावा काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष रामू तिवारी यांनी केला होता. विशेष म्हणजे रामू तिवारी हे प्रतिभा धानोरकर यांचे कट्टर समर्थक असून त्यांनी अचानक धानोरकर यांच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर रामू तिवारी सातत्याने समाज माध्यमांवर धानोरकर यांच्या विरोधात भूमिका मांडत होते. विजय वडेट्टीवार हे राज्याचे आणि जिल्ह्याचे देखील नेते असून वडेट्टीवार यांनी देखील काँग्रेस उमेदवार जिंकवण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न केले आणि मदत केल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.