Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO.
'दिल्ली लॉबी' विरोधात संपूर्ण गाव पेटून उठलं; 'परप्रांतियांना जमिनी विकणार नाही' म्हणत ग्रामदेवतेसमोर कोकणातील 'या'गावाने घेतली शपथ

कोकणात अनेक ठिकाणी अनधिकृत उत्खनन होत आहे. याविरोधात अनेक ठिकाणी आवाज उठवला जात असताना कोकणातील एका गावात चक्क ग्रामदेवतेला नारळ देत शपथ घेतली आहे. ही शपथ नेमकी काय पाहा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 15, 2026, 05:16 PM IST
 कोकणतलं एक गाव दिल्ली लॉबीच्या विरोधात एकत्र आलं आहे. कोकणातला अनेक भाग हा इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये येतो. या भागांमध्ये आता अतिक्रमण होताना दिसत आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांनी चक्क आपल्या ग्रामदेवतेसमोर नारळ देऊन शपथ घेतली आहे. 

पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील अशा इकोसेन्सिटिव्ह झोनमध्ये असलेल्या कोलझर गावामध्ये परप्रांतीय लोकांचा वावर वाढला आहे. ग्रामस्थांना आलेल्या या संशयामुळे त्यांनी आपल्या जमिनी आणि निसर्गाबाबत एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आपल्या गावचं आणि जमिनी, निसर्गाचं रक्षण करण्यासाठी कोलझरमधील ग्रामस्थ एकवटले असून त्यांनी ग्रामदेवतेला नारळ देत शपथ घेतली आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून गावांत अनधिकृत उत्खनन सुरु असल्याचं समोर आलं आहे. तसेच जमिनींचे व्यवहार देखील घडल्याचा त्यांचा संशय आहे. याबाबत अद्याप अधिकृतपणे माहिती समोर आलेली नाही पण भविष्यात गावातील जमिनी परप्रांतीयांच्या हातात जाऊ नये म्हणून ग्रामस्थ सावध आहेत. त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. 

वनशक्ती या संस्थेने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील निर्णयामुळे केंद्राने अधिसूचना काढून कोलझर गाव इकोसेन्सिटिव्ह झोन म्हणून जाहीर केले. याशिवाय येथे 2018 पपासून वृक्षतोड बंदी आदेश देखील लागू केले आहेत. असे असूनही गेल्या आठवड्यात ख्रिश्चनवाडीपासून घनदाट जंगलापर्यंत अवैधत्यरित्या खनिजयुक्त मातीचे उत्खनन देखील करण्यात आले. 

यामुळे गावकऱ्यांनी ग्रामदेवतेला नारळ देत शपथ घेतली ही परप्रांतियांना जमिनी विकल्या जाणार नाहीत. कारण गावात अवैध होत असलेल्या उत्खननामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. तसेच येथील जैवविविधतेला धोका पोहोचत आहे. या जंगलात पट्टेरी वाघासह अन्नसाखळीतील अनेक दुर्मिळ प्राणी, पक्षी आणि इतर घटक यांचा अधिवास आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोलझर गावातील लोकांनी ही शपथ घेतली आहे. 

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
SindhudugSindhudurg newsillegal miningVillagers oathDelhi lobby

