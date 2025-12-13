English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पालघरमध्ये पैशांसाठी मुलींची विक्री! वडेट्टीवारांचा सरकारवर निशाणा; 'हे मोठे रॅकेट, आजही...'

Vijay Wadettiwar On Palghar Girls Sold For Money: 'झी 24 तास'ने 'ऑपरेशन सैतान'च्या माध्यमातून हे काळं सत्य समोर आणल्यानंतर अनेक नेत्यांनी व्यक्त केला संताप 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 13, 2025, 02:11 PM IST
पालघरमध्ये पैशांसाठी मुलींची विक्री! वडेट्टीवारांचा सरकारवर निशाणा; 'हे मोठे रॅकेट, आजही...'
सर्वच स्तरातून संताप (प्रातिनिधिक फोटो)

Vijay Wadettiwar On Palghar Girls Sold For Money: पालघरच्या आदिवासी भागात एजंटमार्फत अनेक मुलींचा सौदा केला जात असल्याचं हादरवून सोडणारं सत्य 'झी 24 तास'ने 'ऑपरेशन सैतान'च्या माध्यमातून समोर आणल्यानंतर सर्वच स्तरातून यावर प्रतिक्रिया नोंदवल्या जात असतानाच आता काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी या विषयावरुन भाष्य केलं आहे. वडेट्टीवारांबरोबरच संजय राऊत यांनीही या विषयावर आपलं परखड मत व्यक्त केलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

महाराष्ट्राच्या समाजमनाला हादरवून टाकणारी बातमी 'झी 24 तास'ने जगासमोर आणली आहे. महाराष्ट्रातील एक भयाण वास्तव सांगणारी ही बातमी शुक्रवारपासून राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. खेळायच्या, बागडायच्या आणि शाळेत जायच्या दिवसात मुलींना चक्क काही हजारात विकत घेतलं जात आहे. हे अंगावर शहारे आणणारं वास्तव आहे, मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पालघर जिल्ह्यातलं आहे. यामागंच कारणही तेवढंच धक्कादायक आहे. 

सध्या लग्नासाठी मुलांना मुली सापडत नाहीयेत, खासगी नोकरी करणा-या तरूणांनाचंही सहजासहजी लग्न होत नाही, एकतर मुलगा सरकारी नोकरीला हवा किंवा खासगी कंपनीत त्याचं पॅकेज 15 किंवा 20 लाखांचं हवं, हे झालं नोकरीवाल्या तरूणांचं. मात्र, नोकरी नसणा-या तरूणांनी काय करायचं? त्यांची लग्न कशी व्हायचीत? त्यासाठी काही एजंट पालघरच्या आदिवासी भागात सक्रीय आहेत. जे नवऱ्या मुलाकडून लाखो रूपये घेतात आणि पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील कुटुंबाना केवळ हजारो रूपये देऊन त्यांच्या मुलींचा सौदा करतात. तुमच्या मुली सुखात संसार करतील, मुलगा चांगली नोकरी करतो अशी अमिषं दाखवून अशिक्षित वाड्या-वस्त्यावरील आदिवासी कुटुंबाची सर्रासपणे फसवणूक केली जात आहे. 

'झी 24 तास'च्या टीमला वाडा-भिवंडी भागातल्या आदिवासी पाड्यांवर कोवळ्या मुलींची लग्नासाठी विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली. 'झी 24 तास'च्या टीमनं तातडीनं या भागात जाऊन माहिती मिळालेल्या प्रकाराची पडताळणी केली. 

पालघरच्या आदिवासी भागात एजंटमार्फत अनेक मुलींचा सौदा केला जातो. एजंट लाखो रूपये घेऊन आदिवासी समाजातील मुलींची लग्न लावून देतात. मात्र, नंतर त्यांचं काय होतं? त्या कशा राहतात याकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासी भागातील भीषण परिस्थितीमुळे इथली कुटुंबं आपल्या मुलींची केवळ 40 ते 50 हजारांसाठी लग्न लावून देतात. आपली मुलगी कोणाला देतोय? तो कुठे राहतो? याची साधी कल्पना देखील त्यांना नसते. या दोन्हीही प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई केली असून चार्जशीट दाखल केलीय, आरोपींसह एजंटलाही पोलिसानी बेड्या ठोकल्या आहेत.

याबद्दल वडेट्टीवार काय म्हणाले?

पालघरमधील या प्रकरणासंदर्भात विधानभवनाच्या आवारामध्ये विजय वडेट्टीवार यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न पत्रकारांनी केली. त्यावर, "याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. छोट्या बालकांना आमिष दाखवले जाते. हे मोठे रॅकेट आहे. आजही आदिवासी मुली, छोट्या बालिका गर्भवती सापडल्या. ही धक्कादायी बाब आहे. उच्चस्तरीय चौकशी करा," अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली. 

राऊतांचाही टोला, गुजरातचा उल्लेख

दरम्यान, दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी, "गुजरात पालघरमध्ये घुसला," असं म्हटलं आहे.  "पालघरमध्ये गुजरात पूर्णपणे घुसलाय. पालघरच्या सीमा उल्लंघन करून गुजरातने आता प्रवेश केला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळी त्यांनी पालघर वर दावा केला होता त्यामुळे बुलेट ट्रेन गुजरातमधून काढली आहे," असा घणाघात राऊतांनी केला. 

स्वप्निल घंगाळे

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

