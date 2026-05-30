/काचेच्या बाटली ऐवजी पॅालिथिनच्या पिशव्यांमध्ये दुध विक्री; भारतातील पहिला यशस्वी प्रयोग महाराष्ट्रात

पहिले पॅालिथिनच्या पिशव्यांमध्ये दुध विक्रीची सुरुवात कोणी केली?
आपल्या घरामध्ये दुध हे प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये येते, पण हे सुरुवातीपासूनच दुध हे पॅालिथिनच्या पिशव्यांमध्ये येत आहे का? झी 24 तासच्या टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार या विशेष मुलाखतीमध्ये माजी मंत्री विनय कोरेंनी दुध उत्पादकांच्या संदर्भात आणि दुध व्यवसायाबद्दल महत्वाची माहिती शेअर केली आहे. सुरुवातीला 250 एमएलच्या बाटलीमध्ये दुध मिळत होते. 2001 ते 2026 ही जर तुलना भारताच्या उत्पादनाची करायची झाली तर 81 दशलक्ष टनपासून ते आता 239 दशलक्ष टनपर्यत पोहोचलो आहोत असे माजी मंत्री विनय कोरे यांनी माहिती दिली आहे. शेतकऱ्यांनी हा व्यवसाय म्हणून स्वीकारला आहे त्यामुळे या व्यवसायाची प्रगती झाली आहे.
देशामध्ये सुरुवातीला दुध विक्री ही बॅाटलमध्ये केली जात होती, याला पत्र्यासारखे कवर होते. 1980-81 मध्ये पॅालिथिनच्या पिशव्यांमध्ये दुध विक्री ही वारणाने केली होती असे माजी मंत्री विनय कोरे यांनी माहिती दिली आहे. नायक्रोम नावाची एक पुण्याची संस्था जी मराठी उद्योजकाने सुरु केली होती, ती कंपनी टेट्रापॅकने नंतर प्रचंड पैसे देऊन टेकओव्हर केली होती. टेट्रापॅक ही मुळ संकल्पना ही मराठी माणसाची होती, पॅालिथिनच्या पिशव्यांमध्ये पहिले विक्रीसाठी दुध हे वारणाने आणले आणि ते संपूर्ण देशाने स्वीकारले असे माजी मंत्री विनय कोरे यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या दुधव्यवसायाबद्दल सांगताना माजी मंत्री विनय कोरे म्हणाले की, एखाद्या व्यवसायाला चालना कधी मिळते जेव्हा त्या व्यवसायामधून चार पैसे मिळू लागतात. प्रायवेट सेक्टरमध्ये जे व्यवसाय सुरु आहेत त्याठिकाणी चांगली परिस्थिती पाहायला मिळत आहे पण ज्या ठिकाणी गवळी पद्धतीने व्यवसाय केले जात आहेत त्याठिकाणी वेगळे व्यवसाय आहेत असे माजी मंत्री विनय कोरे म्हणाले. मध्यप्रदेश हे देशाच्या दुध व्यवसायामध्ये तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे, पण त्याठिकाणी ऑर्गेनाइज सेक्टर शून्य आहे असे माजी मंत्री विनय कोरे यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र या यादीमध्ये सहाव्या क्रमांकावर आहे तर उत्तरप्रदेश हे राज्य पहिल्या स्थानावर आहे. ऑर्गेनाइज सेक्टर महाराष्ट्रामध्ये चांगले आहे, त्याहून चांगले हे गुजरातमध्ये ऑर्गेनाइज सेक्टर चांगले आहे. थंडीमध्ये दुधाचे उत्पादन हे प्रचंड वाढते त्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या बाळाला जन्म देतात. तर उन्हाळ्याच्या काळामध्ये हे चित्र फार वेगळे पाहायला मिळते, उन्हाळ्यात उत्पादन कमी होते आणि त्यामुळे मग त्याची साठणूक ही पावडर बटरमध्ये केली जाते.