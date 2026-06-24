/महाराष्ट्रात आहे जगातील सर्वात जास्त पाऊस पडणारे ठिकाण; सातारा, सांगली आणि रत्नागिरीच्या मध्ये दडलेलं रहस्यमयी गाव

Maharashtra Patharpunj : जगातील सर्वात जास्त पाऊस महाराष्ट्रातील पाथरपुंज गावात पडतो. सातारा जिल्ह्यात असलेले पाथरपुंज हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय मान्सून डेस्टीनेशन आहे. पहिल्याच पावसात ओझर्डे धबधबा प्रवाहित झाला आहे. 2019 पासून पाथरपुंज गावात सर्वाधिक पावासाची नोंद होत आहे. सातारा, सांगली आणि रत्नागिरी या 3 जिल्ह्यांच्या सीमेवर दडलेलं हे रहस्यमयी गाव आहे.
सातारा जिल्ह्यात कालपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून महाराष्ट्राचे चेरापुंजी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाटण तालुक्यातील पाथरपुंज येथे 23 जून रोजी दिवसभरातील देशातील सर्वात जास्त पाऊस झाल्याची नोंद झाली आहे. पाथरपुंज येथे 23 जून रोजी दिवसभरात 174 मिलिमीटर पाऊस झाला.
कोयना धरण परिसर आणि नवजा भागात 112 मिलिमीटर आणि महाबळेश्वर येथे 142 मिलिमीटर पाऊसाची नोंद झाला आहे.पहिल्याच पावसात कोयना भागातील राज्यातील पर्यटकांचे आकर्षण असलेला ओझर्डे धबधबा प्रवाहित झाला आहे. या परिसरातील निसर्ग सौंदर्य खुलले आहे. ओझर्डे धबधब्यासह अनेक लहान मोठे धबधबे देखील प्रवाहित झाले आहेत.
महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात पाथरपुंज हे एक दुर्गम गाव आहे. हे गाव सातारा, सांगली आणि रत्नागिरी या 3 जिल्ह्यांच्या सीमेवर आहे. तर, मॅपवर या गावाची लोकेशन सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या मध्यभागी दिसते. दरवर्षी पाथरपुंज गावात 7000 ते 9 000 मिमी पावसाची नोंद झाली. महाराष्ट्रातील पाथपुंज गावाने चेरापुंजी आणि मावसिनरामला मागे टाकले आहे. पाथरपुंज भारताची नवीन "पावसाची राजधानी" आणि "वेस्टेस्ट प्लेस" म्हणून ओळखले जाते. पाथरपुंजला सर्वाधिक पाऊस पडणारे ठिकाण म्हणून राष्ट्रीय मान्यता देखील मिळाली आहे.
पाथरपुंज गाव सातारा शहरापासून अंदाजे 100 किमी अंतरावर आहे. पश्चिम घाटाच्या माथ्यावर वसलेले हे गाव वर्णा नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात येते. वर्णा नदीचे पाणी चांदोली धरणात जाऊन मिळते. दुर्गम उंची आणि सभोवतालच्या घनदाट जंगलामुळे येथे पोहोचणे सहज शक्य नाही. या गावात रस्ते नाहीत. या गावात कुणीच मोबाईल वापरत नाही. कारण या गावात मोबाईलला नेटवर्कच मिळत नाही. पावासाळ्यात अनेकदा या गावाचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटतो.