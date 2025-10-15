अख्खीच्या अख्खी गावंच मतदारयादीतून गायब, महाराष्ट्रातील धक्कादायक वास्तव समोर

सध्या राज्यात मतदारयाद्यांमधील घोळाचा गंभीर आरोप विरोधकांनी केला आहे. यानिमित्तानं विरोधक एकत्र आले असून निवडणूक आयोगाला विरोधकांनी अनेक परखड सवाल केले आहेत. अशातच झी 24 तासनं अमरावतीमधील धक्कादायक प्रकार समोर आणला आहे. अमरावतीमधील अनेक गावं मतदार यादीतून गायब झाल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.
- अमरावतीत अनेक गावं मतदारयादीतून गायब
- झी 24 तासच्या ग्राऊंड रिपोर्टमधून वास्तव समोर
- जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार, पुढे काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर बोट ठेवत विरोधकांनी रान उठवलं आहे. त्यानंतर आता झी 24 तासनं अमरावती जिल्ह्यातील असाच एक धक्कादायक प्रकार समोर आणला आहे. अमरावतीच्या अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील अनेक गावं मतदारयादीतून गायब झाली आहेत. हे वास्तव झी 24 तासनं समोर आणलं आहे.
- अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील अनेक गावं मतदारयादीतून गायब
- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक विभागाचा अजब कारभार चव्हाट्यावर
- निवडणुकीपूर्वी निवडणूक विभागानं प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदारयाद्यांत अनेक गावं गायब
- पंचायत समितीचे माजी सभापती शशिकांत मंगळे यांचा आरोप
- शशिकांत मंगळे यांची जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक विभागाचा अजब कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. निवडणूकीपूर्वी निवडणूक विभागानं प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप मतदारयाद्यांत अख्खी गावं गायब आहेत. पंचायत समितीचे माजी सभापती शशिकांत मंगळे यांचा हा आरोप असून त्यांनी जिल्हाधिका-यांकडे तक्रार केली आहे.
यावर यशोमती ठाकूर यांनी प्रतिक्रिया देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. आता हळूहळू सगळीकडून वोट चोरीची प्रकरणं बाहेर येत आहेत. अंजनगाव तालुक्यातून गावच्या गावं वगळण्यात आली. असं करून निवडणूक जिंकत आहेत. भाजपकडे फिरते वोटर आहेत. ते अमरावती जिल्ह्यात मध्य प्रदेशात आणि राजस्थानमध्येही वोट करतात, असा गंभीर आरोप ठाकूर यांनी केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही यावरून टीकास्त्र डागलं आहे. रोज नव्या नावाची आणि शहराची माहिती बाहेर येत आहे. ज्या निवडणूक आयोगावर सगळ्यांचा विश्वास होता त्यांच्याकडून असं होणं योग्य नाही, असं सुळे यांनी म्हटलं आहे.
सध्या राज्यातल्या विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन मतदार याद्यांमधील घोळासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन रितसर तक्रार केली आहे. अशा परिस्थितीत आता अमरावतीमधील मतदार याद्यांमधील घोळही समोर आला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणावर आता आयोगाची काय भूमिका असणार आहे, हे पाहावं लागणार आहे.