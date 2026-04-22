CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
पुण्यातील 'हे' गाव 2026 नाही 2050 मध्ये जगतयं! टेक्नॉलॉजी पाहून विश्वास बसणार नाही, मुंबईपण याच्या समोर फेल

वनिता कांबळे | Updated: Apr 22, 2026, 09:20 PM IST
Adachiwadi Village Purandar Pune Maharashtra :  कच्चे रस्ते, पायी शाळेत जाणीरी मुलं, डोक्यावर हंडे घेऊन पाणी भरणाऱ्या महिला... गाव म्हंटल की डोळ्यासोर असचं चित्र उभं राहते. महाराष्ट्रात एक असं गाव जिथे फिरताना एखाद्या शहर फिरत असल्यासारखे वाटेल. हे गाव पुण जिल्ह्यात आहे. पुण्यातील गाव 2026 नाही 2050 मध्ये जगतयं. या गावात वापरली जाणारी टेक्नॉलॉजी पाहून विश्वास बसणार नाही, मुंबई सारख्या हायफाय सुविधा या छोटाश्या गावात मिळतात. जाणून घेऊया हे गाव कोणेत आहे. 

हे देखील वाचा... चहुबाजूंनी 50 मजली बिल्डींग एवढ्या उंच डोंगराच्या आत खोल दडलेलं महाराष्ट्रातील गुप्त गाव! रायगड, रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांना जोडणारा...    

2050 मध्ये वावरणारे हे गाव आहे अडाचीवाडी. पुणे जिल्यातील पुरंदर तालुक्यात  'अडाचीवाडी' हे गाव आहे. तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत हे गाव हायफाय शहरांना टक्कर देत आहे.  कारण इतर गावांच्या तुलनेत या गावाचा विकास अत्यंत प्रगत स्वरूपाचा झाला आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या गावाने विकासाची नवी शिखरे गाठली आहेत.

संपूर्ण गावात 'वाय-फाय' (Wi-Fi) 

 'अडाचीवाडी' गावात अद्ययावत उपकरणांनी सुसज्ज अशी वातानुकूलित (AC) व्यायामशाळा आहे. या व्यायामशाळेचे शुल्क गावकऱ्यांसाठी केवळ 300 रुपये, तर बाहेरील लोकांसाठी 500 रुपये इतके आहे. छत्रपती संभाजी महाराज असे या जीमचे नाव आहे.  लहान मुलांच्या खेळाच्या साहित्यासह सुंदर उद्यान आणि 'वॉटर एटीएम' (पाण्याचे एटीएम) मशीन उपलब्ध आहे. या वॉटर एटीएममध्ये 1 रुपयांत 5 लिटर शुद्ध पाणी मिळते. गावातील प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणीपुरवठा होतो. 

संपूर्ण गावावर CCTV कॅमेऱ्यांचा वॉच

शहरांच्या तुलनेत या गावातील रस्ते अधिक सुंदर आणि स्वच्छ आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक मोबाईलला नेटवर्क मिळत नसताना या संपूर्ण गावात 'वाय-फाय' (Wi-Fi) सुविधा उपलब्ध आहे. या गावात सांडपाण्याच्या निचऱ्यासाठी (ड्रेनेजसाठी) अत्यंत सुसज्ज अशी व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. या गावातील प्रत्येक घराचा वीजपुरवठा सौरऊर्जेवर (Solar Power) चालतो.  या उद्यानाची देखभाल खुद्द गावातील रहिवासीच करतात. गावात एक अत्यंत सुविकसित स्मशानभूमी आहे. विशेष म्हणजे, या स्मशानभूमीत शाळेतील विद्यार्थी अभ्यासासाठी येतात. याव्यतिरिक्त, गावात UPSC आणि MPSC परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक स्वतंत्र अभ्यासिका आहे. जवळपास 46 CCTV कॅमेऱ्यांमुळे संपूर्ण गाव सुरक्षित आहे. मुलांसाठी मोफत इलेक्ट्रिक ऑटोची सोय आहे.

गावात अंजीरची शेती

तीन मजली ग्रामपंचायत, शाळा इमारत, नियोजनबद्ध पाणंद रस्ते, रंगीत आणि सामाजिक संदेशांनी सजलेली घरं, महिला बचत गटासाठी बांधलेला हॉल, परवडणाऱ्या दरात उपलब्ध असलेला सामुदायिक कार्यक्रम हॉल अशा अनेक सोई सुविधांनी हे गाव सुसज्ज आहे. एकेकाळी हे गाव दुष्काळ ग्रस्त गाव म्हणून ओळखले जायचेय आज हे गाव जलसंपन्न झालं आहे. मोठं तळं, नियोजनबद्ध जलव्यवस्था आणि अंजीर शेतीमुळे गावाची अर्थव्यवस्था बळकट झाली आहे. या गावात मोठ्या प्रमाणात अंजीरची शेती केली जाते.   या भागातील अंजीराला GI Tag मिळालेला आहे, ज्यामुळे बाजारपेठेत त्याला चांगली मागणी आणि दर मिळतो. दररोज शेतमाल थेट मार्केटयार्डमध्ये पाठवला जातो.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Tags:
Village in Pune is living in 2026 not 2050maharashtra unique villageAdachiwadi Village Purandar Pune Maharashtrapune newspune tour

महाराष्ट्रासाठी कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस धोरण 2026 जाहीर, मंत्रि...

महाराष्ट्र बातम्या