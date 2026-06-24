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महाराष्ट्रात आहे जगातील सर्वात जास्त पाऊस पडणारे ठिकाण; सातारा, सांगली आणि रत्नागिरीच्या मध्ये दडलेलं रहस्यमयी गाव

महाराष्ट्रातील पाथरपुंज गावाने चेरापुंजींचा रेकॉर्ड मोडला आहे. हे गाव जगातील सर्वात जास्त पाऊस पडणारे ठिकाण बनले आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 24, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:31 PM IST
महाराष्ट्रात आहे जगातील सर्वात जास्त पाऊस पडणारे ठिकाण; सातारा, सांगली आणि रत्नागिरीच्या मध्ये दडलेलं रहस्यमयी गाव

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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