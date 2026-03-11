English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • गावाची स्मशानभूमी बनली महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटन स्थळ; प्री-वेडिंग शूट, सेल्फी घेण्यासाठी पर्यटकांची होते गर्दी

गावाची स्मशानभूमी बनली महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटन स्थळ; प्री-वेडिंग शूट, सेल्फी घेण्यासाठी पर्यटकांची होते गर्दी

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पिराचीवाडी समृद्ध गाव बनले आहे. ग्रामस्थांनी गावचा कायापालट केला. गावची स्मशानभूमी पहाल तर थक्क व्हाल.

वनिता कांबळे | Updated: Mar 11, 2026, 08:45 PM IST
गावाची स्मशानभूमी बनली महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटन स्थळ; प्री-वेडिंग शूट, सेल्फी घेण्यासाठी पर्यटकांची होते गर्दी

प्रताप नाईक, झी 24 तास, पिराचीवाडी, कोल्हापूर

Add Zee News as a Preferred Source

Kolhapur Pirachiwadi : कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल तालुक्यातील पिराचीवाडी या छोट्याशा गावाने आता समृद्धीकडे मोठी झेप घेतली आहे. एका अर्थाने हे गाव समृद्धीच्या टप्प्यावर पोहोचलं आहे. कारण एकेकाळी माळरानावर वसलेल्या या गावाची स्मशानभूमी आज पर्यटनाचे केंद्र बनली आहे. त्यामुळे गावातील विकासकामं पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या गावांमधून ग्रामस्थ आवर्जून पिराचीवाडीला भेट देत आहेत. गावाची स्मशानभूमी बनली महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटन स्थळ बनली आहे. 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार लोकसंख्या असलेलं पिराचीवाडी हे गाव. तुम्ही पाहत असलेलं हे ठिकाण कोणताही बगीचा नाही, तर गावातील वैकुंठभूमी म्हणजेच स्मशानभूमी आहे. मात्र ही स्मशानभूमी पाहिल्यानंतर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसतो. कारण येथे प्री-वेडिंग शूट, सेल्फी घेण्यासाठी तरुणांची वर्दळ दिसते, तर काहीजण शांत वातावरणामुळे येथे अभ्यासासाठी बसलेलेही दिसतात. 

हे देखील वाचा... 61 जण नवस फेडायला बसले 37 नंबरच्या भक्ताला देवाने दिला कौल; महाराष्ट्रातील सर्वात थरारक बगाड यात्रा! 

स्मशानभूमीचं असं सुंदर आणि स्वच्छ रूप पाहून अनेकजण थक्क होतात. त्यामुळेच या गावाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. कागल तालुक्यातील उंचावर वसलेलं हे गाव. पाऊस कमी आणि शेती पूर्णपणे पावसावर अवलंबून. त्यामुळे शेतीतून फारसं उत्पन्न मिळत नव्हतं आणि अनेकांना मजुरी किंवा हमाली हा मुख्य व्यवसाय बनला होता. पण गावातील तरुण शेतकरी सुभाष भोसले यांनी परिस्थिती बदलण्याचा निर्धार केला. त्यांनी स्वतःचं शेत, घर, बंगला आणि दागिने गहाण ठेवत जवळपास तीन ते चार कोटी रुपयांची सहकारी पाणीपुरवठा योजना उभी केली. यानंतर खऱ्या अर्थाने गावाच्या विकासाचा पाया रचला गेला. आज गावात स्वप्नवत स्मशानभूमी, ग्रामपंचायतीसह इतर विभागांच्या सुसज्ज इमारती, सर्वत्र सीसीटीव्ही कॅमेरे, तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती देणारे फलक लावण्यात आले आहेत. गावात वनराई आणि स्वच्छतेकडेही विशेष लक्ष दिलं जात आहे. त्यामुळे गावातील ज्येष्ठ ग्रामस्थही आता हे स्वप्नातील गाव असल्याची भावना व्यक्त करत आहेत. 

एखादं ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून गावाचा विकास केल्यास काय बदल घडू शकतो, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे पिराचीवाडी. त्यामुळेच हे गाव संपूर्ण जिल्ह्यात आदर्श ठरत आहे. गावातील विकासकामं पाहण्यासाठी अनेकजण येथे भेट देत आहेत. ‘हास्यजत्रा’ फेम अभिनेते भाऊ कदम यांनी देखील गावाला भेट दिली होती. गावातील विकासकामं पाहून तेही भारावून गेले
स्वतःचा विचार न करता संपूर्ण गावाच्या विकासाचा विचार केला, तर एका व्यक्तीच्या पुढाकारातूनही गावाचा कायापालट कसा होऊ शकतो, याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे कागल तालुक्यातील पिराचीवाडी. त्यामुळे गावाच्या विकासासाठी फक्त निधी असणं पुरेसं नसतं, तर त्या निधीचा योग्य वापर आणि गावकऱ्यांची एकजूट यावरच खरा विकास अवलंबून असतो. एखाद्या गावाने ठरवलं तर गावाचा विकास कसा घडू शकतो, हे कोल्हापूर जिल्ह्यातील पिराचीवाडीने दाखवून दिलं आहे. गावकऱ्यांनी एकत्र येऊन काम केल्यास पिराचीवाडीप्रमाणे आदर्श गाव उभं राहू शकतं. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Kolhapur PirachiwadiKolhapur TourMaharashtra Tourismvillage graveyard has become a popular tourist destination in Maharashtraकोल्हापूर

इतर बातम्या

इस्रायल-इराणच्या युद्धाचा हॉटेल चालकांना फटका, गॅस टंचाईवर...

महाराष्ट्र बातम्या