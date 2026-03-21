Ashok Kharat Case: '...तर आम्ही सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरणार', विजय वडेट्टीवारांचा सूचक इशारा

Ashok Kharat: अनेक महिलांचे लैंगिक शोषण, त्यांच्यावर अत्याचार केल्याच आरोप असलेला भोंदूबाबा अशोक खरात याच्या काळ्या कारनाम्यांनी संपूर्ण राज्य हादरलं आहे. अशोक खरातशी जवळीक असणाऱ्या रुपाली चाकणकर यांनादेखील राजीनामा द्यावा लागला, यावर विजय वडेट्टीवार यांनी मोठं विधान केले आहे. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 21, 2026, 11:28 AM IST
Vijay Wadettiwar On Ashok Kharat Case: नाशिमधील स्वयंघोषित ज्योतिष आणि कॅप्टन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अशोक खरातला अटक झाली. यानंतर आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी संबंधित प्रकरणाबाबत मोठं विधान केलं आहे.  बुधवारी पोलिसांनी अशोक खरातला अटक केल्यावर तिथे मिळालेल्या पेन ड्राइव्हमध्ये खरातच्या काळ्या कृत्यांचे पुरावे व्हिडीओच्या स्वरूपात सापडले. यावर आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी नागपुरातून पत्रकार परिषद घेतली. परिषदेत त्यांनी कोणकोणत्या गोष्टी अधोरेखित केल्या जाणून घ्या...

नागपूरमधून विजय वडेट्टीवारांची पत्रकार परिषद

नागपूरमधून विजय वेडिट्टीवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली यावेळी त्यांनी अशोक खरात, रुपाली चाकणकर यांच्या संदर्भात मोठे विधान केले. या वेळी त्यांनी सरकारला थेट इशाराही दिला.  "महाराष्ट्राच्या महिला आयोगतील उच्च पदावर राहुन रुपाली चाकणकर  महिलांना न्याय देऊ शकल्याच नसत्या. ज्यांचा स्वतःचा विश्वास भोंदूगिरीवर आहे. फ्रॉड ज्योतिष शास्त्रावर आहे  त्या इतर महिलांना काय न्या देणार? असं वडेट्टीवार म्हणाले. पुढे त्यांनी सांगितले की, खरातबोरोबच्या इतर लोकांचा, नेत्यांचा CDR च तपासला पाहिजे.

वडेट्टीवार पुढे काय म्हणाले?

"महाराष्ट्राच्या सत्तेत राहुन अनेक नेत्यानी कुठे आणि कुठले कृत्य केले ते सर्वां समोर यायला हवे.  धर्माच्या नवाखाली ज्या पद्धतीने अधर्म चललंय हे वाईट  असून महाराष्ट्राची नाचक्की झाली आहे असे विधान केले. पुढे, 'सरकार खरातचं प्रकरण दाबतेय असं सांगितलं.  जर शासन त्याला वाचवत नाही तर ज्याने प्रकरण बाहेर आणलं त्या नीरज जाधवला अटक का करण्यात आली, पुढचे टार्गेट कोण हे मला माहित आहेत. सोमवारी अधिवेषनात हा विषया मांडणार तसेच  खरताला वाचवण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्ही रस्त्यावर उतरु असा थेट इशारा विजय वेडिट्टीवार यांनी इशारा दिलाय.

अशोक खरात प्रकरण

अशोक खरातनं गुंगीचे औषध देऊन एका महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी नाशिकच्या सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर त्याच्या अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. या भोंदूबाबाकडे अनेक राजकीय नेते, अधिकारी, सेलिब्रिटी आपले भविष्य जाणून घेण्यासाठी जात होते. त्यांचे व्हीडिओही पोलीस तपासात उघडकीस आलेत.  त्याने अनेक आडधंदे करुन बरीच माया जमली होती. राज्यभरात त्याचे आवैध फार्महाऊस होते. असेच त्याच्या एका फार्महाऊसवर अलीकडेच पिस्तुल आणि इतर आपत्तिजनक वस्तू आढळल्या.

अशोक खरातची काळी कृत्य उघड

स्वत:ला ज्योतिष म्हणणाऱ्या भोंदू बाबा खरातचा भांडाफोड झालाय. अशोक खरातची काळी कृत्य उघ़ड झाल्य़ानंतर आता आणखी काही तक्रारदार महिला समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं श्रद्धेच्या आड महिलांचं शोषण करणाऱ्या अशोक खरातचे पाय आणखी खोलात जाण्याचा अंदाज वर्तवला जातोय.

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

