'खरातच्या जागी मुसलमान असता तर...', वडेट्टीवारांचं विधान; पडळकरांनीही दिलं उत्तर

Vijay Wadettiwar On Ashok Kharat Issue: नाशिकमधील भोंदू अशोक खरात प्रकरणाचा सध्या विशेष तपास समितीकडून म्हणजेच एसआयटीकडून चौकशी सुरु आहे. तर दुसरीकडे नाशिकमधील नामांकित आयटी कंपनीमध्ये बळजबरीने धर्मांतर आणि लैंगिक शोषणाचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी या कंपनी समोर भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन केलं. नाशिकमधील ही दोन्ही प्रकरण चर्चेत असतानाच आता काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी एका जाहीर भाषणामध्ये जात आणि धर्म पाहून विरोध केला जात असल्याची टीका केली. यावेळेस त्यांनी थेट खरातचा उल्लेख केला. वडेट्टीवार नेमकं काय म्हणाले जाणून घेऊयात...
चंद्रपुरात महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जयंतीनिमित्त आयोजित महोत्सव कार्यक्रमात वडेट्टीवार सहभागी झाले होते. या महोत्सवाअंतर्गत चंद्रपूर शहरातील गांधी चौक येथे जाहीर आयोजित जाहीर व्याख्यानाच्या कार्यक्रमात वडेट्टीवार यांनी भाषण दिलं. याच भाषणात वडेट्टीवार यांनी थेट खरतचा उल्लेख करत टीका केली. "खरातच्या जागी जर एखादा मुसलमान असता तर सर्व मुसलमानांची वरात काढली असती. जात, धर्म न पाहता नालायक व्यक्तीला नालायक म्हणण्याची हिंमत समाजामध्ये निर्माण झाली पाहिजे," असं वडेट्टीवार म्हणाले.
वडेट्टीवार यांनी केलेल्या या टीकेला आमदार गोपीचंद पडाळकरांनी उत्तर दिलं आहे. "भोंदूबाबाची देखील वरात काढली आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे माहिती आल्यावर तात्काळ त्याला अटक केली. आमच्या सरकार मध्ये भोंदूगिरीला स्थान नाही," असं पडाळकर म्हणाले आहेत.
वाडेट्टीवार यांना अल्पसंख्यकांचं लांगूनचालन करणे एवढेच कळतं कारण काँग्रेसचे मतदान काही विशिष्ट लोकांवर अवलंबून आहे. त्यांचे राहुल गांधी हे 'औरंगजेब फॅन क्लब'चे अध्यक्ष आहेत त्यामुळे आपण औरंगजेबाच्या दाढ्या पुरवण्याचं काम करावं. याच दृष्टीने त्यांचे वक्तव्य आलेला आहे. जर तुम्ही सत्तेत असतात तर अश्या विरोधात कारवाई केली नसती. तुम्ही सातत्याने हिरव्याचं लांगूनचलन करण्याचं काम करत आहात हे महाराष्ट्र बघत आहे," अशा शब्दांमध्ये भाजपाचे मुंबईमधील नगरसेवक तथा प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी वडेट्टीवारांना उत्तर दिलं आहे.
"महिलांचा छळ, शोषण व धर्मांतराची जबरदस्ती अशा गुन्ह्यांना माफी असता कामा नयेच, पण आरोपीची जात व धर्म पाहून गुन्ह्याची तीव्रता ठरवण्याचा राजकीय प्रकार निर्लज्जपणाचा कळस आहे. महिलांचा छळ हा छळच आहे. तो कोणत्याही धर्माच्या नावाखाली असो. हिंदुत्व खतऱ्यात आल्याच्या गर्जना भाजपचे राजकीय भोंदूबाबा करीत आहेत व त्यानिमित्ताने हिंदू समाजाने एक होऊन मुकाबला करावा असे सांगितले जात आहे, पण त्याच नाशिकच्या भूमीवर खरात बाबा आणि एरंडे बाबांनी महिलांचे शोषण केले, अत्याचार केले. असंख्य महिलांचे संसार मोडले. त्यावर मात्र या गोपी महाराज, नितेश बाबा व त्यांच्या शंखनादी हिंदुत्ववादी संघटनांचा आवाज बंद आहे," असा टोला 'सामना'च्या अग्रलेखातून लगावण्यात आला आहे. "महिलांची अब्रू व सुरक्षा ही कोणत्याही धर्माच्या बाबतीत सारखीच असायला हवी, पण पाखंडी हिंदुत्ववाद्यांकडून महिलांवर अत्याचार करण्याची सूट हिंदू बाबांना दिली जाते व मुसलमानांच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतली जाते. ढोंगी बाबांनी हिंदू धर्म आणि संस्कृतीची प्रतिमाच मलिन केली. स्त्रीशक्तीचे रक्षण व अंधश्रद्धा, ढोंगाला विरोध हे खरे हिंदुत्व आहे. नाशिकमध्ये हिंदुत्वाच्या दोन स्वतंत्र व्याख्या निर्माण झाल्या. नाशिकच्या पीडित महिलांना न्याय द्यायची इच्छा असेल तर ढोंगी हिंदुत्ववाद्यांनी स्वतःच्या दारातील घाण साफ करावी," असा सल्ला ठाकरे सेनेनं दिला आहे.
"सरकारी नोकरी, लघुउद्योगात मदत अशा आमिषाखाली महिलांना फसवणे, शोषण करणे, त्यांचे व्हिडीओ बनवून ब्लॅकमेल करण्याचा त्याचा धंदा जोरात सुरू होता, पण एकही सकल हिंदुत्ववादी व गोपी महाराज, नितेश बाबासारखे लोक हिंदू महिला सुरक्षेसाठी पुढे आले नाहीत. अशा प्रकरणातील आरोपी मुस्लिम असतो तेव्हा ‘जिहाद’च्या नावाखाली मोर्चे, आंदोलने, ‘हिंदू खतरे में’, एसआयटीची मागणी जोर धरते, पण महिला शोषणांत आरोपी हिंदू बाबा असतो तेव्हा ‘अंधश्रद्धा’ व्यक्तिगत प्रकरण, हिंदू समाजाला बदनाम करू नका असे गाणे वाजवले जाते," असं ठाकरेंच्या शिवसेनेनं म्हटलं आहे.