Marathi News
पूर ओसरला पण अश्रूंचा महापूर कायम, उंदरगावमधील ग्रामस्थांना अजूनही मदत नाही

Solapur Rain : माढा तालुक्यातील सीना नदीचा पूर तर ओसरायला सुरुवात झाली. पण या पुराने अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 25, 2025, 08:28 PM IST
Solapur Rain : माढा तालुक्यातील सीना नदीचा पूर तर ओसरायला सुरुवात झाली. पण या पुराने अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. आता या संकटातून पुन्हा उभं राहण्यासाठी या पूरग्रस्तांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता हे सगळेच पूरग्रस्त सरकारच्या मदतीची वाट पाहत आहेत. पाहुयात सविस्तर 

मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठिवरती हाथ ठेवून फक्त लढ म्हणा. आज मराठवाड्यासह सोलापूर, अहिल्यानगरमधील पूरग्रस्तांना मदतीची गरज आहे. सोलापुरातील माढा तालुक्यातील काही गावांमध्ये पूराचे पाणी शिरल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे.  अनेक गावांना पुराचा वेढा बसला आणि सगळं होत्याचं नव्हतं झालं. 

 संसाराचा चिखल झाल्याचं पाहून ग्रामस्थांना अश्रू अनावर

शेतात घाम गाळून कष्टाने उभा केलेला संसार सीना माईच्या पाण्यात डोळ्या देखत वाहून गेला. ज्या सीना नदीला आजवर शांतपणे वाहताना पाहिलं त्या सीना माईनं आज 26 गावं आपल्या पोटात घेतली. इतिहासात पहिल्यांदाच सीना नदीला पूर आला. गावांमध्ये पाणी शिरलं आणि घरातील संसारपयोगी वस्तू आणि पशुधनाचं मोठं नुकसान झालं. आता सीना नदीचा पूर ओसरला मात्र या ग्रामस्थांना पुन्हा उभं राहण्यासाठी बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.

सीना नदीकाठी वसलेलं हे माढा तालुक्यातील उंदरगाव. सीना नदीच्या पुरामुळे उंदरगावातील घरांचं मोठं नुकसान झालं आहे. पूर आल्याने जीव वाचवण्यासाठी ग्रामस्थाना सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आलं. मात्र घरी परत आल्यावर आपल्या संसाराचा चिखल झाल्याचं पाहून ग्रामस्थांना अश्रू अनावर झाले. आता मायबाप सरकारनेच सावरण्यासाठी मदत करावी अशी मागणी या ग्रामस्थांनी केली आहे.

लवकरात लवकर मदतीची अपेक्षा 

माढा तालुक्यात आता पाऊस काहिसा थांबलाय पण या महिलांच्या डोळ्यातील अश्रू काही थांबायचं नाव घेत नाहीत. आमचा संसार उद्ध्वस्त झाला पण अजून कुणीही मदतीला आलं नाही अशी खंत या महिलांनी व्यक्त केली आहे.

सोलापूरमध्ये अतिवृष्टी झाली. कधीही विचार केला नसेल एवढा पाऊस सोलापूर जिल्ह्यात झाला. आभाळ फाटलं आणि सारं होत्याचं नव्हतं झालं. कष्टानं पिकवलेलं वाहून गेलं  आणि जिद्दीनं उभा केलेला संसार मोडून पडला. नेतेमंडळी नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा करत आहेत. पण आता लवकरात लवकर या पूरग्रस्तांना सावरण्यासाठी मदत करावी हीच अपेक्षा.

FAQ

सीना नदीचा पूर कधी आणि कुठे आला?

२३ सप्टेंबर २०२५ रोजी सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे सीना नदीला प्रचंड पूर आला. इतिहासात पहिल्यांदाच असा पूर आल्याचे सांगितले जाते.

पूरामुळे किती गावे आणि लोक प्रभावित झाले?

माढा तालुक्यातील १६ ते २६ गावांना पुराचा वेढा बसला. सुमारे २,००० हून अधिक लोक प्रभावित झाले असून, उंदरगावसारख्या गावांमध्ये घरं आणि शेतीचे मोठे नुकसान झाले.

पूराने काय नुकसान केले?

शेतातील पिके, घरातील संसारोपयोगी वस्तू, पशुधन आणि रस्ते व रेल्वे वाहतूक यांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे सोयाबीनसारखी पिके वाहून गेली आणि संसार चिखलात मातीमढला.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
solapurSolapur UndargaonUndargaon floodSina Riverसोलापूर

