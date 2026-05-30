'इथेनॉलचा कोटा वाढवण्याबाबत केंद्र सकारात्मक', 'टू द पॉईंट'मुलाखतीत विनय कोरेंची माहिती

बुधवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली होती. या बैठकीत साखर कारखान्यांना पुरवता येणार नाही, इतक्या प्रमाणात इथेनॉलची मागणी वाढवण्याचे सुतोवाच केंद्रीय मंत्री अमित शाहांनी केल्याचा दावा माजी मंत्री विनय कोरेंनी केलाय.
Vinay Kore To The Point : साखर कारखान्यांना पुरवता येणार नाही, इतक्या प्रमाणात इथेनॉलची मागणी वाढवण्याचे सुतोवाच केंद्रीय मंत्री अमित शाहांनी केल्याचा दावा माजी मंत्री विनय कोरेंनी केलाय. झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत माजी मंत्री विनय कोरेंनी ही माहिती दिली आहे. बुधवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. यात साखर उद्योगांसंदर्भात अमित शाहांसोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगतानाच, वाढत्या इंधन टंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या तयारी असल्याची ग्वाही अमित शाहांनी दिल्याचं विनय कोरेंनी सांगितलं.
झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीत माजी मंत्री विनय कोरेंनी सांगितलं की, 'बैठकीत आमची अजून एक महत्वाची मागणी होती की इथोनॉलचा कोटा वाढवून मिळावा. त्याबाबतीत सुद्धा केंद्र सरकार आपलं देशातलं जे इंधन आहे त्याला जास्त शक्ती कशी देता येईल या दृष्टिकोनातून काहीतरी मोठे निर्णय घेणार आहे यासंदर्भातील सूतोवाच केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी बैठकीत केले.
झी 24 तासला दिलेल्या मुलाखतीत माजी मंत्री विनय कोरेंनी सांगताना म्हंटलं की, 'कदाचित या युद्धाच्या परिस्थितीत डॉलरची झालेली घसरण असेल किंवा कच्च्या तेलाच्या दरातील असलेली अनिश्चितता असेल या सगळ्यातून जो परिणाम आपल्यावर होतोय, त्या संदर्भात काही मोठे निर्णय केंद्र सरकारमध्ये घेण्यात येऊ शकतात'. विनय कोरे म्हणाले की, 'बुधवारी झालेल्या बैठकीत केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी असे सूतोवाच केलेत की येणाऱ्या काळात इथेनॉल संदर्भात आम्ही असे काही निर्णय घेतोय की तुम्ही पुरवू शकणार नाही, म्हणेज कोटा वाढवून मागण्यापेक्षा आमची मागणी तुम्हाला पुरवता येणार नाही असे काही निर्णय आम्ही घेतोय असे एक चांगलं किंवा उद्योगाच्या दृष्टीने सकारात्मक असं वक्तव्य त्या ठिकाणी करण्यात आलं'.
बुधवारी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्यासोबत महाराष्ट्राच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत साखरेचे दोन दर ठरवण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाल्याचे माजी मंत्री विनय कोरेंनी सांगितले. ते म्हणाले की, 'बुधवारी झालेल्या बैठकीत साखरेच्या ड्युएल प्रायसिंगसंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. यानुसार घरगुती साखर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी कमी दर किंवा त्यांना स्वस्त दराने साखर उपलब्ध करणं आणि साखरेचा वापर बायप्रॉडक्टमध्ये करून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावणाऱ्या उद्योगांसाठी साखरेचा वेगळा दर, असं केल्याने साखरेचा एकत्रित किंवा सरासरी भाव वाढवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यासमोर जो प्रश्न निर्माण झालाय त्याला मदत करता येईल का? अशी बैठकीत चर्चा झाली'.