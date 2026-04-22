पुण्यातील 'हे' गाव 2026 नाही 2050 मध्ये जगतयं! टेक्नॉलॉजी पाहून विश्वास बसणार नाही, मुंबईपण याच्या समोर फेल

Adachiwadi Village Purandar Pune Maharashtra : कच्चे रस्ते, पायी शाळेत जाणीरी मुलं, डोक्यावर हंडे घेऊन पाणी भरणाऱ्या महिला... गाव म्हंटल की डोळ्यासोर असचं चित्र उभं राहते. महाराष्ट्रात एक असं गाव जिथे फिरताना एखाद्या शहर फिरत असल्यासारखे वाटेल. हे गाव पुण जिल्ह्यात आहे. पुण्यातील गाव 2026 नाही 2050 मध्ये जगतयं. या गावात वापरली जाणारी टेक्नॉलॉजी पाहून विश्वास बसणार नाही, मुंबई सारख्या हायफाय सुविधा या छोटाश्या गावात मिळतात. जाणून घेऊया हे गाव कोणेत आहे.
2050 मध्ये वावरणारे हे गाव आहे अडाचीवाडी. पुणे जिल्यातील पुरंदर तालुक्यात 'अडाचीवाडी' हे गाव आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत हे गाव हायफाय शहरांना टक्कर देत आहे. कारण इतर गावांच्या तुलनेत या गावाचा विकास अत्यंत प्रगत स्वरूपाचा झाला आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या गावाने विकासाची नवी शिखरे गाठली आहेत.
'अडाचीवाडी' गावात अद्ययावत उपकरणांनी सुसज्ज अशी वातानुकूलित (AC) व्यायामशाळा आहे. या व्यायामशाळेचे शुल्क गावकऱ्यांसाठी केवळ 300 रुपये, तर बाहेरील लोकांसाठी 500 रुपये इतके आहे. छत्रपती संभाजी महाराज असे या जीमचे नाव आहे. लहान मुलांच्या खेळाच्या साहित्यासह सुंदर उद्यान आणि 'वॉटर एटीएम' (पाण्याचे एटीएम) मशीन उपलब्ध आहे. या वॉटर एटीएममध्ये 1 रुपयांत 5 लिटर शुद्ध पाणी मिळते. गावातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा होतो.
शहरांच्या तुलनेत या गावातील रस्ते अधिक सुंदर आणि स्वच्छ आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक मोबाईलला नेटवर्क मिळत नसताना या संपूर्ण गावात 'वाय-फाय' (Wi-Fi) सुविधा उपलब्ध आहे. या गावात सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठी (ड्रेनेजसाठी) अत्यंत सुसज्ज अशी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. या गावातील प्रत्येक घराचा वीजपुरवठा सौरऊर्जेवर (Solar Power) चालतो. या उद्यानाची देखभाल खुद्द गावातील रहिवासीच करतात. गावात एक अत्यंत सुविकसित स्मशानभूमी आहे. विशेष म्हणजे, या स्मशानभूमीत शाळेतील विद्यार्थी अभ्यासासाठी येतात. याव्यतिरिक्त, गावात UPSC आणि MPSC परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक स्वतंत्र अभ्यासिका आहे. जवळपास 46 CCTV कॅमेऱ्यांमुळे संपूर्ण गाव सुरक्षित आहे. मुलांसाठी मोफत इलेक्ट्रिक ऑटोची सोय आहे.
तीन मजली ग्रामपंचायत, शाळा इमारत, नियोजनबद्ध पाणंद रस्ते, रंगीत आणि सामाजिक संदेशांनी सजलेली घरं, महिला बचत गटासाठी बांधलेला हॉल, परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असलेला सामुदायिक कार्यक्रम हॉल अशा अनेक सोई सुविधांनी हे गाव सुसज्ज आहे. एकेकाळी हे गाव दुष्काळ ग्रस्त गाव म्हणून ओळखले जायचेय आज हे गाव जलसंपन्न झालं आहे. मोठं तळं, नियोजनबद्ध जलव्यवस्था आणि अंजीर शेतीमुळे गावाची अर्थव्यवस्था बळकट झाली आहे. या गावात मोठ्या प्रमाणात अंजीरची शेती केली जाते. या भागातील अंजीराला GI Tag मिळालेला आहे, ज्यामुळे बाजारपेठेत त्याला चांगली मागणी आणि दर मिळतो. दररोज शेतमाल थेट मार्केटयार्डमध्ये पाठवला जातो.