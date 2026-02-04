English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...अन् गावकऱ्यांनी पंकजा मुंडेंना बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला हारच घालू दिला नाही! Video

Pankaja Munde Dr Babasaheb Ambedkar Statue: गावकऱ्यांनी पंकजा मुंडेंसमोरच बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी केल्याचं पाहायला मिळालं. या ठिकाणी आंबेडकर समर्थकांची मोठी गर्दी झाल्याचं दिसून आलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 4, 2026, 10:35 AM IST
पंकजा यांनी घेतला काढता पाय

Pankaja Munde Dr Babasaheb Ambedkar Statue: लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यात मंगळवारी रात्री तणाव निर्माण झाल्याचं पाहायला मिळालं. यासाठी कारण ठरल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री पंकजा मुंडे! हा तणाव एवढा वाढला की पंकजा मुंडेंना गावकऱ्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याला हारही घालू दिला नाही. नेमकं घडलं काय जाणून घेऊयात...

नेमकं झालं काय?

चाकूर तालुक्यातील जानवळ येथे भाजप नेत्या तथा पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आल्या होत्या. यांच्या याच दौऱ्यादरम्यान वादाची नवी ठिणगी पडली आहे. पंकजा मुंडे सभास्थळी पोहोचल्या खऱ्या मात्र घाईगडबडीमध्ये त्यांच्याकडून एक महत्त्वाची गोष्ट राहून गेली. पंकजा मुंडेंनी सभेच्या ठिकाणी येताना सभा स्थळाजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला नाही. अनावधानाने त्यांना आंबडेकरांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्याचा विसर पडला. मात्र यामुळे आंबेडकर प्रेमी नागरिक व कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली.

कार्यक्रम संपल्यानंतर काय घडलं?

पंकजा मुंडेंनी प्रचारसभा आटोपल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या दिशेने जाऊ लागल्या. मात्र याला आंबेडकरी कार्यकर्त्यांचा याला विरोध होता. त्यामुळेच आंबेडकरी कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत सभेनंतर पंकजा मुंडेंनी बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला हार घालू नये असं म्हणत पंकजा मुंडेंचा विरोध केला. 'बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो...', 'बाबासाहेब आंबेडकर जिंदाबाद...' अशा घोषणा उपस्थित आंबेडकर प्रेमींनी दिल्या.

..अन् हार न घालताच पंकजा मुंडे निघाल्या

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान झाल्याचा आरोप करत कार्यकर्त्यांनी पंकजा मुंडेच्या हस्ते पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करण्यास स्पष्ट विरोध केला. त्यामुळे काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. परिस्थिती चिघळत असल्याचे लक्षात येताच पुष्पहार न घालताच पंकजा मुंडे यांना केवळ बाबासाहेबांच्या पुतळ्यासमोर लांबूनच नतमस्तक होऊन तेथून रवाना व्हावे लागले. या घटनेमुळे काही काळ परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हे कसलं सरकार आहे?

रोहिदास वाघमारेंना माहिती नाही का या ठिकाणी बाबासाहेबांचा पुतळा आहे. एखाद्याने कपाळाला नीळ लावली तर रोहिदास वाघमारे विचारतात की तुम्ही नीळ कशाला लावली? इथं येणारा प्रत्येक उमेदवार अधी बाबासाहेबांना अभिवादन करतो. तुम्हाला कळत नाही का? बाबासाहेबांची पाचवी पिढी आली होती त्यावेळी खड्डे बुजवले नाही. पंकजाताई आल्या तर खड्डे बुजवण्यात आले. हे कुठले सरकार आहे? आम्हाला याचं उत्तर आहे. आम्ही या साऱ्याचा जाहीर निषेध करतोय," असं एका आंदोलनकर्त्याने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

